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Biatlonový svět smutní. Zemřela olympijská vítězka z Nagana (†53), po boji podlehla rakovině

Ruská biatlonistka a olympijská vítězka z Nagana Galina Kuklevová (†53) podlehla rakovině
Ruská biatlonistka a olympijská vítězka z Nagana Galina Kuklevová (†53) podlehla rakoviněZdroj: Profimedia.cz
Ruská biatlonistka a olympijská vítězka z Nagana Galina Kuklevová (†53) podlehla rakovině
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ČTK, iSport.cz
Biatlon
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Zemřela olympijská vítězka v biatlonu z Nagana 1998 Galina Kuklevová. Ve 53 letech podlehla vážné nemoci, informoval ruský svaz. Podle tamních médií bývalá sportovkyně dlouho bojovala s rakovinou.

Kuklevová na přelomu tisíciletí patřila k nejúspěšnějším ruským biatlonistkám. Na ZOH 1998 vyhrála sprint a byla druhá se štafetou, o čtyři roky později v Salt Lake City zkompletovala sbírku týmovým bronzem.

Se štafetou navíc triumfovala na světových šampionátech v letech 2000, 2001 a 2003. V roce 2000 získala na mistrovství světa stříbro v závodě s hromadným startem. Devětkrát zvítězila v závodech Světového poháru.

Sportovní kariéru ukončila v roce 2003. Pak vyučovala na sportovní fakultě univerzity v sibiřské Ťjumeni.

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