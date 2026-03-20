Krčmář v posledním sprintu desátý, dobře zajel i Karlík. Perrot poprvé slaví glóbus
Francouzský biatlonista Éric Perrot si zajistil v předstihu triumf v celkovém hodnocení Světového poháru. Jistotu získal díky dnešnímu třetímu místu ve sprintu v Oslu a dva závody před koncem sezony už nemůže být na vedoucí pozici předstižen. Zvítězil sesazený šampion Nor Sturla Holm Laegreid před dalším Francouzem Émilienem Jacquelinem. Nejlepším českým reprezentantem byl desátý Michal Krčmář.
Vedle Krčmáře dnes na Holmenkollenu bodoval také Mikuláš Karlík, který obsadil po dvou trestných kolech 16. místo. Vítězslav Hornig minul na střelnici třikrát a skončil 45., Tomáš Mikyska byl sedmdesátý.
Čtyřiadvacetiletý Perrot navázal na triumf krajanky Lou Jeanmonnotové, která si velký křišťálový glóbus zajistila ve čtvrtek. Světový pohár vyhrál jako pátý Francouz v historii, naposledy uspěl Quentin Fillon Maillet před čtyřmi lety.
Perrot, který měl před závodem výrazný náskok 244 bodů, si prvenství pojistil i díky tomu, že jeho zbývající rival Sebastian Samuelsson skončil v Oslu až za ním. Švéd obsadil ve sprintu sedmé místo a přišel i o malý křišťálový glóbus za triumf v disciplíně. S Laegreidem měl sice stejný počet 356 bodů, Nor ho ale porazil díky většímu počtu vítězství.
Perrot skončil v disciplíně sprint třetí. Malé glóby má nicméně z vytrvalostních závodů a závodů s hromadným startem. Zůstává ve hře ještě ve stíhacích závodech. V této sezoně Perrot vybojoval také tři medaile na olympijských hrách v Anterselvě, ve štafetě a smíšené štafetě získal zlato.
Pětatřicetiletý Krčmář vyrovnal desátým místem nejlepší výsledek v tomto ročníku Světového poháru. Stejnou příčku obsadil také v lednovém závodě s hromadným startem v Novém Městě na Moravě. Na střelnici minul jeden terč vleže, vestoje už byl bezchybný. Na Laegreida ztratil 55,2 sekundy.
Pětinásobný medailista z únorových olympijských her Laegreid zaznamenal 20. vítězství v SP a čtvrté po sobě. Triumfoval také před týdnem ve sprintu a stíhacím závodě v Otepää a předtím také v závodě s hromadným startem v Kontiolahti. Na střelnici chyboval jednou a Jacquelina porazil o 3,9 sekundy.
Závěrečný díl Světového poháru v Oslu bude pokračovat o víkendu. V sobotu se v norském dějišti pojedou stíhací závody a v neděli závody s hromadným startem.