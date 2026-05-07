Sundal pušku a udělal nečekaný přestup. Říkají mi, že je to dobrý krok, tvrdí Štvrtecký
V minulé sezoně o něm biatlonoví fanoušci až tolik nevěděli. Jakub Štvrtecký totiž závodil za reprezentační B-tým v nižším IBU Cupu. A právě tam se letos definitivně rozhodl, že to raději zkusí na běžkách bez malorážky. Svazy biatlonu a lyžování se dohodly a rodák ze Vsetína už přípravu na další sezonu zahajuje s běžci na lyžích. V této disciplíně se mu mohou podařit pěkné výsledky. Na domácím šampionátu totiž nedávno porazil třeba i Michala Nováka.
V minulých sezonách si nešlo nevšimnout, že se biatlonista Jakub Štvrtecký v závodech trápí, hlavně pak na střelnici. Výsledkem je jeho rozhodnutí zkusit štěstí mezi běžci na lyžích. Ačkoliv dostal nabídku, že by mohl kombinovat oba sporty, on se rozhodl jen pro běžky. A přiznává, že střelba mu zatím nechybí. „Od posledních závodů jsem se malorážky ani nedotkl. Třeba na to chuť přijde, ale zatím to tak nebylo,“ přiznává Štvrtecký v rozhovoru pro web iSport.
Známe víc příkladů, kdy z běžeckého lyžování přešli sportovci k biatlonu. Vy jste ale udělal opačný krok. Jaké máte zatím na své rozhodnuté ohlasy?
„Překvapilo mě, že moc hezké. Všichni si myslí, že je to dobrý krok a přejí mi to. Udělalo mi radost, že zatím s tím nikdo neměl problémy, že to šlo hladčeji, než jsem si myslel. Ohlasů je víc z Česka, ale i pár kámošů ze zahraničí mi psalo.“
Kdy jste na tento nápad přišel?
„Zárodek úplně nevím, kdy byl. Vždycky jsem se snažil jezdit jedny závody za rok ve Vesci na kolečkových lyžích a pak v zimě na Mísečkách, abych si zazávodil s klukama. Nějak víc jsem se rozhodl letos po biatlonovém mistrovství Evropy (nejlepší 18. místo ve vytrvalostním závodu).“
Běžkařské závody jste absolvoval, abyste nevypadl ze závodního tempa?
„Určitě, každý takový závod je skvělý trénink.“
Své rozhodnutí jste musel sdělit biatlonovému vedení. Měl jste obavy, jak to přijmou?
„Ano, to jsem měl. A opět to šlo hladčeji, než jsem čekal a jsem za to rád. Jako prvnímu jsem to říkal Ondrovi Rybářovi (sportovnímu řediteli). On se předtím bavil s Honzou Burianem, mým bývalým trenérem, který mu to nastínil, a druhý den jsme se o tom bavili spolu, že to tak zkusíme.“
Co vám na to Ondřej Rybář řekl?
„Že v tom vidí smysl, ale že by byl rád, kdybych se ještě někdy vrátil. A jestli to nechci zkusit kombinovat. Nebo jestli nechci zkusit jet nominačky před zimní sezonou, kdyby se mi třeba nevedlo v bězích. To mě potěšilo, že jsme se rozešli v dobrém.“
Zvažujete, že byste nominační závody jel, nebo se rozhodnete, až jak se bude situace vyvíjet?
„Zatím spíš ne, protože by to bylo časově a logisticky hodně náročné. Zatím bych se chtěl věnovat jedné cestě na sto procent.“
Co vás vedlo k tomu odložit malorážku a jít jen na běžky?
„Já jsem byl vždycky lepší běžec než střelec, takže prapůvod to má asi v tomto. Dvě sezony před touto se mi moc běžecky nedařilo, takže tam jsem o tom neuvažoval. Ale letos se mi začalo zase dobře běhat, takže jsem si říkal: Proč to nezkusit?“
Budu muset začít trénovat víc i klasiku
Poslední roky jste míval na střelnici, hlavně vestoje, potíže, někdy jste tam strávil hodně času, rozklepal jste se a pak byla střelba ještě horší. Šlo třeba i o potíž vyrovnat se s takovými situacemi psychicky?
„Ono to není o tom, že bych tam strávil čas a potom se mi nohy rozklepaly. Naopak jsem tam ten čas strávil proto, že se mi nohy rozklepaly. Takže ono to jde ruku v ruce, není to tak jednoduché. Ale nepřišel jsem na to, jak se s tím vyrovnat. Někdy to bylo lepší, někdy horší.“
V biatlonu jste doteď běhal volnou technikou, předpokládám tedy, že ta bude vaší doménou i teď v klasickém lyžování. Vždyť jste v ní nedávno vyhrál i mistrovství republiky (15 km s intervalovým startem). Půjdete tedy tímto směrem, nebo budete zkoušet i klasiku?
„To bude určitě záležet na trenérech. Ale myslím, že budu muset začít trénovat víc i klasiku, na to se celkem těším.“
Budete tíhnout spíš k delším tratím, nebo zkusíte i sprinty?
„To je taky otázka… Nedokážu říct, jelikož sprint jsem jel v zimě na běžkách asi jen jeden, těžko říct, jak by mi to mohlo jít. To uvidíme, až se porovnáme s klukama na tréninku, potom budu moudřejší.“
Zmiňovala jsem delší běhy. Co vám jako první naskočí, když se řekne padesátka?
„Je to určitě víc tempový běh, než na co jsme zvyklí z biatlonu. Už to není maximální tempo, ale spíš o hospodaření se silami a je to pro mě něco nového. Takže to bude taky určitě zážitek.“
Takže to teď pro vás bude hodně o učení se nových věcí. Je i to dobrým impulzem?
„Rozhodně ano. Ale jsem rád, že běžci teď jezdí třeba tu desítku, dvacítku, což jsou tratě, které znám a mohly by mi relativně vyhovovat.“
Změní se teď nějak vaše příprava kromě toho, že v ní nebude střelecký trénink?
„Už se změnila. Fyzický trénink zabere víc času, což je logické, protože předtím jsme zhruba třetinu času strávili na střelnici. Teď buď budu běhat, jezdit na kolečkových lyžích nebo budu v posilovně. Bude tam určitě víc objemu.“
Přesto vás to ale přeci jen na střelnici občas zavane, ne? Biatlon jste dělal řadu let, jste na to zvyklý…
„Přemýšlel jsem nad tím, ale zatím na to vůbec nemám chuť. Od posledních závodů jsem se malorážky ani nedotkl. Třeba na to chuť přijde, ale zatím to tak nebylo.“
Většinu minulé sezony jste strávil v B-týmu. Jaký to pro vás byl pocit? Protože předtím jste většinu kariéry strávil v áčku, máte na kontě 136 startů ve Světovém poháru.
„Je to, jak to je. Když se člověku úplně nedaří, nemůže čekat zázraky. Mě spíš mrzel můj fyzický stav v předminulé sezoně. Ale to už pak tušíte, když na tom nejste dobře, víte, co můžete čekat. Takže se s tím člověk nějak srovná.“
Cíle? Zatím bych stál nohama na zemi
Za jaký klub teď budete závodit?
„Nejspíš za Duklu Liberec. Ještě přesně nevím, ale jelikož mi oznámili, že budu v reprezentaci, tak budu muset být pod Duklou Liberec.“
Jak probíhala jednání při přechodu z jednoho sportu ke druhému? Určitě to musely řešit spolu svazy.
„Když jsem to řekl Ondrovi Rybářovi, tak už pak svazy spolu začaly komunikovat. Na závodech na Mísečkách jsme se potkali se Štěpánem Kalibou (sportovní ředitel běžkařů), a tam jsme si to ujistili. Ale jelikož jsem neměl žádné fisové body, tak říkal, že neví, jak mě zařadit. V tomto to bylo obtížnější. Ale nakonec to nějak naštěstí dopadlo.“
Co na váš příchod říkají běžci na lyžích?
„Převážně byli rádi, mi přišlo. Což mě taky příjemně překvapilo a udělalo mi to radost.“
Pro ně jste další konkurence, což většinou závodníky táhne nahoru.
„Ano, myslím, že taková ta zdravá rivalita by nám mohla prospět. Ale já jsem s klukama nikdy netrénoval, tak nevím, jak na tom budu. Jestli za nimi nebudu moc vlát. To se všechno teprve uvidí.“
Ale na republikovém šampionátu jste porazil Michala Nováka, to je určitá známka, že tam potenciál je, ne?
„Určitě, ale měli jsme dost odlišný styl tréninku, takže v tom to bude pro mě asi nové.“
Na MČR na Mísečkách jste ještě s dalšími biatlonisty bral i stříbrnou medaili ve štafetě. Nebudou běžci lákat ještě i jiné biatlonisty?
(usměje se) „To je na každém. Ani jedna strana nikoho vyloženě nepřetahuje, to by nebylo fér.“
Určitě existuje nějaké popichování mezi biatlonisty a běžci na lyžích. Můžete něco prozradit?
„Ze své strany to moc nevnímám, spíš se snažím, abychom si fandili navzájem. Protože jeden z mých nejlepších kámošů je taky hlaďař. Takže samozřejmě nějaké popichování tam občas je, ale takové sportovní.“
Vy říkáte běžcům na lyžích hlaďaři. Jak říkají oni biatlonistům?
„To nevím, možná myslivci? Ale asi spíš biatlonisti.“
S biatlonem jste toho zažil spoustu. Na co z jedenácti sezon budete nejraději vzpomínat?
„Asi na štafety, které se nám s klukama povedly. I když z toho nikdy nebyla medaile, tak jsme se kolem bedny motali. Třeba na mistrovství světa v Oberhofu 2023 (4. místo), nebo tenkrát čtvrté místo taky v Oberhofu, kdy to byla moje první sezona ve svěťáku. A potom určitě 8. místo v Hochfilzenu a druhé na MS juniorů.“
Když jste přestoupil k běžeckému lyžování, určitě jste tam nešel s tím, že jen tak nějak budete lyžovat. Jistě máte nějaké cíle. Jaké jsou?
„Zatím bych stál nohama na zemi. Nikdy jsem nejel v této konkurenci žádné závody. Ale kdybych se podíval třeba do třicítky, tak bych byl ze začátku určitě rád.“
Z biatlonu jste zvyklí na velká jména, takže když pak nastoupíte v SP třeba po boku Johannese Klaeba, nebude to pro vás takové to wow, jako pro ty, kteří s kariérou začínají, že?
„Všichni jsou jenom lidi, v tom bych nedělal nějaké drama.“ (usměje se)