Charvátová po vydařené sezoně: Hejtři jsou stále, ale mnozí ocenili mé zlepšení
Její jméno je prý pro některé pořád jako červený hadr pro býka. Nicméně Lucie Charvátová si užívá dobrý pocit z uplynulé sezony, v níž se zlepšila hlavně na střelnici, což pak bylo výrazně znát ve štafetových závodech. Ale i v těch individuálních, kde vybojovala šesté a osmé místo ve stíhacích závodech. Teď česká biatlonistka plánuje ale hlavně odpočinek.
Dá se říct, že tahle sezona pro vás byla za poslední léta nejlepší?
„Byla rozhodně jedna z těch nejlepších, ano, ale myslím, že ani sezona 2023/24 nebyla tak špatná. Ale tahle byla určitě super. Začátek i konec sezony mi vyšel dobře, i teď v závěrečném Oslu jsem dohnala spoustu bodů a dostalo mě to na třicátou pozici. A to si myslím, že do třicítky je to krásné umístění.“
Co si z ní vezmete do příští sezony?
„Nad tím jsem ještě úplně nepřemýšlela. Samozřejmě jsem ráda, že jsem se zlepšila ve střelbě, ačkoliv statisticky stále nepatřím mezi nejlepší závodníky. Je tam pořád to manko, které mám. Ale myslím, že bylo vidět, že když jsem se trefila, a že to bylo víc stabilní, tak že výsledky ode mě byly o dost lepší. Takže bych si chtěla vzít co nejvíc ze střelby. Samozřejmě mám i radost, že se nám štafetové závody dařily jako týmu, a že jsem mohla k těmto výsledkům přispět. A i tam že jsem získala lepší sebevědomí ve střelbě, takže jsem to mohla dávat do každého závodu. Nestávalo se to, že bych po štafetě byla vyloženě špatná, jak to bývalo. Koplo mě to dolů, pak jsem se z toho hrabala. Celá sezona byla klidná, v pohodě, bavilo mě to. Takže tohle bych si z toho ráda vzala.“
Nakopne psychická pohoda do další přípravy?
„Další příprava, nevím. Teď jsme ukončili čtyřletý cyklus a já jsem si řekla, že na jaře toho asi budu dělat o dost míň, než jsem dělala poslední dva tři roky. Protože tam jsem jela kontinuálně dál, trénovala jsem. A teď si chci nejdřív odpočinout a až pak se začnu koncentrovat na další přípravu.“
Před sezonou jste s trenérem Lukášem Dostálem udělali vylepšení zbraně, aby bylo při střelbě vestoje vaše zápěstí stabilnější. Zbraň tedy teď asi měnit nebudete, že?
(usměje se) „No musím říct, že zbraň je hodně letitá a že by si určitě zasloužila, aby mohla být novější. Ale v této sezoně jsem se přesvědčila, že zbraň fungovala o dost lépe, že tím vylepšením se opravdu má střelba vestoje zlepšila a není důvod ji teď jakkoliv předělávat. Samozřejmě by asi nový typ zbraně šel udělat se stejnými parametry, ale vesměs si myslím, že je to zbytečné. Lak se mi sice trochu oprýskal, ale ten zase nalakuju znovu. Nicméně bych se nepouštěla do žádných velkých změn, protože myslím, že teď jsme konečně něco našli, a dokud to funguje, tak tam není důvod něco měnit.“
V uplynulých sezonách jste dostávala mnoho vzkazů od hejtrů. Jak to bylo tentokrát?
„Psaly mi spousty fanoušků, bylo to vesměs velmi pozitivní. Ale když lehce projedete komentáře, tak zjistíte, že lidi možná kolikrát ani biatlon nesledují, mají nějaké zajeté názory, pořád opakují to samé. Přitom to ale vůbec není pravda, nevztahuje se to k danému závodu. Jakmile někde vidí moje jméno, je to jak červený hadr pro býka a prostě proti mně takhle dál budou útočit a zbrojit. Takže až tak se to smýšlení lidí asi neposunulo, ale samozřejmě těch, kteří ocenili, že jsem se zlepšila, byly spousty a těm děkuju.“