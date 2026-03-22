Biatlon ONLINE: jede se závod s hromadným startem žen, v akci Voborníková a Charvátová
Závěrečný den biatlonové sezony je tady. Světový pohár dnes uzavřou závody s hromadným startem žen i mužů. V akci se představí celkem pět českých závodníků, v ženské kategorii Tereza Voborníková a Lucie Charvátová, mezi muži Vítězslav Hornig, Michal Krčmář a Mikuláš Karlík. Jak si povedou? A kdo se bude radovat z vítězství v posledních závodech ročníku? Závod žen startuje v 13:45, muži půjdou do akce v 16:30. ONLINE přenosy sledujte na webu iSport. Program SP v Oslu ZDE >>>