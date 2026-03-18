Generační výměna: biatlonový tým žen čekají změny, tlačí se mládí. Kdo by mohl skončit?
Česká ženská štafeta předváděla v této sezoně i bez dřívější opory Markéty Davidové velmi pěkné výkony. Jako její silný článek se ukázala Tereza Vinklárková. Jenže ta už po své olympijské nominaci oznámila, že tato sezona bude její poslední. Navíc teoreticky nemusí být jediná, kdo by mohl skončit. Proč by „Vinky“ mohly následovat i další a jaké jsou naopak důvody, proč by ještě měly zůstat? A kdo by je měl dřív nebo později nahradit?
Vyhřezlá ploténka může být konečnou
Markéta Davidová (29 let)
Proč skončit? Už druhou sezonu v řadě pořádně potrápila dřívější jasnou týmovou jedničku záda. V minulém ročníku s výjimkou sprintu v Novém Městě na Moravě vynechala všechny díly Světového poháru od prosincového Le Grand Bornand. Březnová operace měla problémy vyřešit a v úvodu sezony to tak i vypadalo. Jenže po zisku bronzu s ženskou štafetou v Östersundu se vše zase začalo kazit. Až během olympiády v Anterselvě, kde se české hvězdě ani trochu nedařilo, vyšlo najevo, že ji znovu trápí výhřez ploténky. Ještě v průběhu ZOH ukončila sezonu, v emocích však naznačovala i konec kariéry. Ten by asi všichni po sledování jejího utrápeného obličeje pochopili. Navíc zatím nedala informaci, že by podstoupila další operační zákrok.
Proč pokračovat? V případě, že by Davidová šla na další operaci, která by se zdařila, byla by to pro český biatlon určitě dobrá zpráva. Pokud je totiž zdravotně v pořádku, bývá její střelba nadprůměrná, stejně jako její běh. Nyní se daří zajíždět dobré výsledky Tereze Voborníkové, ale další spolehlivá a rychlá závodnice by se hodila nejen do dobrého obrazu českého biatlonu, ale i do štafet.
Vyšoupnou ji mladé?
Lucie Charvátová (33 let)
Proč skončit? Nesčetněkrát si od různých hejtrů na sociálních sítích vyslechla, co v týmu ještě dělá, že už je stará a měla už skončit. Charvátová si v dřívějších letech užila své jak v některých individuálních závodech, tak hlavně v ženských štafetách, kde u ní trestné kolo nebývalo výjimkou. Také hledisko věku už nabývá v jejím případě na důležitosti. V 33 letech patří v současném ženském startovním poli k těm starším. Třeba Franziska Preussová na ZOH ukončila kariéru v 32 letech. A je třeba brát ohled i na soukromý život a případnou vlastní rodinu.
Proč pokračovat? Jestli biatlonistce z Vrchlabí něco nalilo elán do žil a důvod, proč ještě biatlonu věnovat všechen čas, byl to začátek této sezony. Jindy vysoce nespolehlivá střelba vestoje se výrazně zlepšila po zásahu trenéra Lukáše Dostála do pažby zbraně Charvátové během letní přípravy. Hypermobilní zápěstí se díky tomu zastabilizovalo a výsledkem byl třeba i bronz z ženské štafety. Pokud by na této části výkonu letos v létě znovu zapracovala, mohla by být i nadále platnou členkou ženského týmu. Sama navíc už loni na MS v Lenzerheide vzkázala těm, kteří jí vyčítali, že zabírá místo mladším: Až mě mládí vytlačí, prostě sklopím hlavu a odejdu. Mladé by ji ale mohly svými výkony začít postupně vyšoupávat až v příští sezoně.
Má stále týmu co dát
Jessica Jislová (31 let)
Proč skončit? Sezona 2025/26 pro ni nebyla rozhodně ideální. Konkrétně už příprava na ni, během které byla rodačka z Jablonce nad Nisou několikrát nemocná. To se podepsalo na její fyzické připravenosti a zkraje ročníku výrazně pomalejším běhu, který ani v minulosti nepatřil úplně k jejím přednostem. Jislovou naopak zdobívala velmi přesná střelba, se kterou to však nyní také nebylo tak skvostné jako dřív. Před poslední zastávkou SP je její střelecká úspěšnost na 83 procentech, ty předchozí to přitom bývalo okolo 90 %. Mohla by se tak na ní podepsat mentální vyčerpanost, navíc v červenci jí bude 32 let, což už je věk, kdy biatlonistky zvažují konec.
Proč pokračovat? Manko z přípravy si sama Jislová uvědomovala a ví, že když bude mít příležitost odmakat plně celé léto, může na tom být zase dobře. A to i střelecky, kde se odevzdaná energie na trati také mohla projevit. Navíc ve štafetách byla opět při střelbě velmi přesná a byla důležitou součástí týmu. Tomu by právě proto hodně chyběla, navíc má co předat mladším kolegyním, které by měly být zapojovány do SP stále častěji.
Konec po nejúspěšnější sezoně
Tereza Vinklárková (27 let)
Proč skončit? Tato otázka se u biatlonistky v nejlepším věku řeší už od druhé poloviny ledna, kdy po nominaci na ZOH oznámila, že chce po této sezoně ukončit kariéru. Vinklárková má jednoduché vysvětlení. Celou svou kariéru se potýká s imunologickým onemocněním, na jehož příčinu se ale nikdy nepřišlo. Právě časté nemoci zapříčinily, že nikdy ani neodjela celou sezonu SP, byť všichni věděli, že potenciál na dobré výkony má. Ten potvrdila až v té současné, na kterou se navíc ani nepřipravovala s týmem, do kterého nebyla zařazena. Tentokrát zdraví drželo, a díky tomu se z ní stala platná finišmanka ženských štafet. Jenže to vypadá, že ani to ji nepřesvědčilo. „Už to nechci pokoušet dál. Je to rozhodnutí do dalšího roku, je to strašného času a úsilí,“ vysvětlovala v lednu.
Proč pokračovat? Když v Novém Městě na Moravě šokovala i přítomné novináře svým oznámením o konci kariéry po sezoně, zmiňovala, že tomu ještě nechává nějaký prostor. Toho se bude snažit využít vedení Českého biatlonového svazu v čele s Jiřím Hamzou. Při ZOH v Anterselvě řekl, že se budou snažit její rozhodnutí zvrátit. Právě ve štafetách totiž bude Vinklárková a její tah na posledním úseku rozhodně chybět. Na olympiádě navíc ukázala, že když je v pohodě, umí skvěle zajet i individuální závody.
Kdo by je nahradil?
V českém týmu se už od minulé sezony mluví o tom, že je nezbytné postupně začleňovat úspěšné juniory. Mužský tým se stabilizoval, Michal Krčmář navíc už potvrdil starty i v příští sezoně. A mladý Petr Hák také postupně vplouvá mezi mužskou elitu. U žen však hrozí markantnější generační výměna. Kdo by mohl do ženského áčka naskočit?
Heda Mikolášová (20 let)
V této sezoně SP se zúčastnila jen dílu ve Francii, kde ve sprintu skončila 84. se třemi chybami na střelnici. Jejím nejlepším umístěním na juniorském MS byla 7. příčka ve vytrvalostním závodu, který juniorská kategorie jezdí v jeho zkrácené verzi.
Ilona Plecháčová (19 let)
V SP si připsala už víc startů. V prosinci nahradila v sestavě Terezu Vinklárkovou a odjela sprint v Hochfilzenu. V něm skončila 68. Příležitost pak dostala místo Markéty Davidové v domácím SP v Novém Městě na Moravě. Tam ve zkráceném vytrvalostním závodu předvedla pěkné 18. místo, díky němuž si zajistila i start v závodu s hromadným startem. Na juniorském světovém šampionátu byla jejím nejlepším umístěním 10. příčka ve sprintu.
Kristýna Otcovská (25 let)
Má řadu startů v SP z minulé sezony. Jenže v přípravě na tu současnou a i během ní jí situaci výrazně komplikovalo zdraví, za tuto sezonu nestartovala ani v nižším IBU Cupu. Proto je rodačka z Mostu ráda, že už má toto trápení za sebou a doufá v lepší situaci do letní přípravy a v návrat do týmu pro Světový pohár.
Program posledního SP v Oslu
- Čtvrtek 16.15: sprint žen
- Pátek 16.15: sprint mužů
- Sobota 13.45: stíhací závod žen
- Sobota 16.15: stíhací závod mužů
- Neděle 13.45: závod s hromadným startem žen
- Neděle 16.30: závod s hromadným startem mužů