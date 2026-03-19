Bývalá biatlonová hvězda prožila šok kvůli manželově rakovině, teď oznámila těhotenství
Dřívější norská biatlonová hvězda Marte Olsbuová Röiselandová má za sebou velmi náročné týdny. Její manžel Sverre, trenér německých biatlonistek, musel po olympijských hrách na operaci kvůli rakovině varlat. Současně ale teď pár oznámil naopak velmi radostnou zprávu: „Budeme mít druhé dítě.“
V uplynulých týdnech si majitelka Velkého křišťálového glóbu ze Světového poháru a sedmi olympijských medailí prožila hodně perné chvíle. Během zimních olympijských her v Anterselvě si její manžel Sverre uvědomil, že zdravotně s ním není něco v pořádku. Na řadu přišla vyšetření, ale také mučivé čekání na výsledek. Tím byla diagnóza rakovina varlat.
„Ale když jsem se dozvěděl, o co jde, že se rakovina nerozšířila a že podstoupím operaci, byla to vlastně úleva,“ řekl Sverre Olsbu Röiseland televizi NRK.
Té totiž společně s manželkou nyní oznámili naopak jednu velmi dobrou novinku. Očekávají druhého potomka.
„Opravdu jsme pocítili, že život má jak velké vzestupy, tak hluboké pády. Protože zatímco Sverre čekal na to, co mu je, byli jsme na ultrazvuku s druhým dítětem. Bylo to opravdu velmi zvláštní mít v životě takovou obrovskou radost,“ popsala Röiselandová a dodala: „Být tak šťastná, ale zároveň tak smutná. Ale teď nás čeká už jen radost. Je to moc příjemné,“ usmála se bývalá norská biatlonová hvězda, která v posledních letech dělala komentátorku právě pro NRK.
Nejen s ohledem na očekávané miminko, ale také po prodělané operaci se teď dívá Sverre Olsbu Röiseland dopředu. O minulém víkendu už ho fanoušci biatlonu mohli znovu zahlédnout při SP v Otepää na střelnici.
Pár má syna Tobiase, který se narodil v listopadu 2023. „Tobias už se těší, až bude velkým bráchou,“ prozradili manželé.