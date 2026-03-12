Soukalová prozradila, že čeká druhé dítě: Vypadá to, že se nám rýsuje štafeta
Krásná zpráva přiletěla od biatlonové šampionky Gabriely Soukalové. Ještě na nedávné olympiádě byla v plném zápřahu jako expertka České televize. Teď ji však čekají úplně jiné povinnosti. Se svým partnerem Milošem Kadeřábkem čekají příchod druhého dítěte. „Vypadá to, že se nám možná pomalu rýsuje budoucí biatlonová štafeta, nebo do ní třeba přidáme dalšího člena, nebo členku," oznámila na svém instagramovém účtu.
V olympijském areálu v Anterselvě zvládla Gabriela Soukalová víc než dva týdny nabité akcí. Pro Českou televizi zpovídala sportovce, nebála se říct svůj názor na slabiny biatlonové reprezentace.
Do olympijského areálu si s sebou brala běžky, s bývalými slavnými biatlonisty si projela trať mužského závodu s hromadným startem. Přestože na první pohled vypadá jako ve svých nejlepších závodnických letech, sama se úplně fit necítila.
„Hned na úvod jsem se potkala s Marie Dorinovou-Habertovou. Domlouvaly jsme se, že půjdeme na trať. Jen jsem ji upozorňovala, že nejsem v tak dobré kondici, jak to možná vypadá,“ líčila Soukalová. „Ona vypadá, že se i po kariéře docela dost udržuje, na její postavě se od té doby skoro nic nezměnilo. Zatímco u mě to není tak evidentní…“
Teď už je jasno a důvod je radostný. S životním partnerem Milošem Kadeřábkem očekává Gabriela Soukalová dalšího potomka. Spolu se čtyřletou Izabelou by ho měli přivítat uprostřed léta. Ve videu na sociální síti nejdřív zkoumá, že nemůže zapnout džíny, nakonec dojde na oznámení radostné noviny.
Její prvorozená dcerka se má k světu a pohyb jí baví. Zatímco Soukalová během olympijských her zpovídala sportovce, Kadeřábek malou Izabelu naučil lyžovat.
„Izabelku zatím do ničeho netlačím. Jedna z věcí, na kterých mi opravdu hodně záleží, je, aby byla všestranná, aby si vyzkoušela spoustu věcí, aby si v rámci sportu si našla nějakou disciplínu, která jí bude fakt bavit a bude jí dělat radost,“ vysvětluje Soukalová. „Dám jí volbu výběru. Zatím je fajn, že jí baví všechno. Co ze sportu zkusí, to je úplná radost, protože vidím, že jí to těší.“
Soukalová skončila závodní kariéru před osmi lety. S rodinou se nedávno přestěhovala do nového domu u Berouna, zároveň má zázemí i na v severních Čechách, její rodiče bydlí na Bedřichově.