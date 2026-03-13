Předplatné

Biatlon ONLINE: Ženy jedou sprint v Otepää, v akci jsou čtyři Češky včetně Voborníkové

Tereza Voborníková v závodě s hromadným startem v Kontiolahti dojela pátá
Bronz na olympiádě, následně čtvrté a páté místo v Kontiolahti. Tereza Voborníková se aktuálně nachází v báječné formě, kterou bude chtít potvrdit v dnešním sprintu v Otepää. V estonském středisku, kde se příští rok bude konat mistrovství světa, by jí mohly nadmíru vyhovovat podmínky. Jak si povede? Do závodu vystartuje se startovním číslem 66. V akci se představí celkem čtyři české závodnice, kromě Voborníkové ještě Lucie Charvátová (č. 31), Tereza Vinklárková (č. 69) a Jessica Jislová (č. 87). Závod startuje v 15:15, sledujte ONLINE přenos na webu iSport. Program SP v Otepää ZDE>>>

Sprint žen 7,5 km, Otepää

Články z jiných titulů