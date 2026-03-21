Biatlon ONLINE: Stíhačky v Oslu, Charvátová bere osmé místo, dařilo se i dalším Češkám
Je tu poslední víkend biatlonové sezony! Světový pohár tradičně vrcholí v Oslu, dnes se jedou obě stíhačky. Do mužské se kvalifikovali Michal Krčmář, Mikuláš Karlík a Vítězslav Hornig. Nejlepší startovní pozici má Krčmář, který hájí desáté místo ze sprintu. Lucie Charvátová se z 20. místa po sprintu posunula na skvělé osmé místo, Tereza Voborníková skončila jedenáctá a Tereza Vinklárková na 20. místě. Závod mužů startuje v 16.15, ONLINE přenos sledujte na webu iSport. Program SP v Oslu ZDE >>>
Velký křišťálový glóbus už má svoji majitelku od čtvrtečního sprintu. Ale o ten malý se v sobotu ve stíhacím závodu žen ještě jelo. Lou Jeanmonnotová držela velkou naději na jeho zisk. A i když nevyhrála, přidává do své sbírky další cennou trofej z této sezony. Z první kariérní výhry ve stíhačce se ale raduje Švédka Hanna Öbergová, která přesprintovala Julii Simonovou. Díky parádnímu běhu si připsala další úspěch sezony, tedy TOP 10 Lucie Charvátová, jež dojela osmá, Tereza Voborníková byla 11.
Holmenkollen přivítal biatlonistky v sobotu krásným slunečným počasím. Z toho sice nebyli úplně nadšení ti, kdo tam udržují tratě, ale těšit je mohlo alespoň to, že oproti předchozím dnům se trochu ochladilo. A tak měly ženy ve svém stíhacím závodu sice opět měkčí sníh na trati, ale zdálo se, že ten ještě pořád drží relativně dobré podmínky. Ty sedly tentokrát i všem českým závodnicím, které do stíhačky nastoupily.
První střelba dopadla pro Češky Terezu Voborníkovou a Lucii Charvátovou velmi dobře. Na rozdíl od mnohých slavných soupeřek totiž nechybovaly, díky čemuž se posunuly nahoru. Pro Voborníkovou to znamenalo sedmou příčku, Charvátová skočila se startovním číslem 20 na desátou příčku. Bylo to také díky třetímu nejrychlejšímu běhu v prvním okruhu. Bezchybná byla také Tereza Vinklárková se startovním číslem 44. Po této položce vedla Julia Simonová.
Druhá střelba už dopadla pro Češky hůř. Charvátová musela absolvovat jedno trestné kolo a udržela si svou pozici. To Voborníkové se nedařilo ještě mnohem víc a netrefila hned tři terče. Vinklárková byla i tentokrát bezchybná a po druhé střelbě se tak posunula před Voborníkovou, která se propadla až na 35. místo.
Vinklárková střílela čistě a posunula se o 24 míst
Střelba vestoje už přinesla Charvátové dvě chyby a větší zdržení na trestném kole. Voborníková chyby z druhé ležky napravila při první střelbě vestoje, kde pálila čistě. Stejně tak i Vinklárková, která si ale rány víc hlídala a byla pomalejší, stejně tak i na trati, kde ji česká ženská jednička ještě před třetí položkou předběhla.
Charvátová po třetí střelbě spadla na 16. místo, Voborníková se posunula na 21., a Vinklárková pokračovala jako 25. závodnice.
Poslední položku zvládla Charvátová bezchybně, což jí vyneslo do posledního okruhu osmé místo. Také Voborníková zvládla tuto střelbu na výbornou a posunula se na 13. příčku.
Vinklárková se zařadila mezi ne příliš velké množství biatlonistek, které tento čtyřpoložkový závod zvládly zcela bezchybně.
Komu se tento závod vůbec nedařil střelecky, byla Lisa Vittozziová, která zaznamenala pět chyb. Italka však byla rychlá na trati, a tak stále držela první desítku pořadí.
Naopak skvěle se dařilo opět sestrám Öbergovým. Hanna sice musela v sobotní stíhačce na tři trestná kola, ale na trati letěla, takže v závěrečném kole bojovala se Simonovou o výhru i v tomto závodě. Do něj totiž vyrážela se startovním číslem 1 poté, co vyhrála i čtvrteční sprint. Simonová tak bere druhou příčku. V cílové rovince totiž neměla dostatek prostoru na to pořádně rozbalit závěrečný sprint. Třetí pak dojela druhá ze švédských sester Elvira. I tentokrát tak sestry slavily společné pódium.
Charvátová si udržela osmou příčku a celkově parádní třetí nejrychlejší čas na trati. Ani Hanna Öbergová nebyla rychlejší než Češka. Voborníková zabojovala a dojela jedenáctá, Vinklárková pak v posledním závodu své kariéry na dvacátém místě.