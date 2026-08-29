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Nádherná zpráva! Biatlonová legenda Soukalová porodila dcerku: dostala krásné jméno

Gabriela Soukalová porodila dceru Glorii Gabrielu
Gabriela Soukalová porodila dceru Glorii GabrieluZdroj: Instagram
Gabriela Soukalová porodila dceru Glorii Gabrielu
Gabriela Soukalová se svým partnerem Milošem
Gabriela Soukalová během těhotenství
Gabriela Soukalová oznámila, že je těhotná
Gabriela Soukalová oznámila, že je těhotná
Gabriela Soukalová oznámila, že je těhotná
Gabriela Soukalová oznámila, že je těhotná
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Fotogalerie
iSport.cz
Biatlon
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Biatlonová královna Gabriela Soukalová prožívá další krásnou a emotivní chvíli života. Šestatřicetiletá bývalá světová šampionka se stala podruhé maminkou, když v sobotu přivedla na svět další holčičku. Novorozená dcera dostala nádherné jméno Glorie Gabriela. Slavná sportovkyně se o svou radost podělila s fanoušky.

„S obrovskou radostí vám představujeme naší Glorii Gabrielu. Jsme neskutečně šťastní, že všechno dobře dopadlo a že jí konečně můžeme držet v náruči. Vítej na světě, naše holčičko. Jsme obrovsky šťastní, že tě máme,“ dojala Soukalová na svých sociálních sítích vzkazem plným lásky.

Novému přírůstku už doma dělá radost starší ségra – čtyřletá Izabela, kterou má Gabriela s partnerem Milošem Kadeřábkem. Zamilovaný pár tak prožívá doslova pohádkové období. Vedle přivítání druhé dcerky totiž plným tempem plánují veselku a zároveň staví svůj vysněný rodinný dům.

Celé druhé těhotenství si někdejší hvězda bílé stopy užívala a na sociálních sítích se pravidelně chlubila snímky s rostoucím bříškem. „Připadá mi až neuvěřitelné, jak moc se ženské tělo během těhotenství promění. A věřím, že za pár let se na tyhle fotky podívám s úsměvem a připomenu si, jak obrovský ten můj pupík vlastně byl,“ psala ještě před pár týdny s úsměvem k fotografiím. Teď už má ale svůj poklad bezpečně v náručí.

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