Kdo končí kariéru v biatlonu: Václavík, známé slovenské jméno i hvězdy. A co Vinklárková?
Biatlonová sezona vrcholí, s jejím závěrem se množí informace o končících závodnících. Loni se s kariérou rozloučili legendární bratři Böové, také letos řady oblíbeného sportu opustí několik známých tváří. Už na olympijských hrách skončily dvě hvězdy: Dorothea Wiererová a Franziska Preussová. Svůj odchod potvrdili už také dva slovenští biatlonisté či Adam Václavík. Jelikož skončil olympijský cyklus, je nepochybné, že další jména budou následovat. Kdo je zatím jistý?
Lisa Theresa Hauserová
- 32 let
- Rakousko
- mistryně světa v závodě s hromadným startem (2021), tři stříbra z MS, šest individuálních vítězství ve Světovém poháru
Nejúspěšnější rakouská biatlonistka. S takovým označením se s kariérou loučí Lisa Theresa Hauserová, která v roce 2021 jako první Rakušanka získala zlato na světovém šampionátu. Kromě toho má ještě tři stříbra, olympijské medaile se nicméně nedočkala. „V poslední době jsem si uvědomila, že se mé životní priority trochu změnily. Sport pro mě už není nejdůležitější a nastal čas začít novou kapitolu,“ uvedla před závěrečnou zastávkou této sezony v Oslu.
Antonin Guigonnat
- 34 let
- Francie
- dvojnásobný mistr světa se štafetami, stříbro z MS v závodu s hromadným startem (2019)
V této sezoně závodil především v nižším IBU Cupu (stejně jako mladší sestra Gilonne), mezi elitou se představil jen ve třech závodech. Ke konci kariéry ho zřejmě dotlačila i obrovská konkurence ve francouzském týmu. Na konci ledna získal zlato v individuálním závodě na mistrovství Evropy v norském Sjusjöenu. Jeho největším individuálním úspěchem je nicméně stříbrná medaile z MS v roce 2019, kdy v závodě s hromadným startem nestačil jen na Dominika Windische z Itálie.
Paulína Bátovská Fialková
- 33 let
- Slovensko
- jedenáct umístění na stupních vítězů ve Světovém poháru, dvě stříbra z mistrovství Evropy (2016)
Dokázala se vrátit po mateřské pauze, v prosinci 2023 porodila dceru Romanu. Nakonec závodila o tři roky déle, než její mladší sestra Ivona. Čtyřikrát se zúčastnila olympiády, desetkrát závodila na mistrovství světa, ale velké medaile se nedočkala. Stejně tak ani jednou nevyhrála závod Světového poháru, ačkoliv hned jedenáctkrát stála na stupních vítězů (0-4-7). Třetí dojela ještě před dvěma týdny v individuálním závodě v Kontiolahti. Nejvíce zářila v sezoně 2018/19, kdy skončila na 6. místě v celkovém pořadí Světového poháru.
Adam Václavík
- 32 let
- Česko
- stříbro na mistrovství Evropy (2020)
„Nepodařilo se mi úplně naplnit mé ambice, ale i tak jsem vděčný za to, co jsem dokázal, a že jsem měl vůbec možnost tenhle kus života prožít,“ vyťukal ve středu Adam Václavík na Instagramu. Loučí se po 12 sezonách v reprezentaci, prakticky celou dobu se pohyboval na hraně áčka a IBU Cupu. V aktuální sezoně se mezi elitou ve Světovém poháru objevil pouze v jednom závodě, v prosincovém sprintu v Annecy dojel až na 65. místě. Rodák z Jilemnice se zúčastnil dvou olympiád a tří mistrovství světa.
Franziska Preussová
- 32 let
- Německo
- mistryně světa ve stíhačce (2025), celková vítězka Světového poháru (2024/25), dvojnásobná bronzová olympijská medailistka se štafetami (2022 a 2026), celkem 11 medailí z MS (2-6-3)
Má za sebou úctyhodnou kariéru. Kralovala minulé sezoně Světového poháru, během které získala i zlatou medaili na mistrovství světa ve stíhačce. Během čtyř účastí na olympijských hrách nicméně nedokázala sebrat ani jeden individuální cenný kov, má „jen“ dva štafetové bronzy. Loučila se už na olympiádě v Anterselvě, kdy si po posledním závodě s hromadným startem užívala aplaus fanoušků společně s Dorotheou Wiererovou. V závěrečném trimestru Světového poháru už nepokračovala.
Simon Eder
- 43 let
- Rakousko
- dvojnásobný stříbrný olympijský medailista se štafetami (2010 a 2014), pětinásobný medailista na mistrovství světa (0-2-3), tři individuální vítězství ve Světovém poháru
Jen pár hodin po oznámení konce kariéry Lisy Theresy Hauserové ji následoval její krajan Simon Eder. Nejstarší muž ve startovním poli zažil premiéru ve Světovém poháru už v sezoně 2002/03, kdy několik jeho aktuálních soupeřů ještě nebylo ani na světě… „Rozhodně si nemůžu nic vyčítat. Moje hlava by ještě chtěla, ale tak dlouhá kariéra si prostě musela vybrat na těle svou daň,“ řekl rakouský veterán před závěrečným víkendem v Oslu. V součtu ZOH i MS má ve sbírce sedm medailí, na zlato ale nedosáhl.
Tereza Vinklárková
- 27 let
- Česko
- 11. místo v individuálním závodě na olympijských hrách (2026)
V lednu během zastávky Světového poháru v Novém Městě na Moravě překvapila oznámením: „Opravdu jsem se rozhodla letošní sezonou ukončit svou kariéru za každou cenu.“ Rodačka z Brna se nikdy v kariéře naplno neprosadila do áčkové reprezentace na celou sezonu, často laborovala se zraněními či nemocemi. Po oznámení o konci kariéry začala zajíždět výborná umístění, blýskla se především 11. místem v individuálním závodě na olympijských hrách. Po sobotní stíhačce v Oslu, ve které po čisté střelbě skončila na 20. místě, ovšem v televizním rozhovoru prozradila, že rozhodnutí o konci kariéry ještě není definitivní...
Tomáš Sklenárik
- 26 let
- Slovensko
- účast na olympijských hrách (2022)
Nikdy se nedokázal prosadit. V kariéře ve Světovém poháru dojel jen jednou na bodované příčce, jinak spíš paběrkoval. V této sezoně se mezi nejlepšími představil jen na úvod ročníku v Östersundu, ve dvou individuálních závodech ale dojel na konci první stovky, pak zamířil do IBU Cupu. „Každý konec je zároveň novým začátkem. Děkuji za všechny momenty, vítězství i prohry, které mě formovaly. Sport byl velkou součástí mého života – a navždy jí zůstane,“ rozloučil se ve čtvrtek na Instagramu.
Dorothea Wiererová
- 35 let
- Itálie
- čtyřnásobná mistryně světa, dvojnásobná celková vítězka Světového poháru (2018/19 a 2019/20), čtyřnásobná olympijská medailistka (0-1-3), celkem 12 medailí z MS (4-5-3)
Italská diva vládla biatlonu v letech 2018 až 2020, kdy dvakrát po sobě ovládla celkové pořadí Světového poháru. V roce 2020 na domácím mistrovství světa v Anterselvě získala dvě zlaté a dvě stříbrné medaile, celkem brala cenný kov na šesti různých MS (celkem 12 medailí) a čtyřech různých olympijských hrách (vždy po jedné medaili). Na Hrách však nedosáhla na zlato. Stejně jako Preussová se s kariérou rozloučila už po domácí olympiádě, na které získala stříbro ve smíšené štafetě.
Marcus Bolin Webb
- 30 let
- Velká Británie
- trojnásobná účast na mistrovství světa
Za týden oslaví už 31. narozeniny, v biatlonovém Světovém poháru přitom debutoval až v roce 2023. Páteční sprint v Oslu pro něj znamenal teprve patnáctý a zároveň poslední start v kariéře. Nikdy se nedostal ani na dohled bodovaných příček, jeho nejlepším umístěním mezi nejlepšími biatlonisty je 76. místo ve sprintu na loňském mistrovství světa v Lenzerheide. V této sezoně závodil převážně v IBU Cupu, v SP dojel nejlépe na 95. místě v individuálním závodě v Kontiolahti.