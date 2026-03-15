Biatlon ONLINE: Silný vítr komplikuje závod smíšených štafet v Otepää. Češi jsou sedmí
Program biatlonového Světového poháru v Otepää vrcholí nedělními štafetovými závody. Jako první se v Estonsku jela smíšená štafeta jednotlivců, tzv. „single mix“. Čeští trenéři se rozhodli nasadit silnou dvojici - Vítězslava Horniga a Terezu Voborníkovou. V divokém závodě, který ovlivnil i silný vítr na střelnici, skončili Češi na sedmém místě. Klasickou štafetu čtveřic pak pojede kvarteto Tomáš Mikyska, Mikuláš Karlík, Jessica Jislová a Tereza Vinklárková. Úplné volno tak mají Michal Krčmář i Lucie Charvátová. ONLINE přenosy ze závodů sledujte na iSportu.
Čeští trenéři zvolili pro závěrečný singlmix sezony nejsilnější možné složení. Hornig s Voborníkovou se v náročných podmínkách pohybovali v popředí závodního pole. Voborníková po čisté stojce předala v polovině závodu jako čtvrtá se ztrátou 14,6 sekundy na čelo. Pak Hornig po střelbě vestoje musel na dvě trestná kola a české manko narostlo na více než minutu. Chybovali ale i ostatní, takže Češi zůstali ve hře o medaili. Z ní naopak vypadla Francie, protože Émilien Jacquelin vestoje omylem použil čtyři náhradní náboje.
Voborníková se na závěrečném úseku po položce vleže posunula na třetí místo, ale souboj o medaili vestoje nezvládla. Nevyhnula se trestnému kolu a dojela sedmá. Na bronzovou finskou dvojici Tero Seppälä, Suvi Minkinnenová ztratilo české duo více než půlminutu.
Program SP v Otepää uzavře od 14:40 klasická smíšená štafeta, do které Česko nastoupí v sestavě Tomáš Mikyska, Mikuláš Karlík, Jessica Jislová, Tereza Vinklárková.