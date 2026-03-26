Vinklárková o rozhodnutí ohledně konce: Času už zase tolik není. Stanovila si termín
A je konec. Prozatím biatlonové sezony. Jak to ale bude s Terezou Vinklárkovou? To zatím ani ona sama neví. Po sezoně, v níž se hodně úspěšně vrátila do A týmu a dostala se i na olympijské hry, má teď o čem přemýšlet. Zapojit se plně do práce, kterou načala, nebo ještě věnovat víc času biatlonu a pokračovat v kariéře? Rozhodnutí musí ale přijít poměrně brzy.
Když vstupovala do uplynulé sezony, po přípravě zcela mimo tým, říkala si, že tomu dává ještě poslední šanci. Jenže ta vyšla zcela nad její očekávání. Nejen, že se stala pevnou součástí ženského týmu ve Světovém poháru, ale také poprvé v kariéře získala nominaci na olympijské hry.
Krátce po ní však prohlásila, že budou její první a zároveň poslední. Jenže v situaci, kdy nad pokračováním Markéty Davidové stále visí otazník, a mladé závodnice budou potřebovat nějaký čas, aby nasbíraly zkušenosti, by byl odchod Vinklárkové citelný.
I ji samotnou dobré výsledky z uplynulé sezony zviklaly, a na posledním SP v Oslu už řekla, že se rozmýšlí, zda přeci jen nepokračovat.
„Pro mě byla letošní sezona o tom stát se paní biatlonistkou a někdy v životě si to dokázat. Takže teď, kdybych v této situaci odešla, jsem naprosto spokojená a naplněná. Ale momentálně vymýšlím koncept, jak pokračovat a zároveň si tvořit nějakou pracovní praxi,“ připustila na středečním mistrovství ČR v supersprintu v Jablonci nad Nisou, kde skončila mezi ženami druhá.
Sedmadvacetiletá sportovkyně už myslí na život po kariéře. Navíc tím, že nebyla pro přípravu na minulou sezonu zařazena do reprezentace, musela si už začít i vydělávat.
„Vedu biatlonový klub v Brně, Střelka Brno. Tam za předsednictví nemůžete brát peníze. Ale nějakým způsobem jsme domluvili přes nějaké administrativní finanční plány, dotační plány. Strategické, metodické plánování tréninků nebylo jen na mě, to jsem přišla do hotové sezony. Spíše jsem se snažila být oporou trenérům a přijde mi, že to perfektně funguje a chtěla bych nastavit koncept do příštího roku,“ prozradila Vinklárková, co ji zaměstnávalo v posledním roce kromě závodění.
Je jí však jasné, že pokud by pokračovala ve sportovní kariéře, musela by leccos změnit.
„K letošnímu konceptu bych se musela, už jen kvůli zaměstnavateli a Českému svazu biatlonu, postavit jinak, víc vstříc biatlonu.“
Kdy se tedy chce definitivně rozhodnout? „Mělo by to být asi do měsíce. I pro svůj klid bych se měla do té doby rozhodnout a dát vědět. Protože se pak musíme případně domlouvat na podmínkách mého pokračování a podmínkách tréninkových plánů a mého zařazení do tréninkových skupin. Za měsíc už začne další příprava, takže toho času mnoho není,“ ví rodačka z Brna.
Jak ale sama říká, není to ani tolik o rozmýšlení, zda by ji biatlon i dál bavil. „Spíš se snažím si život teď trochu uhladit, protože to byla strašná horská jízda nahoru dolů, co se týče mé časové náplně. Jestli jsem měla každý den hodinu času, tak jsem si ji nemohla dovolit a už jsem se dostávala do skluzu v jiných věcech a povinnostech. Biatlon jsem se snažila dělat maximálně a někdy jsem si od toho ráda prací odpočinula. Ono je to také důležité vybrat správný balanc a přijde mi, že se mi to letos hodně povedlo,“ dodala Vinklárková.