Biatlon ONLINE: Jede se sprint mužů na Holmenkollenu, v akci jsou čtyři Češi
Sprint, stíhačka, závod s hromadným startem a konec. Biatlonová sezona vrcholí, závěrečná zastávka se koná tradičně v norském Oslu. Na Holmenkollenu je dnes na programu sprint mužů, ve kterém se představí čtyři čeští závodníci: Mikuláš Karlík, Michal Krčmář, Vítězslav Hornig a Tomáš Mikyska. Jak si povedou? A stvrdí Éric Perrot celkový triumf ve Světovém poháru? Závod začíná v 16:15, sledujte ONLINE přenos na webu iSport. Program SP v Oslu ZDE >>>
Startovní čísla českých biatlonistů:
- 4 Mikuláš Karlík
- 16 Michal Krčmář
- 26 Vítězslav Hornig
- 71 Tomáš Mikyska