Biatlon ONLINE: Silný vítr komplikuje závod smíšených štafet v Otepää. Češi jsou sedmí

Tereza Vinklárková v akci
Program biatlonového Světového poháru v Otepää vrcholí nedělními štafetovými závody. Jako první se v Estonsku jela smíšená štafeta jednotlivců, tzv. „single mix“. Čeští trenéři se rozhodli nasadit silnou dvojici - Vítězslava Horniga a Terezu Voborníkovou. V divokém závodě, který ovlivnil i silný vítr na střelnici, skončili Češi na sedmém místě. Klasickou štafetu čtveřic pak pojede kvarteto Tomáš Mikyska, Mikuláš Karlík, Jessica Jislová a Tereza Vinklárková. Úplné volno tak mají Michal Krčmář i Lucie Charvátová. ONLINE přenosy ze závodů sledujte na iSportu.

Smíšená štafeta mužů a žen, Otepää

Čeští trenéři zvolili pro závěrečný singlmix sezony nejsilnější možné složení. Hornig s Voborníkovou se v náročných podmínkách pohybovali v popředí závodního pole. Voborníková po čisté stojce předala v polovině závodu jako čtvrtá se ztrátou 14,6 sekundy na čelo. Pak Hornig po střelbě vestoje musel na dvě trestná kola a české manko narostlo na více než minutu. Chybovali ale i ostatní, takže Češi zůstali ve hře o medaili. Z ní naopak vypadla Francie, protože Émilien Jacquelin vestoje omylem použil čtyři náhradní náboje.

Voborníková se na závěrečném úseku po položce vleže posunula na třetí místo, ale souboj o medaili vestoje nezvládla. Nevyhnula se trestnému kolu a dojela sedmá. Na bronzovou finskou dvojici Tero Seppälä, Suvi Minkinnenová ztratilo české duo více než půlminutu.

Program SP v Otepää uzavře od 14:40 klasická smíšená štafeta, do které Česko nastoupí v sestavě Tomáš Mikyska, Mikuláš Karlík, Jessica Jislová, Tereza Vinklárková.

Smíšená štafeta jednotlivců, Otepää Vítěz: Norsko

Program a výsledky MS v biatlonu 2025Program SP v biatlonu 2025/26Pravidla biatlonu

Program biatlonu na ZOH 2026 v Anterselvě: Kdy startuji Češi?

Program SP v alpském lyžování 2025/26

Program rychlobruslení na ZOH 2026: Kdy jede Jílek a Sáblíková?

Zimní olympijské hry 2026: program, sporty, nominace, a kdy startují Češi?

