Velký večer Soukalové, zazpívá si v O2 areně s Margitou! Zazní duet i sólová skladba
Biatlonová šampionka Gabriela Soukalová se i v pokročilém stadiu těhotenství nezastaví. V pátek večer ji čeká unikátní zážitek při koncertu operního pěvce Štefana Margity. S mistrem si zazpívá duet a fanouškům předvede i jednu sólovou skladbu.
Gabriela Soukalová má dlouhý a náročný den, ale bude to stát za to. Už ráno se zabydlela ve své šatně, kterou sdílí s violoncellistkou Iris Moris a zpěvačkou Olgou Lounovou. Pod vedením režiséra Filipa Renče zvládla generálku a večer už ji čeká vystoupení před nabitou halou, která přijde popřát Štefanu Margitovi k sedmdesátinám.
„Je pro mě velká pocta, že teď už můžu říct, že asi patřím mezi anděly strážné Štefana Margity. I tak se jmenuje jeho deska, z které tady dneska zazní duety,“ řekla Soukalová pro web iSport. „Jsem pochopitelně nadšená, jsem ráda, že tady dneska můžu být. Myslím, že zpívat v O2 areně bude jedinečný zážitek, který pravděpodobně asi už nikdy nezapomenu.“
Soukalová má umělecké sklony odmalička. Své první velké pěvecké vystoupení zvládla už v roce 2013 na závěr biatlonového světového šampionátu v Novém Městě na Moravě, kdy zapěla hit Don't Speak od No Doubt.
S Margitou večer předvede duet Houpat se na vlnách, který vyšel na loňském albu Andělé strážní. Sama pak zazpívá písničku Teď budu mluvit já, kterou původně společně s Margitou nahrála pro film Pravda se pořád vyplatí, který zdokumentoval její biatlonovou kariéru.
„Vůbec jsem nepředpokládala, že by se něco takového mohlo stát. Zpívat v prostorách O2 areny je pro mě velká výzva. Moc děkuju Štefanovi, že tady dneska můžu stát,“ uvedla Soukalová.
Na podiu se představí v zářivých červených šatech od módní návrhářky Terezy Sabáčkové. „Jsou těhotenské. Původně jsme chtěli se Štefanem zpívat duet, teď to bude spíš tercet,“ žertovala Soukalová. „Doufám, že to zvládnu a půjde nám to krásně.“
Margita si na svůj narozeninový koncert pozval zástup hvězd. S Prague Philharmonia pod vedením dirigenta Jana Kučery vystoupí i Monika Absolonová, Olga Lounová, Marta Jandová, Kateřina Kněžíková, Jitka Čvančarová, Lenka Graf, Ivana Chýlková a Bára Hrzánová. Emotivním vrcholem bude Margitův duet s hologramem jeho zesnulé životní partnerky Hany Zagorové.
Na koncertu bude poprvé k mání unikátní trojalbum album One Voice / Zlatá kolekce, které shrnuje Margitovu kariéru.
„Jak jinak může pěvec slavit jubileum než zpěvem? Na album i do O2 arény jsem si pozval skvělé zpěvačky a herečky, které si se mnou zazpívají nejen oblíbené hity, ale i nové skladby,“ uvedl Margita.