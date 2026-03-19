Předplatné

Václavík končí kariéru: Ambice jsem úplně nenaplnil. Loučí se s ním Krčmář i Davidová

10
Fotogalerie
Daniel Fekets
Biatlon
Začít diskusi (0)

Ve dvaatřiceti letech biatlonu definitivně mává. Dvojnásobný český olympionik Adam Václavík se prostřednictvím příspěvku na Instagramu rozhodl ukončit kariéru. „Někdy to byl, boj s ‚větrnými mlýny' a nepodařilo se mi úplně naplnit mé ambice, ale i tak jsem vděčný za to, co jsem dokázal, a že jsem měl vůbec možnost tenhle kus života prožít," loučil se rodák z Jilemnice.

Na velké světové akci se poprvé ukázal v sezoně 2016/17, kdy startoval na mistrovství světa v Hochfilzenu. V následujícím roce si vybojoval místenku na olympiádě v Pchjongčchangu, přičemž pod pěti kruhy startoval i o čtyři roky později v Pekingu.

V této sezoně se už do českého A-týmu tolik neprosadil, zasáhl do jediného závodu. V prosincovém sprintu v Annecy bral 65. místo. Václavíkovým nejlepším kariérním výsledkem v individuálu je 14. příčka z vytrvalostního závodu v Pokljuce ze sezony 2024/25.

„C’est la vie, tímto končí bál aka má kariéra biatlonisty. Nebudu psát nějakej dlouhej sloh, protože to stejně nikoho nezajímá... Každopádně to byla jízda plná slastí i strastí, ze které si odnáším spoustu lekcí, zážitků a přátel, což je nejvíc. Někdy to byl, boj s ‚větrnými mlýny‘ a nepodařilo se mi úplně naplnit mé ambice, ale i tak jsem vděčný za to, co jsem dokázal, a že jsem měl vůbec možnost tenhle kus života prožít,“ vyťukal na Instagramu.

Pod jeho příspěvkem se s ním loučilo i několik reprezentačních parťáků. Ozvaly se třeba Markéta Davidová, Jessica Jislová či čerstvá olympijská medailistka Tereza Voborníková. „Beru to z té lepší stránky, konečně má Sparta možnost získat TOP střeďáka. Díky za vše kamaráde a přeju ti, ať jsi v nové kapitole ještě úspěšnější než v té, kterou pravé uzavíráš,“ napsal Michal Krčmář.

„Gratuluji a děkuji za boj a skvělé okamžiky, které jsme spolu sdíleli. Uvidíme se, příteli,“ děkoval Václavíkovi francouzský biatlonista Émilien Claude.

Začít diskuzi

Zimní sporty

Alpské lyžování
Klasické lyžování

Krasobruslení

Zimní olympiáda

Doporučujeme

Články z jiných titulů