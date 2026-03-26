Voborníková vyhrála mistrovství republiky. A pak… Rychle domů, aby se mohla učit
Po úspěšné sezoně na mezinárodní scéně uspěla v jejím závěru i na domácím šampionátu. Tereza Voborníková má konečně i titul mistryně ČR v supersprintu. Teď už se může jít věnovat jiným věcem. Odpočinek ale nečekejte. Má před sebou studijní povinnosti. „Teď se jdu ještě učit na čtvrteční zkoušku,“ hlásila.
Adam Václavík oznámil už v minulém týdnu, že končí svou biatlonovou kariéru. A tak i jeho kolegové z reprezentace pojali úplně poslední závod sezony – mistrovství republiky v supersprintu v Jablonci nad Nisou - i jako rozlučku s ním. Na řadu přišlo tradiční vyhazování do vzduchu, kolegové ho dostatečně smočili šampaňským a po vyhlášení výsledků byla na programu afterparty.
Té se už ale neúčastnila olympijská medailistka a vítězka MČR Tereza Voborníková. Musela totiž spěchat domů, aby se ještě učila na čtvrteční zkoušku. Studentka magisterského programu Wellness specialista na Vysoké škole tělesné výchovy a sportu Palestra v Praze měla před sebou zkoušku z předmětu Aktivní životní styl a cirkadiánní preference.
Během posledních závodů Světového poháru, ve kterých se jí mimořádně dařilo, neměla příliš času se učit. „Snažila jsem se, ale je to složité. Člověku se nechce. V závodní dny je to úplně bez šance, i co se týče koncentrace na učivo. Hlava je jinde, člověk je nervózní. Mezi závody jsem se pokoušela napsat už i pár stránek diplomky, ale určitě by to chtělo trošku víc,“ uculila se.
Stejně tak by ještě ráda věnovala trochu víc času i parťákovi z týmu. „Myslím, že s Adamem to ještě oslavíme,“ dodala Voborníková.
Ta má za sebou zatím životní sezonu. „Pro mě byla fakt skvělá, a jsem strašně šťastná, že se mi nad očekávání povedla. Fakt jsem si to celé moc užila a jsem strašně šťastná,“ těšilo pětadvacetiletou biatlonistku.
U srdce ji zahřála i výhra na šampionátu v Jablonci nad Nisou. Zlato totiž získala poprvé. „Když jsem jela autem a pršelo jak blázen, tak jsem se vůbec netěšila. Ale díky bohu se počasí umoudřilo a atmosféra tady byla super. Jsem ráda, že můžu být i u loučení s Adamem a že se mi konečně podařilo to tady prolomit. A že si povezu medaili z exhibice.“
Díky bronzu ze ZOH a hlavně stabilním výkonům na vysoké úrovni si vysloužila post české biatlonové jedničky. Sama to tak ale nebere.
„Myslím, že jsme si tady všichni rovní a nerada tahle označení používám,“ prohlásila skromně.
Ovšem když se jí bude stejně, ne-li ještě lépe dařit i v dalších letech, bude velmi ráda.
„Hlavně bych si přála, abych byla zdravá, zdraví vydrželo a mohla jsem nadále sportovat. A když by to šlo tímhle směrem, tak by to bylo super.“