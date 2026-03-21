Skončí Vinklárková, nebo ne? Rozhodne to maminka, pronesla. Probíhají jednání
Chtěla po této sezoně, která se jí mimořádně povedla, ukončit kariéru. Teď je ale Tereza Vinklárková zjevně na vážkách. I ona by ráda znovu zažila to, co prožívá od letošního Ruhpoldingu. „Ještě není nic jisté, ale teď je to nějakým způsobem v jednání,“ prozradila sedmadvacetiletá biatlonistka.
Když v lednu den po své vůbec první nominaci na olympiádu jen tak mimochodem prozradila, že po této sezoně skončí, byli všichni v šoku. Tereza Vinklárková se během své kariéry hodně trápila po zdravotní stránce, v této sezoně jí ale vše vycházelo. Byla důležitou součástí ženských štafet, na ZOH pak skončila jedenáctá ve vytrvalostním závodu. „Ještě si po sezoně sedneme,“ prohlásil v Anterselvě šéf Českého biatlonového svazu Jiří Hazma.
A podle všeho se do přesvědčování rodačky z Brna pustil nejen on už před koncem sezony. Protože v sobotu, poté co odjela podle původního plánu v Oslu svůj poslední biatlonový závod v rámci mezinárodních soutěží, už na dotazy České televize odpovídala trochu jinak.
„Veřejně musím přiznat, že se o tom bude ještě diskutovat. Ještě není nic jisté, ale teď je to nějakým způsobem v jednání. Ale maminka má vždycky pravdu a nechám konečné rozhodnutí na ní,“ usmála se Vinklárková.
Té se i závody v Oslu povedly. Ve sprintu skončila na 44. místě, ve stíhacím závodu předvedla ještě mnohem lepší výkon, když patřila jen k málu závodnicím, které všechny položky odstřílely čistě, a posunula se o 24 míst vzhůru.
„Výsledky jsou určitě skvělé. Ale i to jak se cítím, jak sportuju a v jakém jsem nastavení. Je to mnohem lepší pozice. Když byl člověk každou sezonu předtím nemocný, tak zůstával opravdu jen proto, že ten sport miloval. Dneska je to konečně to, co jsem celý život hledala,“ pochvalovala si Vinklárková.
Ráda bych si to užila znovu
Bylo přitom na ní vidět, že je v současnosti hodně nalomená. „Hrozně ráda bych si to třeba užila i příští sezonu. Člověk ale nikdy nemůže vědět, jestli sezona vyjde stejně. Nějaké zdravotní riziko tam je. Samozřejmě hrozně ráda bych si to užila znovu, bylo by to skvělé, ale musím se nad tím taky nějak racionálně zamyslet. Když do toho půjdu, tak to vlastně riskneme a uvidíme, co s tím bude,“ vyprávěla biatlonistka, která se na tuto sezonu připravovala s akademickým týmem, protože kvůli výsledkům z předchozí sezony se ani neprobojovala na letní přípravu do reprezentace.
Když tedy bude mít rozhodující slovo maminka, nad čím bude přemýšlet?
„Půjde jen o to, jestli chce, aby svoje kuře vídala v televizi a mohla hladit obrazovku. To si nedělám srandu. (rozesmála se) Takže chci moc pozdravit domů, byla to skvělá sezona. Teď mě to docela dojímá, fakt to byla jízda,“ hlásila už se slzami v očích a poté se rozloučila.
Konec Vinklárkové by za současné konstelace, kdy nad dalším pokračování Markéty Davidové visí obrovský otazník, byl pro ženský tým velkou ranou. Ve štafetách se totiž ukázala jako silná finišmanka i přes to, že v této pozici v závodech takové úrovně nikdy předtím nebyla. Přesto se s tím vyrovnala parádně a hned ve štafetě v Ruhpoldingu dovezla český tým do cíle na 5. příčce a stejně skončily české ženy i na olympiádě, kde také jela poslední úsek.
Ještě lépe pak tým Češek zabodoval v Kontiolahti, kde byly čtvrté.
Právě z tohoto důvodu by hodně chyběla. Do týmu se musí od příští sezony už mnohem víc začleňovat i mladé závodnice, ty však s těmito závody nemají příliš zkušenosti a může chvíli trvat, než se zapracují.
Vinklárková navíc, jak ukázala pod pěti kruhy, umí solidně zajet i v individuálních závodech.