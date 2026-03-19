Voborníková ve sprintu v TOP 10: skvěle střílela, ale byla trochu naštvaná
Poslední sprint sezony žen měl hodně netypický vývoj před samotným závodem. Kvůli mlze na Holmenkollenu nemohly biatlonistky natrénovat střelbu, stačit jim musel až nástřel před čtvrtečním závodem. A ani trať si prakticky nevyzkoušely. Bylo to trochu znát i na výkonu některých sportovkyň. Tereza Voborníková si sice připsala další výsledek v TOP 10, ale byla naštvaná. Ani Lou Jeanmonnotová nepředvedla tak suverénní výkon jako obvykle. Nicméně i šesté místo jí dva závody před koncem sezony konečně přineslo jistotu Velkého křišťálového glóbu. Program SP v Oslu ZDE >>>
Závěrečný díl Světového poháru v Oslu nezačal pro biatlonistky a biatlonisty vůbec dobře. Středeční trénink se prakticky nemohl uskutečnit. Ani na střelnici, ani na tratích. Střelbě zabránila hustá mlha, tréninku na trati zase vyšší teploty, které výrazně zahýbaly se sněhovou pokrývkou, a tak na některé úseky závodního okruhu sportovci nemohli.
Čeští biatlonisté to ale brali s humorem a na sociálních sítích se pak objevily různé vtipné příspěvky. Třeba na Instagramu Českého biatlonu jste si mohli prohlédnout fotku siluet v mlze a u toho popis: Dnes na trénink jedině s mapou. Lucie Charvátová si k tomu na svém profilu přidala ještě: Konečně můj oblíbený sport – orienťák je tady.
Také video Charvátové s loučící se Terezou Vinklárkovou hodně napovědělo, jak to nad Oslem vypadá se sněhovými podmínkami. Vinklárková se totiž do kopce šplhala s běžkami v ruce, protože na cestě, kterou se obě vydaly, už to bylo se sněhem a blátivými ostrůvky hodně vyrovnané.
„Asi poprvé v životě jdu do závodu s tím, že jsem nestřílela, ani jsem si neprojela trať. Jsem na to zvědavá. Pár položek v tréninku jsem si sice střelila, ale úplně naslepo. Tady fouká vítr úplně na druhou stranu než v Estonsku, takže věci, které jsem musela nacvakat na svém dioptru, to bylo úplně neuvěřitelné. Tak uvidíme, co to v závodu provede. Jsou tady dva takové sjezdíky, které bych si ráda najela. Je to nepříjemné, že si to člověk nemohl projet,“ prozradila České televizi po středečním tréninku Tereza Voborníková.
Ještě ve čtvrtek dopoledne, tedy pár hodin před startem sprintu žen, byl Holmenkollen trochu zahalen v mlze, ale ta se rychle rozplývala. Ovšem kvůli vyšším teplotám, které se projevily na kvalitě trati, došlo k přelosování startovních čísel, kde ta nejlepší skupina byla posunuta na úvod závodu.
Voborníková: Dvě nuly? Jediné dobré, co se mi stalo
Ženy ale kvůli tomu, že v tréninku nemohly střílet, dostaly podstatně víc času na nástřel, což Voborníkové hodně pomohlo.
Na první položce odstřílela bezchybně, na trati ale nabrala trochu ztrátu. Se startovním číslem 13 přijížděla na střelnici až patnáctá. Také druhou střelbu zvládla Češka bez chyby, vestoje i v pěkném tempu. Na této položce ale řada biatlonistek chybovala, a tak se Voborníková posunula výš, konkrétně na průběžné 5. místo. Jenže v závodu byly ještě další biatlonistky, které bývají úspěšné na střelnici, a také rychlé na trati. A právě ty ji odsunuly ve výsledkové listině ještě trochu dál. Konkrétně na 10. příčku.
Při televizním rozhovoru tak u ní poté bylo vidět, že spokojená moc není. „Bohužel dvě nuly jsou asi to jediné dobré, co se mi dneska stalo, takže mi nezbylo nic jiného, než dobře střílet,“ poznamenala česká ženská jednička.
Na poznámku, že je vidět, že ji něco štve, jen řekla: „Musíme si to pak vyhodnotit, asi to nemá cenu tady rozebírat. Ale nebyl to dobrý výkon na trati.“
Charvátová po obou střelbách musela absolvovat po jednom trestném kole. Na trati se jí ale vedlo z Češek nejlépe. Na nejrychlejší Hannu Öbergovou ztratila 27 sekund, což jí vyneslo v tomto sprintu 20. místo.
„Dvě jedničky mě mrzí, myslím, že mi není úplně přáno, protože na střelbě jsem měla dnes na víc. Bylo trochu netradiční, že jsme si tady nemohli ani jednou zastřílet, ale nechci to na to svádět. Celkově to byl těžký závod i po psychické stránce, tím, že to byl poslední sprint, chtěla jsem tam nechat všechno a věřila jsem, že by to mohlo i vyjít. Takže mě to mrzí, je to takové lehké zklamání,“ hodnotila Charvátová svůj výkon na střelnici.
S představením na trati ale spokojená byla. „Hodně jsem zabrala v posledním okruhu, protože jsem nechtěla dopadnout tak jako vždycky, že to bude ve vteřinkách a já budu na konci těch vteřinek. Takže tam jsem nechala úplně všechno a věřím, že to bude relativně slušný výsledek, takže běžecká část mě podržela.“
Do stíhacího závodu se probojovala z 44. místa ještě Vinklárková, Jislová skončila 66.
Poslední sprint sezony také definitivně rozhodl o celkové vítězce tohoto ročníku SP. Tou se definitivně stává Lou Jeanmonnotová, které k tomu stačilo i 6. místo. Největší hrozbu pro ni totiž představovala Suvi Minkkinenová, jež skončila až za Voborníkovou na 11. příčce. Vítězkou sprintu je Švédka Hanna Öbergová.
SP v biatlonu v Oslu (Norsko):
Ženy - sprint 7,5 km: 1. H. Öbergová (Švéd.) 20:20,4 (0 tr. okruhů), 2. Vittozziová (It.) -5,3 (0), 3. E. Öbergová (Švéd.) -20,1 (0), 4. Simonová (Fr.) -37,9 (1), 5. Tandrevoldová (Nor.) -51,3 (1), 6. Jeanmonnotová (Fr.) -52,0 (1), ...10. Voborníková -1:06,3 (0), 20. Charvátová -1:28,1 (2), 44. Vinklárková -2:07,4 (0), 66. Jislová (všechny ČR) -2:44,3 (1).
Konečné pořadí sprintů (po 7 závodech): 1. Jeanmonnotová 421, 2. H. Öbergová 345, 3. Vittozziová 323, 4. E. Öbergová 320, 5. Minkkinenová (Fin.) 315, 6. Simonová 275, ...14. Voborníková 131, 32. Charvátová 76, 33. Davidová (všechny ČR) 75.
Průběžné pořadí SP (po 19 z 21 závodů): 1. Jeanmonnotová 1054, 2. Minkkinenová 838, 3. E. Öbergová 802, 4. Vittozziová 795, 5. H. Öbergová 793, 6. Magnussonová (Švéd.) 780, ...13. Voborníková 415, 35. Charvátová 177, 39. Davidová 145, 75. Plecháčová 29, 81. Vinklárková 26, 88. Jislová (všechny ČR) 12.