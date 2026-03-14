Francouzi míří za unikátním doublem v biatlonu! Kdo ještě může ohrozit Jeanmonnotovou a Perrota?
Biatlonoví fanoušci si ještě teď vybaví závěr minulé sezony a incident Lou Jeanmonnotové. Do posledního závodu soupeřila o Velký glóbus, jenže vlastní vinou v zatáčce upadla a slavila Franziska Preussová. Teď má ale nejenom Jeanmonnotová, ale i její kolega z reprezentace Éric Perrot velkou šanci na triumf dosáhnout. Do konce sezony zbývají čtyři individuální závody. Kdo je ještě může, byť spíš jen teoreticky, ohrozit?
Při prvním pohledu na tabulku celkového hodnocení Světového poháru si řeknete: Tak tady už je rozhodnuto. Ano, teprve čtyřiadvacetiletý Éric Perrot má ohromný náskok, a také Lou Jeanmonnotová je na tom skvěle.
Francouzská média specializující se na zimní sporty řešila dokonce už před současnou zastávkou Světového poháru v Otepää, zda si jejich želízka zajistí Velké křišťálové glóby už o tomto víkendu.
Jenže jak vám řeknou všichni experti: Ano, náskok je hezká věc, jenže pořád je to biatlon, kde se může stát cokoliv.
To je pravda, ovšem v reálu se bavíme už spíš jen o teoretických možnostech a o tom, že oba kolegy z francouzské reprezentace by musela potkat vskutku pořádná smůla, aby příští neděli nepřebrali poprvé ve svých ne ještě tak dlouhých kariérách velké glóby
Speciálně rodák z Bourg-Saint-Maurice má hodně pohodlný náskok. Pořadí vede v tuto chvíli s 1028 body. Druhý je stále Ital Tommaso Giacomel s 797 body. Jenže ten od olympijské pauzy své bodové konto nenavyšuje kvůli zdravotní pauze. Na domácích Hrách v Anterselvě musel vzdát závod s hromadným startem a následná vyšetření odhalila srdeční arytmii. Ital, který Perrota porazil v sezoně 2023/24 v soutěži mladíků, hned podstoupil operaci, po níž se nyní zotavuje a francouzského soka už letos nepotrápí.
Největší hrozbu tak momentálně představuje Sebastian Samuelsson, jenž na Perrota ztrácí 264 bodů. Ve chvíli, kdy do konce sezony zbývají čtyři individuální závody, v nichž vítěz bere 90 bodů, to znamená, že teoreticky by se mohl radovat ještě i Švéd, jenže…
Okolností, za kterých by k tomu došlo, by muselo být několik a jsou vysoce nepravděpodobné. Výborný běžec Samuelsson by musel vyhrát minimálně tři z těchto čtyř klání a současně Perrot by musel brát jen ten nejmenší bodový příděl nebo žádný. A to se v případě Francouze při jeho letošní fazóně, kdy nejhůř skončil 20. v závodu s hromadným startem na olympiádě, moc reálně nejeví.
Unikátní double pro Francii?
Perrot už má jistý malý glóbus za vytrvalostní závody, který získal zcela suverénně, stejně jako s velkým předstihem i ten za závody s hromadným startem. Po tom ze sprintu sahá při absenci Giacomela Samuelsson, ale i tam by ho mohl Perrot ještě ohrozit, i když spíš ne.
Ve stíhacích závodech už je ale na vrcholu znovu mladík z Francie, i když jistotu ještě nemá.
Jak v sobotní stíhačce, tak i v závodu na Holmenkollenu (sprint, stíhací a hromadný závod) tak přeci jen je stále o co hrát.
Také Jeanmonnotová se může pomalu těšit na trofej, která jí před rokem těsně unikla. Takový náskok jako krajan sice nemá, ale její výhoda 211 bodů také hodně napovídá o konečném výsledku aktuálního SP.
Nikdo už jí nevezme malý glóbus za vytrvalostní závody, tam už je vše odjeto. Také trofej za sprint si díky pátečnímu třetímu místu už před posledním závodem v Oslu zajistila. Ovšem stíhací závody šly v této sezoně o fous lépe Suvi Minkkinenové, která je Jeanmonnotové nejblíž i v celkové klasifikaci.
Jenže Finka vede o pouhých deset bodů a před nimi jsou ještě dva závody v této disciplíně, a tak je stále vše otevřené. To v hromadném závodu je přeci jen k malému glóbu blíž další Francouzka Julia Simonová s náskokem 45 bodů.
Co se týká celkového pořadí sezony 2025/26, zdá se, že už je tedy víceméně rozhodnuto. Francie tak pomýšlí na unikátní double. Ještě nikdy v historii biatlonu se nestalo, že by v jedné sezoně slavili jejich muž i žena současně. Poslední Francouzkou, která ovládla Světový pohár, byla Simonová v roce 2023. Ovšem to si země galského kohouta tehdy počkala pořádně dlouhou dobu.
Před ní toho totiž naposledy dosáhla na celkovou výhru v roce 2005 Sandrine Baillyová. To muži slavili v 21. století výrazně větší úspěchy. V letech 2012-2018 nepřetržitě kraloval Martin Fourcade, po něm ještě v sezoně 2021/22 Quentin Fillon Maillet.
Chopí se teď zase na nějakou dobu vlády jejich nástupci, nebo si to Norové, Švédky či Italky nenechají líbit?
Aktuální pořadí Světového poháru mužů:
- 1. Éric Perrot (Francie) - 1028 bodů
- 2. Tommaso Giacomel (Itálie) - 797 bodů*
- 3. Sebastian Samuelsson (Švédsko) - 764 bodů
- 4. Johan-Olav Botn (Norsko) - 752 bodů
- 5. Sturla Holm Laegreid (Norsko) - 659 bodů
- *Giacomel po operaci srdce momentálně nezávodí
Aktuální pořadí Světového poháru žen:
- 1. Lou Jeanmonnotová (Francie) - 944 bodů
- 2. Suvi Minkkinenová (Finsko) - 733 bodů
- 3. Anna Magnussonová (Švédsko) - 718 bodů
- 4. Elvira Öbergová (Švédsko) - 708 bodů
- 5. Hanna Öbergová (Švédsko) - 666 bodů
Body ve Světovém poháru:
- Za sprint, vytrvalostní závod a stíhací závod se přidělují body následně: 1. místo – 90 bodů, 2. místo – 75, 3. místo – 65, 4. místo – 55, 5. místo – 50, 6. místo – 45, 7. místo – 41, 8. místo – 37, 9. místo – 34, 10. místo – 31 bodů, pak vždy bod dolů až do 40. místa.
- Za závod s hromadným startem se přidělují body následně: 1. místo – 90 bodů, 2. místo – 75, 3. místo – 65, 4. místo – 55, 5. místo – 50, 6. místo – 45, 7. místo – 41, 8. místo – 37, 9. místo – 34, 10. místo – 31 bodů, pak vždy bod dolů až do 21. místa, od 22. do 30. místa vždy o dva body dolů, za 30. místo jsou tedy dva body.