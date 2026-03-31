Davidová řeší své zdraví: Nechci každé jaro operaci... Co dál? Všechno je ve hře
Ani po dvou letech bolesti a dvou letech boje o naději na pokračování sportovní kariéry biatlonistka Markéta Davidová zatím neví, co bude dál. „Jsem na sebe i trošku pyšná, že jsem to nevzdala,“ říká. Několik týdnů po protrápené olympiádě zatím stále řeší, kam se vydat dál. Biatlon z jejího světa vypadnul. Potkávala se s kamarádkami, s opatrností jezdila na koni a absolvovala další vyšetření.
Jak se váš zdravotní stav posunul?
„Rehabilitujeme, nějak se to vyvíjí. Takže uvidíme, jak to celé dopadne.“
Je možné, že půjdete se zády na další operaci?
„Ještě je to stále všechno ve hře, různě se to mění, není tu definitivní rozhodnutí.“
Máte představu o čase, kdy by mohlo padnout?
„To bych samozřejmě taky ráda věděla, ale některé věci nevědí ani doktoři. Bohužel vám k tomu moc neřeknu.“
Jak se cítíte?
„Cítím se dobře, i trošku líp psychicky než minulý rok. Snažím se dělat věci, co mě baví a přináší mi radost. Samozřejmě, ty, co jsou možné.“
Máte cíl naskočit do přípravy?
„Spíš to vůbec nejsem schopná říct. I já tyhle otázky pokládám různým odborníkům, ani ti mi nejsou schopní odpovědět. Budu muset počkat, jak se to celé bude vyvíjet.“
Zvládáte teď nějakou aktivitu?
„Sportovat jsem mohla jenom na běžkách, vzhledem k tomu, že už slezl sníh, tak to už nedělám. Nesmím se unavit. Jakmile se tělo dostane do větší zátěže, nemusí být ani sportovní, ale fyzická, že jsem někde déle, tak to začne zlobit. Ale vlastně nemám ani vychytané případy, kdy se to zhorší. Občas je to v pohodě a občas se to trošku zhorší.“
V posledních dvou letech jste do snahy se dostat zpět z bolavého zranění investovala spoustu času i energie. Ceníte si na sobě, že jste do toho šla naplno?
„Musím říct, že ačkoli to asi nebylo vidět, tak jsem do toho fakt dala úplně všechno. Nemyslím si, že jsem do něčeho někdy dala tolik úsilí. I jsem ten rok hodně omezovala aktivity, které jsem dělala předtím, a přinášely mi radost. Fakt jsem do toho dala sto procent, i doktoři, kteří se o mě starali. Mrzí mě samozřejmě, že to nevyšlo, že to nebylo vidět. Jsem na sebe i trošku pyšná, že jsem to nevzdala.“
Máte motivaci tolik obětovat i dál?
„Musím říct, že to zatím fakt nemám v hlavě. Jedině bych nerada, abych každé jaro řešila, jestli půjdu na operaci nebo ne. Do těchto stavů se nechci dostávat. Je to tom probrat, co moje tělo bude schopné vydržet, počkat, jak se s tím popere.“
Měla jste v poslední době myšlenky na biatlon?
„Po pravdě vůbec. Ani jsem neměla přehled o tom, kdy se závody jedou. To je asi normální. Život se mi začal točit kolem trošku jiných věcí. Je to přirozený proces.“