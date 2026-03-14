Biatlon ONLINE: Větrná loterie v mužské stíhačce! Spousta chyb, dva Češi v TOP 20
Světový pohár v biatlonu pokračuje v sobotu v Otepää stíhacímí závody. Ten mužský se proměnil ve větrnou loterii, na střelnici se hodně chybovalo. Nejlépe vše zvládl Nor Laegreid, který navázal na triumf ze sprintu. Vítězslav Hornig minul šestkrát a skončil patnáctý, Mikuláš Karlík se navzdory sedmi chybám posunul na šestnácté místo. Ženská stíhačka startuje v 16 hodin, ze sedmého místa vyráží na trať ve formě jezdící Tereza Voborníková, představí se také Lucie Charvátová. ONLINE přenos sledujte na webu iSport.
