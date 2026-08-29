Nádherná zpráva! Biatlonová legenda Soukalová porodila dcerku: dostala krásné jméno
Biatlonová královna Gabriela Soukalová prožívá další krásnou a emotivní chvíli života. Šestatřicetiletá bývalá světová šampionka se stala podruhé maminkou, když v sobotu přivedla na svět další holčičku. Novorozená dcera dostala nádherné jméno Glorie Gabriela. Slavná sportovkyně se o svou radost podělila s fanoušky.
„S obrovskou radostí vám představujeme naší Glorii Gabrielu. Jsme neskutečně šťastní, že všechno dobře dopadlo a že jí konečně můžeme držet v náruči. Vítej na světě, naše holčičko. Jsme obrovsky šťastní, že tě máme,“ dojala Soukalová na svých sociálních sítích vzkazem plným lásky.
Novému přírůstku už doma dělá radost starší ségra – čtyřletá Izabela, kterou má Gabriela s partnerem Milošem Kadeřábkem. Zamilovaný pár tak prožívá doslova pohádkové období. Vedle přivítání druhé dcerky totiž plným tempem plánují veselku a zároveň staví svůj vysněný rodinný dům.
Celé druhé těhotenství si někdejší hvězda bílé stopy užívala a na sociálních sítích se pravidelně chlubila snímky s rostoucím bříškem. „Připadá mi až neuvěřitelné, jak moc se ženské tělo během těhotenství promění. A věřím, že za pár let se na tyhle fotky podívám s úsměvem a připomenu si, jak obrovský ten můj pupík vlastně byl,“ psala ještě před pár týdny s úsměvem k fotografiím. Teď už má ale svůj poklad bezpečně v náručí.