Forma ze ZOH trvá! Voborníková ve sprintu v Otepää dojela na sedmém místě
Biatlonistka Tereza Voborníková byla sedmá ve sprintu Světového poháru v Otepää a počtvrté za sebou skončila v elitní desítce. Bronzová olympijská medailistka ze závodu s hromadným startem v pátek na střelnici ani jednou nechybovala a ztratila přes půl minuty na stupně vítězů. Zvítězila Julia Simonová z Francie před Italkou Lisou Vittozziovou, třetí byla další Francouzka Lou Jeanmonnotová. Program SP v Otepää ZDE>>>
Další české závodnice nebodovaly. Lucie Charvátová obsadila po třech trestných kolech 45. místo, Tereza Vinklárková byla s bilancí 3+1 šestasedmdesátá a Jessica Jislová doběhla po pěti střeleckých chybách na 97. příčce.
Pětadvacetiletá Voborníková pokračuje v dobré formě z minulých týdnů. Vedle třetího místa v únorovém olympijském závodě s hromadným startem v Anterselvě byla minulý týden ve Světovém poháru v Kontiolahti čtvrtá ve vytrvalostním závodě a pátá v závěrečném „masáku“. Ve sprintu zaznamenala druhý nejlepší výsledek v kariéře, lépe byla jen šestá před třemi lety v Oslu.
„Dnes jsem měla strašný respekt ze stojky. Tolik stojek při nástřelu jsem nikdy nešla. Přišlo mi, že neumím vestoje vůbec střílet. Pak to najednou v závodě vyšlo,“ řekla České televizi Voborníková. „Tu položku si popravdě nepamatuju. Asi jsem se dostala do tunelu. Z té stojky jsem mile překvapená. Ve sprintu je to vždy strašně těžké na nějaký hezký výsledek, tak mohu zase jen říct, že mám radost,“ uvedla Voborníková.
Voborníková doběhla po bezchybné střelbě o dvě desetiny sekundy před Švédkou Elvirou Öbergovou, která musela na dvě trestná kola. Česká reprezentantka dnes měla 32. nejrychlejší běh. V průběžném pořadí Světového poháru se posunula na 14. příčku.
„Trochu jsem se bála, jak jsem dnes startovala zezadu. Na trati to ale bylo stejné, jako když jsem si to projížděla. V některých sjezdech to bylo hluboké, ale s tím se dalo počítat. Byl to těžký závod. Uvidíme, jaké to bude zítra,“ uvedla Voborníková, kterou bude od šesté Norky Karoline Knottenové dělit osm sekund. „Bude o co jet. Doufám, že si stihnu trochu odpočinout a že se na tom nástřelu vestoje nebudu zítra tolik trápit,“ podotkla Voborníková.
Trojnásobná olympijská vítězka z letošních her Simonová vybojovala třetí vítězství v tomto ročníku Světového poháru a třetí ze sprintu v kariéře. Na střelnici dnes neudělala jedinou chybu a porazila Vittozziovou o 2,9 sekundy. Třetí Jeanmonnotová ztratila téměř 23 sekund, zajistila si ale v předstihu malý křišťálový glóbus za prvenství v disciplíně. Zůstává také v čele průběžného pořadí SP o 211 bodů před Finkou Suvi Minkkinenovou.
Program Světového poháru v Otepää, kde se uskuteční příští rok mistrovství světa, pokračuje v sobotu stíhacími závody. Muži odstartují ve 13:30, ženy pojedou od 16:00.