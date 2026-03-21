Biatlon ONLINE: V Oslu se jedou stíhačky, Voborníková i Krčmář hájí pozici v TOP 10
Je tu poslední víkend biatlonové sezony! Světový pohár tradičně vrcholí v Oslu, dnes se jedou obě stíhačky. V té ženské startují Tereza Voborníková, Lucie Charvátová a Tereza Vinklárková, do mužské se kvalifikovali Michal Krčmář, Mikuláš Karlík a Vítězslav Hornig. Nejlepší startovní pozici mají Voborníková s Krčmářem, oba hájí desáté místo ze sprintu. Závod žen začíná ve 13.45, muži startují v 16.15. ONLINE přenosy sledujte na iSportu. Program SP v Oslu ZDE >>>