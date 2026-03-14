Biatlon ONLINE: Jedou se stíhačky mužů i žen v Otepää, Hornig a Voborníková budou útočit
Světový pohár v biatlonu pokračuje v Otepää. V sobotu se v estonském středisku, ve kterém se příští rok bude konat mistrovství světa, pojedou stíhací závody. Nejdříve půjdou do akce muži, jejichž start závodu je na programu ve 13:30 a představí se v něm čtyři čeští závodníci, z nichž hned tři (Vítězslav Hornig, Michal Krčmář, Mikuláš Karlík) mají slibnou startovací pozici. Ženy půjdou do akce v 16 hodin, ze sedmého místa bude vyrážet ve formě jezdící Tereza Voborníková, představí se také Lucie Charvátová. ONLINE přenosy z obou závodů sledujte na webu iSport.