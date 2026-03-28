Kdyby tam nebyl Krčmář, tak... Aneb jak se biatlonista rozhodoval, zda pokračovat
Sváděl určitý vnitřní boj. Na začátku sezony nerad odjížděl od rodiny. V závodech se mu ale dařilo, Michal Krčmář prožil třetí nejúspěšnější sezonu své kariéry. „Nejdřív jsem to měl 50 na 50,“ přiznal „Bimbo“, že zvažoval konec kariéry. Jenže biatlon ho pořád baví, a také ví, že má českému týmu pořád co nabídnout. Přesto se radil s manželkou a také prošel určitým pohovorem se sportovním ředitelem Českého biatlonového svazu Ondřejem Rybářem. Ten si ho prý „proklepl“.
Dvacáté místo v celkovém hodnocení Světového poháru hned za Vítězslavem Hornigem. Ale hlavně zase ty jeho finiše! Michal Krčmář pomohl třeba k parádnímu třetímu místu smíšené štafety při SP v Novém Městě na Moravě před šílícími davy. Fanoušky by tak hodně mrzelo, kdyby tato opora a zkušený matador s biatlonem skončil.
Jste rád, že vám manželka umožnila pokračovat dál v kariéře?
„Aby to neznělo blbě, že mi to umožnila… Spíš jsem chtěl znát názor a její pohled a mít klid v tom, že když jsem někde pryč, že mě doma podporují. A ne, že jsou naštvaní, že někam odjíždím. Šlo hlavně o tohle. Ale zároveň i o mě, jestli mám motivaci to zase podstupovat. Kdybych ji neměl, nebo to bylo tak, že se na přípravu netěším, tak bych do toho nešel. To je to nejdůležitější – uvnitř to cítit, že to chcete dělat, že tomu chcete přinést tu oběť.“
Jakou oběť máte na mysli?
„Před sezonou jsem říkal, že mi příprava vzala hodně sil a potřebuju trochu odměnit v sezoně. To se stalo. Pocit nebyl špatný a byly tam i hezké výsledky. Pak už to bylo o tom si říct, jestli jsem schopen tomu zase dát těch sto procent. Rozhodně bych to nechtěl dělat tak, že budu někde nějak dojíždět. Pořád mám motivaci se zlepšovat, pracovat na sobě a to byl základ. A s tím, že mám podporu doma, to pro mě bude o to jednodušší a o to víc to může vše fungovat.“
Na začátku sezony jste byl nalomený, že by mohla být i vaše poslední. Výsledky v ní vás povzbudily tak, že chcete závodit dál?
„Na začátku sezony jsem byl fakt padesát na padesát. Nevěděl jsem, jak to bude. Byl jsem z toho psychicky ne špatný, ale přemýšlel jsem nad tím. S manželkou jsme si ale sami řekli, že to letos pojmeme i tak, že nebudu někde tři týdny sám bez nich, ale že tam nějak budou taky. Cestování s dětmi bude trochu snazší, jak už jsou větší. Bude to pro psychiku příjemnější, než to bylo. To je jeden z bodů, který jsem potřeboval mít. Ať je to totiž jak chce, tak na konci sezony jsem byl už psychicky hodně špatný z toho, že od začátku listopadu do konce března jsem byl doma asi dva, maximálně tři týdny.“
Když to řeknu blbě...
Rodinu jste měl v Novém Městě na Moravě. To asi trochu pomohlo, ne?
„Přijeli za mnou i do Itálie. Ale člověk je fakt hodně rozcestovaný a už jsem to nesl těžce. Navíc po olympiádě, jak z vás spadne tlak a tíha, tak jsem si říkal, jestli je vůbec třetí trimestr, když to řeknu blbě, potřeba. Cítil jsem, že už chci být doma, ne tam. Ale celkově to rozhodnutí cítím stejně a nemám v sobě pochyby. Kdybych nějaké měl, tak by to asi bylo blbě a bylo by to potřeba ještě zvážit. Já jsem se ale rozhodl.“
Řešil jste to jen s manželkou, nebo i s někým dalším?
„Když to řeknu na rovinu, Ondra Rybář se se mnou snažil bavit a myslím, že si mě i docela proklepl. Ne, že by na mě tlačil, ale dával mi otázky typu: když bych už nesportoval, jak bych to viděl, jak bych to cítil? Nahazoval takovou udičku, že si člověk může dýchnout k jinýmu světu, ale myslím, že ani to mě nezlomilo. A i on mi na konci řekl: Hele nemám s tím problém, pokračuj. Cítím z tebe, že to má smysl, máš dobré nastavení. A to pro mě bylo také velice důležité.“
Takže jste měl vlastně takový pracovní pohovor?
„Určitě, dá se říct, že ano. Přijel jsem z olympiády, první dva dny jsme se o tom bavili s manželkou. Bavili jsme se o různých věcech, jak by to mohlo fungovat, jak to bude. A když jsem si tohle doma vyříkal, tak jsem hned volal Ondrovi, že to v hlavě takhle mám a že bych se chtěl potkat, ještě než odjedu do Finska na poslední tři týdny, abychom si řekli finální rozhodnutí. Abych cítil podporu od svazu i vzhledem k tomu systému s rodinou. A našli jsme průsečíky, nebyl v tom žádný třecí bod, nebo něco, co by nemohlo fungovat.“
Co na to řekli trenéři?
„I s nimi jsme v tomhle ohledu na stejné vlně. Já filozofii, s jakou se tu trénuje, věřím. Myslím, že přináší v průběhu let výsledky a dokážeme reagovat na situace. Víme, že já nebudu vymýšlet žádné skopičiny, a že se naopak o ně můžu opřít. Tohle byl takový pracovní pohovor i s Ondrou. Ale spíš si to říct a cítit navzájem ze sebe podporu. A to i od svazu. Ondra i říkal, že jsou tu mladí kluci a tohleto. Já jsem mu odpověděl: Podívej se na poslední dvě vrcholné akce. Kdyby tam nebyl Krčmář, tak nemáme umístění do patnácti. Pořád cítím, že týmu mám jako sportovec co přinést, a že tým mě potřeboval. Kdybych byl v tuhle chvíli v pozici čtvrtého, pátého člena týmu nebo někde níž, tak bych asi skončil, to říkám na rovinu, ale teď to cítím takhle a navíc motivace tam je.“
Věřím v potenciál mladých kluků
To bylo vidět na štafetách, že vás tým potřebuje.
„Není to jen o štafetách, ale i celkově. Já také tým potřebuju. Mě ti kluci posouvají. Když opomenu Víťu Horniga, který už výsledky má, Mikuláš (Karlík) se k tomu také už letos přiblížil, tak ostatní kluci neměli třeba letos takové výsledky, jaký je jejich potenciál. Ale v tréninkovém systému mě ti kluci posouvají, jsou silní, potenciál tam je. Pořád jsem opatrný. Klidně se může stát, že další rok budu v pozadí mladých, protože jsou šikovní a mají potenciál. Věřím, že to je jen otázka času, kdy to tam všichni pospojují, prolomí a bude těch kluků zase vepředu jezdit víc.“
Na jak dlouhou dobu jste se domluvili? Je to opce na jeden rok?
„Když jsme se bavili s Lukasem Hoferem, kterého jsem se ptal, jestli taky pokračuje, tak říkal, že jo. Bavili jsme se, že rok, nebo tři roky nám nedává smysl. To jsou většinou dva nebo čtyři. To, co udělali bratři Böovi (konec před olympijskou sezonou) nám přišlo třeba zvláštní. Uprostřed něčeho. Zároveň jsem mu říkal, že to mám v tuhle chvíli na rok. A že si potřebuju vyhodnotit, jak proběhne příprava, jak bude nastavené i vše okolo. Bude tam po sezoně zase spousta hodnotících procesů a uvidíme. Nechci dopředu říkat rok nebo dva, ale myslím, že zase v průběhu přijdou odpovědi.“
Na čem jste se domluvili se sportovním ředitelem? Budete mít nějaké úlevy ve smyslu, že třeba budete víc trénovat individuálně doma?
„Víceméně jsme se bavili, že kdybych cítil, že toho je moc, tak bych trénoval víc na domácí půdě a nejel třeba na nějaké soustředění. V tuhle chvíli ale trenéři dávají do kupy termínovou listinu. Před MČR jsme spolu seděli, musí to schválit výbor a projít to procesy. Říkali jsme si, že si po Velikonocích zavoláme, sedneme si a zhodnotíme, kde je to důležité, kde by se případně dalo být doma, nebo jak to bude vypadat.“
A jak to vypadalo při prvním pohledu na nástin termínové listiny?
„Řekl bych, že to mají trenéři nastavené víceméně lidsky. Necítil jsem z toho, že bych měl být furt někde pryč. Možná něco nastane, že nějaké soustředění nepojedu, ale ty stěžejní budu s týmem. I já tým v tréninku potřebuju. Ale vloni jsme byli třeba v červnu v Livignu a to řeknu na rovinu, kdybychom jeli i teď v červnu do Livigna, tak nepojedu. Spíš bych si to představoval, že bych se tam pohyboval od července, srpna a začátek absolvovat spíš doma.“
Během mistrovství České republiky v Jablonci jste měli i dost času na fanoušky. Rozdal jste hodně autogramů?
„Je to dost podobné každý rok. Je to hlavně o dětech, nastupující generaci. Je hezké, že k vám vzhlíží. Tady si plácnu s klukama, ti tam skáčou, že si se mnou plácli. Je to příjemné, že člověk může být pro někoho vzorem. Zároveň je to tak, jak jsme říkali vždycky, tady je to spíš takové poděkování fanouškům, jak nám fandí a když přijedou, vyfotit se s nimi, podepsat jim fotku nebo cokoliv. A vlastně takovou malou radostí jim oplatit podporu za celý rok.“
Michal Krčmář v sezoně 2025/26
- Úspěšnost střelby
- Celkem: 84 %
- Vleže: 89 %
- Vestoje: 79 %
- Rychlost běhu (porovnání s průměrem strat. pole): -2 %
- Celkově v SP: 20. místo
- Nejlépe na ZOH: 6. místo závod s hromadným startem