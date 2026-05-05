Velké biatlonové změny! Trenérem Šlesingr, Štvrtecký jde jinam. Co Davidová a Vinklárková?
Je to už pravidlem, že po olympijských hrách dochází v mnoha biatlonových týmech k menším či větším zemětřesením. Je pro to dobrá doba. Také v českém celku přichází několik novinek. Tou největší je nový trenér mužů. K Ondřeji Moravcovi se totiž připojí další bývalý úspěšný reprezentant Michal Šlesingr (43). Změny se týkají ale i závodníků, třeba Jakuba Štvrteckého.
Jestli lze o některé biatlonové zemi mluvit jako o té, kde v trenérských týmech nezůstal kámen na kameni, jsou to Norové. Těm odešel Siegfried Mazet, od žen k mužům se přesouvá Patrick Oberegger, k ženám přichází z německého týmu Nor Sverre Olsbu Röiseland.
Také české trenérské sestavy doznaly několikerých změn. Trenérské duo žen Lukáš Dostál a Jakub Procházka zůstává, zato k mužům přichází trenérský nováček, jinak však velezkušený a úspěšný reprezentant Michal Šlesingr. Ten nahrazuje Michaela Málka, připojí se tak k někdejšímu závodnímu parťákovi Ondřeji Moravcovi.
„Když to vezmeme od žáčků, S biatlonem je spojený už 30 let. Jako jeden z mála českých juniorů se dokázal hned prosadit mezi dospělými. Byl u vzestupu českého biatlonu a může se pochlubit kompletní sbírkou medailí z mistrovství světa. Celou kariéru strávil po boku Ondry Moravce, který se skvěle etabloval i jako trenér. Věřím, že teď společně vytvoří silný tandem,“ okomentoval příchod Šlesingra sportovní ředitel Českého biatlonového svazu Ondřej Rybář.
Šlesingr: Cítím, že kluci na sobě chtějí pracovat
Šlesingr ukončil sportovní kariéru v březnu 2020. Během ní absolvoval 422 závodů Světového poháru a zúčastnil se zimních olympijských her ve Vancouveru 2010, Soči 2014 a Pchjongčchangu 2018. Na mistrovstvích světa získal kompletní medailovou sbírku (zlato ze smíšené štafety 2015, stříbro ze sprintu 2007 a bronz z vytrvalostního závodu 2007). Když pověsil malorážku na hřebík, působil na biatlonovém svazu jako technický koordinátor.
„Vracím se do prostředí, ve kterém jsem prožil půlku svého života. Pro mě je to velká výzva a moc se na ni těším. Viděl jsem, jak dobře s týmem funguje Ondra Moravec a zároveň jsem rád, že nám bude nablízku i Ondra Rybář. To mi dodává sebedůvěru. Jako sportovec jsem si toho hodně prožil sám a zpětně vidím, že bych některé věci udělal jinak. Věřím, že tyhle zkušenosti teď můžu předat klukům. Cítím z nich, že na sobě chtějí pracovat,“ uvedl v tiskové zprávě svazu Šlesingr, kterému nikdo neřekne jinak než Boušek.
Na nového trenérského parťáka se těší už i Moravec. „Možná nemá tolik zkušeností jako trenér, ale ve své době byl nejlepší biatlonista u nás. Vždycky se zajímal o trénink a měl spoustu otázek. Znám ho strašně dobře, a pokud se pro něco nadchne, dělá to tak na 180 procent. V tom je jedinečný. Myslím si, že může být velmi dobrý trenér. Přinese do týmu nový impuls a trochu jiný pohled.“
Šlesingr střídá Málka, který se přesune k B-týmu mužů. „Pro mladý B-tým jsme potřebovali zkušeného trenéra. A Michal má za sebou spoustu zkušeností i úspěchů s mladými závodníky. V juniorech mu prošli pod rukama Víťa (Hornig), Mikys (Tomáš Mikyska), Karlos (Mikuláš Karlík), Jony (Jonáš Mareček) nebo Štvrťa (Jakub Štvrtecký). Zároveň bude mít kolem sebe mladé trenéry, kteří se od něj můžou učit,“ vysvětlil Rybář.
A když už je řeč o Štvrteckém, i u něj dochází k velké změně. Biatlonista, který má na kontě 136 startů ve Světovém poháru, se přesouvá k jinému sportu. V posledních sezonách, kdy nastupoval do velkých závodů, se totiž často potýkal s problémy na střelnici.
„Kuba se sám rozhodl, že to zkusí bez flinty na zádech. Přejeme mu hodně štěstí v běžeckém lyžování a zároveň děkujeme za 11 sezon u biatlonu,“ řekl Rybář.
Vinklárková pokračuje, počítá se i s Davidovou
Velký otazník visel nad pokračováním Terezy Vinklárkové, která se v minulé sezoně vyšvihla z akademického týmu až do áčka a byla platnou členkou štafet. A také nad Markétou Davidovou, která znovu trpěla výhřezem ploténky a nedávno absolvovala další operaci zad.
Vinklárková už během minulé sezony prohlašovala, že si sama řekla, že bude její poslední v roli závodnice. Jenže úspěšná vystoupení i na olympijských hrách i ji samotnou nahlodala. Navíc ženskému týmu, který prochází generační obměnou, by zkušená závodnice mohla chybět. A tak je tady rozhodnutí: Vinklárková pokračuje. Bude mít ale trochu jinou přípravu.
„Vinky jsme umožnili pokračovat v akademickém týmu, kde našla svou cestu. Letos dostane ještě větší podporu a počítáme s tím, že se v zimě připojí k hlavnímu týmu,“ vysvětlil sportovní ředitel, který bude od nové sezony zastávat také funkci šéftrenéra.
Počítá se také s hvězdou českého biatlonu Davidovou. V jejím případě ale bude záležet hlavně na tom, jak bude postupovat rekonvalescence.
„Momentálně nechce nikdo nic uspěchat. Markétu čeká delší rehabilitace a pak přechodné období s lehčími tréninky. Jakmile bude připravená naskočit do přípravy, budeme s ní řešit individuální plán,“ upřesnil Rybář.
Součástí ženského A-týmu jsou vedle zkušených závodnic Terezy Voborníkové, Lucie Charvátové a Jessicy Jislové také Kateřina Pavlů a mladé závodnice Ilona Plecháčová a Heda Mikolášová.
Plecháčová však podle Rybářových slov preferovala přípravu s B-týmem. „Chce získat sebedůvěru a postupně se propracovat do Světového poháru.“
V případě mužů se oproti minulé sezoně nic nemění. V A- týmu jsou Vítězslav Hornig, Michal Krčmář, Mikuláš Karlík, Tomáš Mikyska, Jonáš Mareček a Petr Hák.
Složení týmů
- A-tým mužů: Vítězslav Hornig, Michal Krčmář, Mikuláš Karlík, Tomáš Mikyska, Jonáš Mareček, Petr Hák
- A-tým žen:Tereza Voborníková, Lucie Charvátová, Markéta Davidová, Tereza Vinklárková (příprava Akademický tým), Ilona Plecháčová (příprava B tým), Jessica Jislová, Heda Mikolášová, Kateřina Pavlů
- B-tým: David Eliáš, Vladimír Kocmánek, Jakub Bouška, Jan Gregor, Valerie Křížová, Lucie Jandurová, Anna Matějková
- Akademický tým: Matyáš Martan, Ferdinand Jansa, Jiří Blaha, Tomáš Sucharda, Šimon Hurta, Miroslava Červená, Kristýna Otcovská, Jolana Závacká, Natálie Dlabová (ve sledování například: František Štěrba, Theodor Čapek, Agáta Moskvová a další)
- Junioři: Michael Málek, Daniel Ryška, Lukáš Vejvoda, František Jelínek, Adam Hanuš, Jakub Neuhäuser (ve sledování: Přemysl Doleček, Antonín Jelínek)
- Juniorky: Tereza Petrošová, Sára Červinková, Dominika Kocmánková, Ella Kunčíková, Adéla Krampotová, Natálie Švecová (ve sledování: Dominika Dušková, Tereza Dvořáková)
Realizační tým
- Sportovní ředitel a šéftrenér: Ondřej Rybář
- Trenéři mužů: Ondřej Moravec, Michal Šlesingr
- Trenéři žen: Lukáš Dostál, Jakub Procházka
- Trenéři B-týmu: Michael Málek, Jan Lušovský
- Trenér Akademického týmu:Zdeněk Vítek
- Koordinátor juniorské reprezentace: Vlastimil Vávra
- Trenéři juniorů: Petr Kánský, Jan Hanus
- Trenéři juniorek: Tomáš Janů, Tomáš Vojík
- Technický koordinátor: Aleš Ligaun
- Externí expert: Per-Øyvind Torvik