Biatlonový svět smutní. Zemřela olympijská vítězka z Nagana (†53), po boji podlehla rakovině
Zemřela olympijská vítězka v biatlonu z Nagana 1998 Galina Kuklevová. Ve 53 letech podlehla vážné nemoci, informoval ruský svaz. Podle tamních médií bývalá sportovkyně dlouho bojovala s rakovinou.
Kuklevová na přelomu tisíciletí patřila k nejúspěšnějším ruským biatlonistkám. Na ZOH 1998 vyhrála sprint a byla druhá se štafetou, o čtyři roky později v Salt Lake City zkompletovala sbírku týmovým bronzem.
Se štafetou navíc triumfovala na světových šampionátech v letech 2000, 2001 a 2003. V roce 2000 získala na mistrovství světa stříbro v závodě s hromadným startem. Devětkrát zvítězila v závodech Světového poháru.
Sportovní kariéru ukončila v roce 2003. Pak vyučovala na sportovní fakultě univerzity v sibiřské Ťjumeni.