Voborníková exceluje i po olympiádě: Jarní podmínky? Nemám ani padesát kilo, takže...
Takové ty ťapkavé podmínky. Tak s oblibou mluví biatlonistka Tereza Voborníková o rozbředlejším jarním sněhu, který tradičně doprovází závody v závěru sezony. Třeba v Oslu se jí v takových povedlo zajet ty, až do letošku, nejlepší výsledky. Proč jí právě tyto podmínky tak sedí? A stihla si už uvědomit olympijský úspěch?
Tato sezona je pro ni extrémně vydařená. Tereza Voborníková v ní získala i pro ni překvapivý olympijský bronz. Navíc si i nadále drží vysoký standard střelby, což ji hodně těší. I po ZOH navázala na skvělá umístění. V Kontiolahti skončila v individuálních závodech čtvrtá a pátá. „Byla jsem po olympiádě v tak dobrém rozpoložení, že výsledky pramenily z toho. Celkově se teď mám krásně,“ pochvaluje si pětadvacetiletá biatlonistka.
Vraťme se ještě na skok k vašemu olympijskému úspěchu. Už jste ho stihla vstřebat?
(usměje se) „Myslím, že v tuhle chvíli už asi ano. A zároveň se těším, až bude po sezoně a budu to moct fakt řádně oslavit. Protože doteď bylo samozřejmě nějaké přivítání na náměstích, ale doma jsme to oslavili zatím jen v úzkém kruhu. Ale s širší rodinou, a abych si mohla i něco dát a trochu si užít, tak to bude až po sezoně. Teď jsem se z takového toho snu vrátila do reality.“
Kromě oslav ale přijdou ještě i povinnosti spojené s medailí. Bude čas vyrazit na dovolenou?
„My jsme (s přítelem Mikulášem Karlíkem) dovolenou stejně ani moc v plánu neměli. Protože letos musím na praxi do rehabilitačního ústavu, mám tam strávit nějakých osmdesát hodin, což je v podstatě většina mého dubna. A zároveň tam mám každoročně na duben naházené všechny možné preventivní prohlídky, dentálky, kadeřnice a podobné věci. Takže myslím, že budu spíš lítat z rehabilitačního ústavu na mediální a další povinnosti, po doktorech a tak dále. Proto ještě žádný příjemný odpočinek naplánovaný nemáme.“
Co mám ještě spojené s vaším olympijským bronzem, je to, že když jste krátce po jeho zisku přiběhla na rozhovor pro ČT sport, byla jste z toho tak paf, že jste tentokrát ani nepozdravila, což jinak vždy děláte. Opravdu vás to tak zaskočilo?