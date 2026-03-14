Zmatky ve stíhačce! Voborníková neměla kde střílet: Byla jsem rozklepaná...
Stíhací závody biatlonistů na Světovém poháru v Otepää vyhráli Nor Sturla Holm Laegreid a Italka Lisa Vittozziová. Devětadvacetiletý obhájce celkového prvenství v seriálu porazil rekordně o více než dvě a půl minuty Francouze Émiliena Jacquelina, třetí byl další Nor Martin Uldal. Za Vittozziovou skončily Finka Suvi Minkkinenová a Francouzka Lou Jeanmonnotová. Vítězslav Hornig obsadil 15. místo, Tereza Voborníková sedmnácté. Hornig musel absolvovat šest trestných kol, olympijská medailistka Voborníková pět. Ta navíc prožila kuriózní situaci na třetí položce...
V estonském středisku, kde se příští rok uskuteční mistrovství světa, už bodoval v těžkých větrných podmínkách jen Mikuláš Karlík. Skončil po sedmi minutých terčích šestnáctý. Tomáš Mikyska obsadil po pěti trestných kolech 48. příčku, hned za ním byl Michal Krčmář, který musel kroužit osmkrát a oproti startu se propadl o 33 pozic. Devětačtyřicátá byla se stejným počtem chyb také Lucie Charvátová.
Šestadvacetiletému Hornigovi se nepodařilo ani jednu položku odstřílet čistě - třikrát celkem chyboval vleže a třikrát vestoje. Po zaváhání soupeřů se ale většinu závodu držel v první dvacítce a nakonec doběhl patnáctý. Oproti startu si pohoršil o šest pozic. Na vítězného Laegreida ztratil přes čtyři minuty, od první desítky ho dělilo 38 sekund.
„Nepadalo nám to, neporadili jsme si s tím. Mrzí mě to, podmínky byly strašně těžké,“ uvedl na webu ČT Sport trenér Michael Málek.
Pětinásobný medailista z nedávných olympijských her Laegreid zaznamenal 19. vítězství v SP a třetí po sobě. Vedle sprintu v Otepää triumfoval také před týdnem v závodě s hromadným startem v Kontiolahti. Minul jen jeden terč na poslední položce a měl nejlepší bilanci ze všech. Jacquelina porazil o 2:33,4 minuty, podle IBU největším rozdílem v historii stíhacích závodů.
V čele průběžného pořadí SP zůstal Francouz Éric Perrott, který byl dnes po sedmi trestných kolech jedenáctý. Před druhým Švédem Sebastianem Samuelssonem má tři individuální závody před koncem sezony náskok 244 bodů. Ve hře jich zůstává 270.
Voborníková neměla kde střílet
Nepolepšila si ani Voborníková: startovala ze sedmé příčky, ale hned na první položce vleže minula třikrát. Na další dvě trestná kola musela bronzová olympijská medailistka ze závodu s hromadným startem po první stojce. V cíli na 17. místě ztratila na Vittozziovou dvě minuty a 43 sekund.
Na třetí položce navíc Voborníkové soupeřka zabrala podložku a Češka neměla kde střílet. Rozhodčí ji poslali na uvolněný stav číslo 1 a rodačka z Vrchlabí poté dostala odpočet 30 sekund od celkového času. „Nevím, jak se to může stát. Byla jsem rozklepaná, nevěděla jsem, jestli nebudu diskvalifikovaná. Naštěstí mi půlminutu odečetli, ale zbytečné, už to nechci zažít,“ řekla.
Letošní olympijská vítězka ze stíhačky Vittozziová těžila ze startu z druhé pozice i chyb vítězky pátečního sprintu Francouzky Julie Simonové, která po střelbách vestoje musela na pět trestných kol. Druhou Minkkinenovou porazila o 26 sekund. Finka si díky úspěšnému souboji s Jeanmonnotovou v posledním kole upevnila vedoucí pozici v průběžném pořadí disciplíny. V celkovém hodnocení SP naopak vede Jeanmonnotová před Minkkinenovou o 201 bodů.
SP v biatlonu v Otepää (Estonsko) - stíhací závody:
Muži (12,5 km): 1. Laegreid (Nor.) 34:41,0 (1 tr. okruh), 2. Jacquelin (Fr.) -2:33,4 (5), 3. Uldal (Nor.) -2:46,7 (5), 4. Wright (USA) -2:49,0 (2), 5. Samuelsson (Švéd.) -2:52,4 (5), 6. F. Claude (Fr.) -3:05,3 (4), ...15. Hornig -4:06,1 (6), 16. Karlík -4:08,3 (7), 48. Mikyska -6:25,5 (5), 49. Krčmář (všichni ČR) -6:26,8 (8).
Průběžné pořadí (po 18 z 21 závodů): 1. Perrot (Fr.) 1058, 2. Samuelsson 814, 3. Giacomel (It.) 797, 4. Botn (Nor.) 783, 5. Laegreid 749, 6. Jacquelin 686, ...17. Hornig 342, 21. Krčmář 279, 45. Karlík 95, 61. Mikyska 50, 74. Mareček 20, 96. Štvrtecký (všichni ČR) 4.
Ženy (10 km): 1. Vittozziová (It.) 33:33,7 (2), 2. Minkkinenová (Fin.) -26,2 (1), 3. Jeanmonnotová -26,9 (1), 4. Braisazová-Bouchetová -52,7 (3), 5. Michelonová (všechny Fr.) -1:03,2 (3), 6. Gestblomová (Švéd.) -1:04,5 (2), ...17. Voborníková -2:43,7 (5), 49. Charvátová (obě ČR) -5:13,6 (8).
Průběžné pořadí SP (po 18 z 21 závodů): 1. Jeanmonnotová 1009, 2. Minkkinenová 808, 3. Magnussonová 739, 4. E. Öbergová (obě Švéd.) 737, 5. Vittozziová 720, 6. H. Öbergová (Švéd.) 703, ...14. Voborníková 384, 36. Charvátová 156, 38. Davidová 145, 74. Plecháčová 29, 79. Vinklárková 26, 86. Jislová (všechny ČR) 12.