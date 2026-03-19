Václavík končí kariéru: Ambice jsem úplně nenaplnil. Loučí se s ním Krčmář i Davidová
Ve dvaatřiceti letech biatlonu definitivně mává. Dvojnásobný český olympionik Adam Václavík se prostřednictvím příspěvku na Instagramu rozhodl ukončit kariéru. „Někdy to byl, boj s ‚větrnými mlýny' a nepodařilo se mi úplně naplnit mé ambice, ale i tak jsem vděčný za to, co jsem dokázal, a že jsem měl vůbec možnost tenhle kus života prožít," loučil se rodák z Jilemnice.
Na velké světové akci se poprvé ukázal v sezoně 2016/17, kdy startoval na mistrovství světa v Hochfilzenu. V následujícím roce si vybojoval místenku na olympiádě v Pchjongčchangu, přičemž pod pěti kruhy startoval i o čtyři roky později v Pekingu.
V této sezoně se už do českého A-týmu tolik neprosadil, zasáhl do jediného závodu. V prosincovém sprintu v Annecy bral 65. místo. Václavíkovým nejlepším kariérním výsledkem v individuálu je 14. příčka z vytrvalostního závodu v Pokljuce ze sezony 2024/25.
„C’est la vie, tímto končí bál aka má kariéra biatlonisty. Nebudu psát nějakej dlouhej sloh, protože to stejně nikoho nezajímá... Každopádně to byla jízda plná slastí i strastí, ze které si odnáším spoustu lekcí, zážitků a přátel, což je nejvíc. Někdy to byl, boj s ‚větrnými mlýny‘ a nepodařilo se mi úplně naplnit mé ambice, ale i tak jsem vděčný za to, co jsem dokázal, a že jsem měl vůbec možnost tenhle kus života prožít,“ vyťukal na Instagramu.
Pod jeho příspěvkem se s ním loučilo i několik reprezentačních parťáků. Ozvaly se třeba Markéta Davidová, Jessica Jislová či čerstvá olympijská medailistka Tereza Voborníková. „Beru to z té lepší stránky, konečně má Sparta možnost získat TOP střeďáka. Díky za vše kamaráde a přeju ti, ať jsi v nové kapitole ještě úspěšnější než v té, kterou pravé uzavíráš,“ napsal Michal Krčmář.
„Gratuluji a děkuji za boj a skvělé okamžiky, které jsme spolu sdíleli. Uvidíme se, příteli,“ děkoval Václavíkovi francouzský biatlonista Émilien Claude.