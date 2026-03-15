Dvakrát sedmé místo pro české biatlonisty. Silný vítr komplikoval smíšené štafety v Otepää
Obě české smíšené štafety obsadily na Světovém poháru biatlonistů v Otepää sedmé místo. V závodě dvojic dojeli na této pozici Vítězslav Hornig s Terezou Voborníkovou, v klasickém mixu na ně navázalo nově složené kvarteto Tomáš Mikyska, Mikuláš Karlík, Jessica Jislová a Tereza Vinklárková. Vyhráli Norové Sturla Holm Laegreid a Karoline Offigstad Knottenová a švédská čtveřice.
Čeští trenéři zvolili pro závěrečný singlmix sezony nejsilnější možné složení. Hornig s Voborníkovou se v náročných podmínkách pohybovali v popředí závodního pole. Voborníková po čisté stojce předala v polovině závodu jako čtvrtá se ztrátou 14,6 sekundy na čelo. Pak Hornig po střelbě vestoje musel na dvě trestná kola a české manko narostlo na více než minutu. Chybovali ale i ostatní, takže Češi zůstali ve hře o medaili. Z ní naopak vypadla Francie, protože Émilien Jacquelin vestoje omylem použil čtyři náhradní náboje.
Voborníková se na závěrečném úseku po položce vleže posunula na třetí místo, ale souboj o medaili vestoje nezvládla. Nevyhnula se trestnému kolu a dojela sedmá. Na bronzovou finskou dvojici Tero Seppälä, Suvi Minkinnenová ztratilo české duo více než půlminutu.
„Budeme to brát. Tenhle závod mohl dopadnout úplně všelijak. Mohli jsme jet na medaili, ale také jsme mohli jet kolem patnáctého místa. Terka dostala tím větrem přímý zásah. Myslím si, že jedno trestné kolo není žádný propadák,“ řekl Hornig České televizi.
Dominovali Laegreid s Knottenovou, kteří nechali za sebou o více než minutu a půl druhé Švédy Sebastiana Samuelssona a Hannu Öbergovou.
Závěrečnou smíšenou štafetu sezony solidně zahájil Mikyska, který jen jednou dobíjel a předal jako šestý se ztrátou 13,7 sekundy na vedoucí Američany. „Střelba mě bavila, ale u toho běhu mi tady přijde, že tato trať není vůbec pro můj styl,“ komentoval svůj výkon.
Opačně na tom byl Karlík, který musel po střelbě vestoje na dvě trestná kola a předával jako desátý. Manko české štafety na čelo se už blížilo dvěma minutám. „Trochu mě to tam vycvičilo. Snažil jsem se to na té stojce dobít, ale když přijde takový poryv, tak nemá cenu vyčkávat. Zbytečně jsem tam ztratil vteřiny navíc, že jsem to tam prostál,“ řekl.
Svižně střílely Jislová a Vinklárková, které sice dobíjely, ale na trestné kolo nemusely. Finišmanka Vinklárková tak přivezla české barvy do cíle na sedmé příčce se ztrátou 1:23,9 minuty na vítězné Švédsko. Byla to pro ni první a zároveň poslední smíšená štafeta v kariéře. „Je to taky jeden z odškrtnutých bodíků, splněný sen. Byly zvláštní okolnosti, že hodně našich závodníků je unavených,“ řekla. Se svým výkonem i celkovým výsledkem byla spokojená. „Za nás úplně krásné a zasloužené sedmé místo v těchto podmínkách,“ dodala.
O vítězství Švédska rozhodla na závěrečném úseku Elvira Öbergová. Další pozice na stupních vítězů vybojovaly překvapivě štafety Švýcarska a USA.
Poslední zastávkou SP v biatlonu bude příští týden Oslo. Uskuteční se tam sprinty, stíhačky a závody s hromadným startem.