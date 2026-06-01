Z těžkého tréninku rovnou pro trofej. Voborníková je podruhé Biatlonistkou roku
O tom, kdo by se měl letos stát biatlonist(k)ou roku, po olympijském úspěchu nebylo pochyb. A také že si Tereza Voborníková v pondělí večer pro toto ocenění došla. Bronz z Anterselvy byl pádným argumentem. Ale nejen to. Pro čerstvě šestadvacetiletou biatlonistku je také velkou motivací a pohonem do těžkých tréninků. „Ukázalo mi to, že ta dřina se vyplácí,“ poznamenala Voborníková.
V krásných dlouhých bílých šatech se zlatými motivy, s rozpuštěnými vlasy a decentním make-upem vypadala jako princezna. Právě takto vystoupala Tereza Voborníková na pódium v Národním domě na Vinohradech, aby si převzala cenu pro biatlonistu sezony 2025/26.
Kdo jiný také. Právě ona zachránila čest českého biatlonu, když v posledním závodu žen v italské Anterselvě na únorových olympijských hrách vybojovala senzační bronzovou medaili.
A nešlo jen o ni. Také ve zbytku sezony pak předváděla skvělé výkony, tak jak to u ní bývá v závěru ročníku Světového poháru zvykem. Na Holmenkollenu přidala ještě další bronz a v Kontiolahti další tři umístění na rozšířeném pódiu. Prostě vydařená sezona, za kterou si ocenění vysloužila a užila. A to nejen v rámci samotného vyhlášení.
„Užila jsem si to celé, včetně výběru šatů a těch holčičích věcí okolo. A jsem určitě ráda, že to je podruhé, že to předtím nebyla nějaká náhoda, ale že se mi to povedlo zopakovat. Je pro mě hezké, že můžu být v historických záznamech jako biatlonistka roku,“ těšilo Voborníkovou, která poprvé anketu ovládla před dvěma lety.
Na oslavu narozenin nezbyl čas
I ona sama byla s minulým ročníkem velmi spokojená. „Strašně rychle to uteklo a už máme zase novou sezonu, novou přípravu. Ale moc mě drží motivace, teď se mi na všechny tréninky chodí s větší chutí, i do těch těžkých, nepříjemných tréninků. Protože teď ještě víc vím, že se dřina vyplácí. Takže teď to byla hezká tečka za sezonou,“ culila se rodačka z Hostinného.
Právě do tamního muzea prý brzy zamíří její olympijská medaile, kterou zatím nosí na různé rozhovory a besedy. „Stále ji mám ještě u sebe. Ale teď v červnu ji budu propůjčovat do muzea do Hostinného na výstavu, takže se jí na pár měsíců vzdám.“
Aby si mohla plně užít den vyhlášení, musela ještě v neděli absolvovat těžký trénink. Proto ani neměla čas na oslavu narozenin, které právě v poslední květnový den měla.
„Oslava teprve bude. Jinak to byl totiž velmi nabitý tréninkový den, ale byli jsme s Mikulášem (Karlíkem, přítelem – pozn. red.) aspoň na večeři, takže taková mini oslava proběhla,“ prozradila.
V pondělí večer si ještě připomněla minulou úspěšnou sezonu. Teď už se ale dívá dopředu, protože už v květnu zahájily ženský i mužský A-tým přípravu na další ročník. Osvědčila se minulá příprava natolik, že v ní nebude Voborníková nic měnit?
„Myslím, že každý rok musí přijít nějaká změna. Ale tohle je spíš otázka na trenéry, kteří píšou plán. Pro mě je změnou to, že jsem si nechala udělat novou zbraň,“ řekla majitelka čtyř bronzů z minulé sezony. K tomu olympijskému a z Osla totiž přidala ještě jeden s ženskou a druhý se smíšenou štafetou.
Výsledky ankety
Biatlonista roku: 1. Tereza Voborníková (233 b), 2. Michal Krčmář (169 b), 3. Vítězslav Hornig (132 b), 4. Tereza Vinklárková (92 b), 5. Lucie Charvátová (87 b), 6. Mikuláš Karlík (29 b)
Naděje roku: 1. Ilona Plecháčová (60 b), 2. Vladimír Kocmánek (54 b), 3. David Eliáš (44 b)
Trenér roku: Martin Kalous (SK NMNM)
Síň slávy Českého biatlonu:Jaroslav Soukup a František Schorný