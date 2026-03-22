Senzace na závěr sezony! Voborníková zopakovala olympiádu a má bronz z masáku
Závěr sezony byl pro ni úplně skvostný. Tereza Voborníková v posledních třech dílech sezony Světového poháru zajížděla převážně umístění v TOP 10 a vše vyšperkovala v úplně posledním klání této sezony. Stejně jako pod pěti kruhy v Anterselvě ukázala, že závody s hromadným startem, takzvané masáky, jí neskutečně svědčí. I na Holmenkollenu se českým fanouškům postarala o nervy až do cíle. A stejně jako v Itálii také v Norsku zakončila své snažení parádním třetím místem. Je to její první pódium v individuálních soutěžích v SP. Program SP v Oslu ZDE >>>
Tentokrát bez sluníčka a také s většími poryvy větru. To byly vyhlídky biatlonistek do posledního závodu sezony Světového poháru – závodu s hromadným startem na Holmenkollenu. Na první střeleckou položku startovní pole přijíždělo v duchu názvu této disciplíny. Ovšem po ní už to bylo jiné. Bezchybná byla přesně polovina závodnic, které mohly bez zdržení pokračovat.
I u Češek diváci pozorovali odlišný vývoj. Zatímco Tereza Voborníková odstřílela bezchybně, i když trochu pomaleji, Lucie Charvátová naopak minula první a čtvrtou ránou a musela na dvě trestná kola.
Hodně vepředu se držela i Paulína Bátovská-Fialková, pro kterou šlo o poslední závod její kariéry. Jenže druhá střelba se Slovence už tolik nepovedla a jedno trestné kolo ji odsunulo víc dozadu.
To ženy z čela závodu Julia Simonová, Hanna Öbergová a její sestra Elvira byly bezchybné. Stejně jako Voborníková, která si ale znovu dala trochu na čas. I tak to pro ni znamenalo posun na sedmé místo. To Charvátová musela na další trestné kolo, ani v běhu jí to tentokrát tolik nesedělo, a tak se propadla na 27. příčku.
Ve třetím okruhu šlo stále o hodně vyrovnaný závod. Vepředu byla sice dvojice Švédek se Simonovou, ovšem skupinka za nimi, v níž byla i Voborníková, ztrácela jen pět sekund.
Öbergovy vestoje ani jednou neminuly, rychlejší při tom byla Hanna, ale Simonové se nedařilo a musela na dva trestné okruhy. Voborníková napodobila Švédky, odstřílela čistě a vyšvihla se z osmého místa před střelbou na čtvrté. Charvátová přidala další minelu a držela stále 27. místo.
Dramatický finiš
Voborníková se na trati držela za Němkou Hettich-Walzovou, což jí maximálně vyhovovalo.
Poslední položka měla rozhodnout o závodu. A také mnohé měnila. Hanna Öbergová nesestřelila jeden terč, jenže Elvira rovnou dva. Ani Voborníková neudržela čisté konto, když až závěrečnou ranou minula a musela na jedno trestné kolo. Dvě musela absolvovat Němka.
Tandrevoldová na pátém místě také čistá nebyla, to se povedlo až Lise Vittozziové, která na trať vyjížděla osm a půl sekundy za Hannou Öbergovou. Třetí byla Voborníková s jedenácti sekundami manka na Italku, jako čtvrtá vyjížděla do posledního okruhu Tandervoldová s Bátovskou-Fialkovou, jež na Češku ztrácely sedm sekund.
Tandrevoldová na trati sice upalovala, ale Voborníková si stále držela stejný odstup a tím naději na senzační třetí místo. Jenže místo Tandrevoldové se k Češce začínala blížit Elvira Öbergová. Před nimi se sváděl velký souboj o vítězství, který v posledním kopci pro sebe rozhodla Italka Vittozziová.
Česká jednička to nakonec dokázala! Před Öbergovou udržela nakonec čtyřsekundový náskok a stejně jako na olympijských hrách v Anterselvě si dojela pro bronz v posledním závodu. Tentokrát šlo o derniéru sezony.
Charvátová přidala i na poslední položce jeden netrefený terč, ale celkově se posunula na konečné 26. místo.
Závěrečné závody SP v biatlonu v Oslu:
Ženy - závod s hromadným startem (12,5 km): 1. Vittozziová (It.) 34:58,9 (1 trest. okruh), 2. H. Öbergová (Švéd.) -4,2 (1), 3. Voborníková (ČR) -17,2 (1), 4. E. Öbergová (Švéd.) -21,8 (2), 5. Tandrevoldová (Nor.) -24,7 (2), 6. Simonová (Fr.) -26,8 (3), ...26. Charvátová (ČR) -3:09,4 (5).
Konečné pořadí závodů s hromadným startem (po 4 závodech): 1. Simonová 245, 2. Vittozziová 186, 3. Michelonová 183, 4. Jeanmonnotová (obě Fr.) 181, 5. Voborníková 167, 6. E. Öbergová 152, ...44. Charvátová 20, 51. Plecháčová 6, 55. Davidová (obě ČR) 2.
Konečné pořadí SP (po 21 závodech): 1. Jeanmonnotová 1135, 2. H. Öbergová 958, 3. Vittozziová 935, 4. E. Öbergová 922, 5. Minkkinenová (Fin.) 881, 6. Simonová 827, ...12. Voborníková 510, 30. Charvátová 224, 42. Davidová 145, 71. Vinklárková 47, 79. Plecháčová 29, 89. Jislová (všechny ČR) 12.