Biatlon ONLINE: Štafety na závěr programu v Otepää. Češi nasazují silné duo do „single mixu“
Program biatlonového Světového poháru v Otepää vrcholí nedělními štafetovými závody. Jako první se v Estonsku jede smíšená štafeta jednotlivců, tzv. „single mix“. Čeští trenéři se rozhodli nasadit silnou dvojici - Vítězslava Horniga a Terezu Voborníkovou. Klasickou štafetu čtveřic pak pojede kvarteto Tomáš Mikyska, Mikuláš Karlík, Jessica Jislová a Tereza Vinklárková. Úplné volno tak mají Michal Krčmář i Lucie Charvátová. ONLINE přenosy ze závodů sledujte na iSportu, začíná se ve 12.35.