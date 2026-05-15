Nový kouč biatlonistů Šlesingr: Chci lepší čísla na střelnici. Proč dřív nechtěl trénovat?
V plné síle zažil biatlonový boom v Česku. Prožil si velmi úspěšnou kariéru, z níž má kompletní sbírku medailí z mistrovství světa. Když však Michal Šlesingr ukončil v roce 2020 kariéru, zamířil na biatlonový svaz do kanceláře. „Dělat trenéra? To určitě ne,“ bránil se ještě předloni. Teď už je po boku dřívějšího závodního parťáka Ondřeje Moravce trenérem mužského áčka a má za sebou i první devítidenní soustředění v Novém Městě na Moravě.
Ještě v minulé sezoně zařizoval biatlonové reprezentaci letenky či ubytování na závody, dohlížel na to, aby každý závodník vyfasoval správné kusy oblečení a podobně. Zpátky do terénu se příliš nehrnul, jen občas zaskočil, když bylo potřeba pomoci. Být zavřený vevnitř ho už ale příliš nenaplňovalo. „Vracím se do prostředí, kde mi bývalo dobře,“ přiznává v rozhovoru pro deník Sport nový trenér A-týmu mužů Michal Šlesingr.
Když jsme se spolu bavili před sezonou 2024/25, říkal jste, že byste trenérem být nemohl, že nemáte potřebnou trpělivost. Co se změnilo?
„Vlastně nic. (směje se) Ale vysvětlím to. Vždycky jsem měl pocit, že trenér musí projít kolečkem od malých dětí v klubech a postupně se vypracovávat. Nabírat trenérskou zkušenost a postupně jít nahoru. A já vím, že s děckama je trpělivost potřeba, protože je musíte hodně usměrňovat, hodně je učit, spoustu věcí jim opakovat milionkrát. A většinou je to i větší skupinka dětí, kde se vždycky najde někdo, kdo zrovna něco nepochopí a jedete znovu, a znovu, a znovu. To je stejné s učiteli, já bych nemohl být učitel ve škole. To by bylo nad mé síly. Proto jsem vždycky říkal, že bych trenéra dělat nechtěl, že bych se zbláznil.“
Čili u reprezentace je to něco jiného?
„Ano. Když mi zavolal Jura (Hamza – prezident Českého biatlonového svazu) s touhle možností, to je úplně jiná verze. Jsou to v podstatě už hotoví sportovci, kteří v drtivé většině vědí, co chtějí, co mají dělat, jak za výsledky jít. Už to není o tom, že je učíte. Spíš je to vzájemná spolupráce a pomoc na cestě za cílem, hledání různých možností, kde co zlepšit. Ale už je to takové spekulantství, kde se hledají opravdu drobnosti. A je to menší skupina lidí. Takže co se trpělivosti týče, je to úplně jiné. Proto to pro mě byla výzva a po zvažování jsem se rozhodl, že do toho půjdu.“
Před dvěma lety jste měl dva důvody. Jeden byl, že by vás iritovalo, když by se vám nedařilo svěřencům něco vysvětlit. Zatím máte za sebou pouze pár tréninků, ale jak se vyvíjí tohle? Chápou kluci, co se jim snažíte říct?