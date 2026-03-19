Voborníková jede na Holmenkollenu o životní umístění. Které hvězdy může ještě sestřelit?
Jsou to ikonické pohledy. Biatlonisté na trati a za zády se jim tyčí mohutný skokanský můstek. Vítejte na Holmenkollenu, pro biatlonisty magickém místu. Dost možná i proto, že už se stalo téměř tradicí, že právě tady sezona končí. I proto se sem závodníci tak těší. Některým zde ale stále jde i o výsledky. Třeba Tereze Voborníkové se tady v posledních letech nejvíc dařilo a i nyní má o co hrát. Program finále Světového poháru v Oslu ZDE>>>
Sama tvrdí, že olympijským bronzem už má prakticky ve své kariéře splněno. Neznamená to však, že by drobná blondýnka dál nebojovala a nechtěla získat další úspěchy. V případě Terezy Voborníkové navíc často pochází právě ze sportoviště kousek nad Oslem. V sezoně 2022/23 zde zajela své do té doby nejlepší umístění ve Světovém poháru – 6. příčku ve sprintu. Rok na to končila sezona v Kanadě, ovšem loni opět na Holmenkollenu rodačka z Hostinného zářila.
Po sezoně poznamenané nemocemi z léta to před rokem vytáhla Voborníková na 21. místo v celkovém hodnocení SP. Teď však může vystoupat ještě o dost výš. Momentálně, tři závody do konce sezony, jí patří 14. příčka.
„Udržet první patnáctku bude strašně těžké. Takže když to bude do dvacítky, aby to byly stabilní výkony, budu moc spokojená,“ prohlašovala před týdnem, kdy měla před sebou ještě i závody v Otepää. Jenže právě tam se z 15. místa vyhoupla na 14. A může jít i výš.
Medailistka z olympijské Anterselvy totiž ztrácí na 13. příčku jen deset bodů. Navíc tuto pozici okupuje Franziska Preussová, jež po olympiádě ukončila kariéru. To samé platí i pro dvanáctou Dorotheu Wiererovou, za níž Češka zaostává o 72 bodů.
V Oslu se jedou sprint, stíhací a hromadný závod. Pokud by v každém skončila Voborníková do 17. místa, v jednom ideálně lépe než 17., může se dostat na místo Italky.
Kdo bude nejlepší Čech: Hornig, nebo Krčmář?
Nejlepší český muž Vítězslav Hornig se před závěrečným dílem SP drží na 17. příčce. Jenže jen šest bodů za ním je Švéd Jasper Nelin, 14 Oscar Lombardot z Francie a 20 Philipp Horn z Německa. O 63 bodů pak zaostává na 21. místě Michal Krčmář. Hornig tak bude muset ještě zabrat, aby si svou pozici uhájil. I pro něj by to v tomto případě znamenalo vylepšení kariérního maxima. Loni byl celkově dvacátý.
V porovnání s úspěšnými předchůdci mají ale současní Češi ještě co dohánět. Že Gabriela Soukalová v sezoně 2015/16 Světový pohár celkově ovládla asi netřeba připomínat. Jinak brala ještě druhé, čtvrté či dvakrát šesté místo.
Její vrstevnice Veronika Vítková byla v TOP 10 čtyřikrát, v sezoně 2014/15 skončila čtvrtá. Markéta Davidová byla mezi nejlepšími deseti dvakrát.
Také mužští předchůdci si vedli dobře. Současný trenér A-týmu Ondřej Moravec byl nejlépe šestý (2014/15), k tomu ještě třikrát v TOP 15. Třikrát se mezi nejlepších deset mužů sezony dostal Michal Šlesingr.
Z pohledu aktuálních vítězů SP sice ještě není rozhodnuto definitivně, ale Francouzi už v podstatě mohou slavit double. Lou Jeanmonnotová má před posledními závody, kdy za výhru se bere 90 bodů, náskok 201 bodů na Suvi Minkkinenovou. I Éric Perrot už po Velkém křišťálovém glóbu sahá oběma rukama. Jeho náskok je totiž dokonce 244 bodů.
Průběžné pořadí biatlonového SP:
Muži (po 18 z 21 závodů): 1. Perrot (Fr.) 1058, 2. Samuelsson 814, 3. Giacomel (It.) 797, 4. Botn (Nor.) 783, 5. Laegreid 749, 6. Jacquelin 686, ...17. Hornig 342, 21. Krčmář 279, 45. Karlík 95, 61. Mikyska 50, 74. Mareček 20, 96. Štvrtecký (všichni ČR) 4.
Ženy (po 18 z 21 závodů): 1. Jeanmonnotová 1009, 2. Minkkinenová 808, 3. Magnussonová 739, 4. E. Öbergová (obě Švéd.) 737, 5. Vittozziová 720, 6. H. Öbergová (Švéd.) 703, ...14. Voborníková 384, 36. Charvátová 156, 38. Davidová 145, 74. Plecháčová 29, 79. Vinklárková 26, 86. Jislová (všechny ČR) 12.
Program posledního SP v Oslu:
- Čtvrtek 16.15: sprint žen
- Pátek 16.15: sprint mužů
- Sobota 13.45: stíhací závod žen
- Sobota 16.15: stíhací závod mužů
- Neděle 13.45: závod s hromadným startem žen
- Neděle 16.30: závod s hromadným startem mužů
- PP ČT sport a Eurosport