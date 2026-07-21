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Šťastná novinka z biatlonu! Hanna Öbergová oznámila těhotenství, potomka čeká s kolegou

Švédské biatlonové hvězdy Hanna Öbergová a Martin Ponsiluoma oznámily těhotenství
Švédské biatlonové hvězdy Hanna Öbergová a Martin Ponsiluoma oznámily těhotenstvíZdroj: Koláž iSport
Švédské biatlonové hvězdy Hanna Öbergová a Martin Ponsiluoma oznámily těhotenství
Dvojnásobná olympijská vítězka v biatlonu Hanna Öbergová je těhotná
Švédské biatlonové hvězdy Hanna Öbergová a Martin Ponsiluoma oznámily těhotenství
Švédská biatlonistka Hanna Öbergová
Švédské biatlonové hvězdy Hanna Öbergová a Martin Ponsiluoma oznámily těhotenství
Švédský biatlonista Martin Ponsiluoma slavil na letošní olympiádě zlato ve stíhacím závodě
Švédské biatlonové hvězdy Hanna Öbergová a Martin Ponsiluoma oznámily těhotenství
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ČTK, iSport.cz
Biatlon
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Dvojnásobná olympijská vítězka v biatlonu Hanna Öbergová je těhotná. Potomka očekává s kolegou ze švédské reprezentace Martinem Ponsiluomou, který rovněž patří do absolutní světové špičky. Společně to oznámili na instagramu.

„Máme novinky! Nadcházející sezona nabízí nové výzvy,“ napsali k fotografiím, kde má majitelka 14 medailí z mistrovství světa viditelné těhotenské bříško.

Na letošních zimních olympijských hrách v Miláně a Cortině pomohla starší ze sester Öbergových ke stříbru švédské ženské štafety. Z olympijských medailí se v Anterselvě radoval i její partner, který vyhrál stíhačku a byl členem švédské štafety mužů, která skončila třetí. Zlaté medaile má Öbergová z vytrvalostního závodu v Pchjongčchangu 2018 a ze štafety v Pekingu 2022.

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