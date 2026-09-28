Šlesingr jako trenér? I Krčmář byl překvapený: Hoši, vy se mi vracíte jako bumerang
Do biatlonové sezony sice ještě téměř dva měsíce zbývají, ale čeští reprezentanti už dávno naplno makají. U mužského týmu došlo k jedné výrazné změně v kádru trenérů, místo Michaela Málka přišel bývalý úspěšný reprezentant Michal Šlesingr. „Upřímně jsem byl trochu překvapený, když jsem se dozvěděl, že Boušek nastoupí do této pozice,“ přiznává ve videorozhovoru pro web iSport Michal Krčmář. Proč tomu tak bylo? Jak fungovala jeho upravená letní příprava? Kdy biatlonisté poprvé vyrazí na sníh? A co říká fanoušek Sparty na její aktuální pozici?
Když se blížil konec minulé biatlonové sezony, čekali čeští fanoušci, jak se rozhodne. Michal Krčmář (35) totiž naznačil, že už pomalu uvažuje o konci kariéry. Pak ale vše se sportovním ředitelem Ondřejem Rybářem vyladili, domluvili a nejzkušenější závodník českého týmu se tak chystá na další sezonu. V jeho případě už čtrnáctou na poli Světového poháru.
Příprava vám jede od jara. Kolik jste toho už zvládli odmakat?
„Je to víceméně každý rok stejné. Začíná se v dubnu objemy, takovými delšími tréninky, postupně se k tomu přidávají rychlejší tréninky. A teď koncem léta, začátkem podzimu to přechází do závodního tempa, kde na konci září bylo v Letohradě mistrovství republiky na kolečkových lyžích, je tam One Loop Festival v Mnichově, takže i nějaké závody. A jinak musím zaklepat, co se týče mé osoby, tak kromě dubna, kdy jsem trošku marodil, od května zatím všechno běží a jsem s přípravou zatím velmi spokojený.“
V minulé sezoně jste zvažoval, jestli pokračovat. Nakonec jste se domluvili, že ano s tím, že budete mít trochu upravený program přípravy. Jak to v praxi vypadá?
„Asi úplně poprvé za svou kariéru jsem byl až do konce června doma, když nepočítám nějaké třídenní soustředění v Novém Městě na Moravě. Opravdu duben, květen a červen jsem strávil doma s rodinou a nikam jsem neodjížděl. Na první soustředění jsem jel až v červenci. To pro mě bylo super. Našel jsem si denní režim, jak to propojit s rodinou, aby to všechno dávalo smysl. V tomhle ohledu mi trenéři vyšli vstříc.“
Kdy jste se připojil k týmu?
„Od července trénuju s nimi, a až do začátku sezony už budu s týmem. Protože přece jenom, říkal jsem, že chci být s rodinou, rodina za mnou byla na soustředění v Rakousku, to se taky povedlo, ale furt je třeba myslet na to, aby příprava byla kvalitní. Musí se najít vyvážený kompromis, což pevně věřím, že se nám letos s Ondrou (Moravcem) a Michalem (Šlesingrem) povedlo a všechno jde správným směrem.“
Když jste na začátku trénoval sám, byl jste doma, nebo jste s rodinou někam i vyrazili, abyste měl třeba změnu prostředí?
„Z velké části jsme to strávili doma v Jablonci. Ale tím, že mám manželku z Moravy, od Valašského Meziříčí, tak nějaké dva tři týdny jsme strávili tam, kde už to mám ozkoušené. Ale navštívil jsem třeba i biatlonový areál v Bystřici pod Hostýnem na trénink. Jsou tam zase jiné možnosti, člověk trochu změní prostředí. Ale hlavní bylo, že jsme pořád byli s rodinou pospolu. Babi s dědou pohlídali, já jsem si odskočil na trénink, pak jsem byl s dětma.“
Jak si na tento režim zvykly děti?
„Ze začátku, když jsem jim řekl, že jdu trénovat, si myslely, že zase na delší dobu odjedu, ještě si to neuměly úplně propojit, že jdu na dvě tři hodiny ven, pak budu doma a pak zase půjdu na další trénink. Ale poslední měsíc fungoval perfektně a i já, co se týče kvality tréninku, jsem byl spokojený a úplně se mi nechtělo odjíždět na soustředění v červenci. Takže to chvilku trvalo, než se to zaběhlo, ale cítil jsem, že se v tom určitě dá fungovat a kvalitně připravit.“
V první chvíli jsem byl trošičku překvapený
Novým trenérem mužské reprezentace se stal vedle už zaběhnutého Ondřeje Moravce také Michal Šlesingr. Dalo by se tak říct, že velká část staré party je zase pohromadě.
(zasměje se) „Na prvním mini soustředění, které jsme měli v Novém Městě, jsem si dělal srandu a říkal jsem: ‚Hoši, já jsem se vás tady sedm let zbavoval a vy se ke mně teď vracíte jako bumerang.‘ Tak to jsme si zavtipkovali. Ale na rovinu, pro mě to je úplně super řešení. S klukama se znám, náš vztah je nadstandardní, nebyli jsme jen kolegové, ale jsme i kamarádi. Takže ať už Michal nebo Ondra mě dobře znají, dokážou i číst mou řeč těla, takže kolikrát ani nemusím nic říkat a oni vědí, jak se cítím nebo jak na tom jsem.“
Takže když jste se o změně na trenérském postu dozvěděl, byl jste spokojený?
„Řeknu upřímně, že jsem byl v první chvíli trošičku překvapený, když Michal Šlesingr nastoupil do této pozice. Úplně jsem nikdy z jeho strany nevnímal, že by měl touhu být trenérem. Ale když jsem si pak o tom hlouběji povídal s Ondrou Rybářem i pak s Ondrou Moravcem, tak jsme si tehdy říkali, že pokud to Michal uchopí správně, tak to bude fungovat. Protože je vítězný typ, nerad prohrává, je soutěživý. A přesně tak to uchopil a teď to chce po nás. V tuhle chvíli mám za sebou dva lidi, kteří chtějí vyhrávat, chtějí být úspěšní, a pro mě jako sportovce to je to nejlepší, co můžu mít. Že na to nejsem sám, ale mám za sebou dvě silné osobnosti, které nejen že něco dokázaly, ale se stejným drajvem jdou do toho i teď v jiné funkci. Boušek, pardon, ale jsem zvyklý mu říkat takhle, se do toho položil, učí se za pochodu nějaké věci od Ondry, ale zároveň spolu dobře fungují.“
Jaké to je, když vy jako jediný ze staré party makáte a oni stojí u trati nebo na střelnici a pokřikují na vás?
„Ondra si s námi občas sedne na kolo, nebo si vezme kolečkové lyže a jde se s námi projet. Michal už je takový… (směje se) Musím už k němu být trochu ohleduplnější, už je to přeci jen můj trenér, ne kolega, nemůžu do něj rejpat. Ale ne, Boušek se víc věnuje střelbě, aktivita už ho tolik neláká. Ale současně je tam legrace, nechá do sebe rejpnout, rejpne do nás. Je to takové to zdravé prostředí, myslím si, že se dost smějeme. Možná někdy až moc, takže je potřeba zakročit, abychom měli větší koncentraci. Ale jinak to funguje a zvykl jsem si na to rychle. Je to takový přirozený proces.“
Už jste to trochu naznačil… Platí tedy rozdělení, jako bylo za Michaela Málka, že Ondřej Moravec bude víc na trati a Michal Šlesingr na střelnici?
„Ano, mají to takhle rozdělení. Co se týče techniky, kondice, tam to Boušek zatím spíš navnímává, je to pro něj takový ten rok učení. Ale on byl perfektní střelec, byl i silný v soubojích na střelnici, když o něco šlo, takže myslím, že tam tomu rozumí velice dobře, nemusí se tam toho moc učit. A i když už je nějaký rok od toho, tak si pořád dokáže představit, jaké to bylo, když byl sportovec. Takže teď to mají kluci zatím takhle rozdělené, ale občas Ondra řekne i něco na střelnici. Funguje to propojeně. Ale když se budeme bavit pak o zimě, tak ano, tam to bude tak, že Michal bude na střelnici a Ondra na trati.“
Změna trenéra je vždy velký krok. Jak to podle vás vzali ostatní členové týmu?
„Myslím, že i ostatní kluci byli hodně překvapení, nečekali to. Protože ještě když jsme měli po konci sezony poradu, tak se to neslo v duchu, že u A-týmu pokračují Michal Málek s Ondrou Moravcem. A až pak nám sdělili, že nastupuje Boušek, Michal se přesouvá k mladému B-týmu, aby jim předal své zkušenosti. Takže myslím, že kluci byli hodně překvapení, ale velmi rychle pochopili, čeho Boušek ve své kariéře dosáhl, jaké má zkušenosti, čím si prošel a že je to člověk, který jim může něco předat. Takže ani z týmu nevnímám nějakou pochybnost. Teď mi přijde, že tím, že věkově má Boušek k těm klukům blíž než Michal, je atmosféra taková, na mě někdy možná až moc uvolněná, ale funguje to dobře, máme spoustu srandy. Ono když spolu trávíte na soustředěních dlouhé dny, tak je potřeba umět fungovat i mimo sportovní režim.“
Sparta? Byl bych trpělivý
V případě Moravce i Šlesingra to bylo tak, že po konci kariéry si dali od týmu určitou pauzu. Je to pro vás i lepší, že to nebylo tak, že v jedné sezoně jste spolu bydleli na pokoji a ve druhé vám začali říkat, když to trochu přeženu, jak máte dělat biatlon?
„Tohle je individuální. Za svou kariéru jsem nikdy neměl problém s autoritou trenéra, se kterým jsem spolupracoval. Jako my sportovci jsme osobnosti, tak i každý trenér má svůj charakter, svou osobnost, a je potřeba naučit se s ním komunikovat. Úplně si nemyslím, že je potřeba mít nějakou extra pauzu. Když cítíte, že do toho chcete skočit, tak do toho skočte. Kluci cítili, že chtějí pauzu, a určitě jim to pomohlo. Oba zvolili cestu, která pro ně byla příjemnější.“
Jak by to bylo u vás?
„Když bych se měl teď hypoteticky bavit o tom, že skončím a měl bych jít do nějaké pozice, tak určitě nepřemýšlím o pauze. Nejsem typ člověka, který by z toho chtěl vypadnout, protože na druhou stranu si řeknete, že si odpočinete, ale za rok dva se stane tolik nových věcí, přijde tolik nových vjemů ve sportu. Takže vám taky může ujet vlak, když to nesledujete, nebo se od toho nějakým způsobem oprostíte.“
Když se vrátím k samotné přípravě, v jednom z vašich posledních příspěvků na Instagramu jsem viděla, že jste měli trénink na kole. V jakém poměru máte kolo a kolečkové lyže?
„Ono to možná z mého Instagramu vypadá, že dost sedíme na kole, ale to je taková jediná aktivita, kde se dá fotit, točit a člověk na to má čas. Kolo je ale opravdu jen doplněk a v tuhle chvíli už jen jednou, maximálně dvakrát do týdne sedíme na kole. Veškerá práce se odehrává na kolečkových lyžích, případně v běhu, ale i ten už se začíná upozaďovat a všechno to přechází na kolečkové lyže, potažmo v říjnu Dachstein ledovec lyže a už pak první sníh ve Finsku. Takže už to směřuje k zimě.“
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Před minulou sezonou jste měnil pažbu a značku lyží, což byly velké změny. Došlo k nějaké menší i letos?
„Co bylo v minulé sezoně, u toho jsem zůstal. Jen už na konci zimy jsem měl myšlenku, že bych chtěl trochu předělat polohu vleže. Když jsem pak začal střílet na jaře, všechno fungovalo, šlo to dobře, tak jsem do toho nesahal. Ale teď na posledním soustředění ve Francii jsem do toho sáhnul a trochu jsme ji předělali. Ale není to nic markantního, co by bylo pro fanouška viditelné běžným okem. Poznají to trenéři, já ji cítím, vím, proč jsem to chtěl udělat. Když to řeknu jednoduše, chtěl jsem si ji udělat vyšší, protože jsem v tom hodně ležel. To je jediná změna. Všechno ostatní zůstává, jak to bylo, protože jsem s tím byl spokojený a spíš se snažím na tom ještě pracovat a zdokonalovat to. Protože když uděláte změny, ne všechny se propíšou hned první rok.“
Teď máte stále letní přípravu, kdy byste měli poprvé zamířit někam na sníh?
„Poslední víkend v září jsme měli mistrovství republiky na kolečkových lyžích, pak máme dva nebo tři dny volnější a odjíždíme na ledovec do Ramsau, kde bychom se měli 14 dní připravovat a zakončit to v Mnichově závody na One Loop festivalu, což je takový ten season opening. A následně po pár dnech doma se vydáme do Vuokatti na první sníh, kde to bude finální příprava. A pak je tady zase další sezona.“
Nedá mi u vás aspoň na skok zamířit i k fotbalu. Jak se vám teď dívá na ligovou tabulku, v níž je Sparta na místech, která pro ni nejsou úplně obvyklá?
„Bolí to. Ale já na to pořád koukám ze sportovního hlediska. Nechci nikoho omlouvat, ale když kompletně vyměníte osu týmu, z celku, který tady rok dva hrál, vám zůstane jeden dva hráči. Ještě to stavíte na hráči, který byl tři roky na hostování (Adam Karabec), přijde spousta nových kluků, tak já osobně nečekám, že to hned bude fungovat. Vím, jak sportovní proces probíhá, fotbalisti, kteří tam teď jsou, nebyli pod dohledem trenérů, kteří je teď trénují. Nemůžete za ně dát ruku do ohně v kondiční, taktické přípravě. Já bych v tomhle byl trpělivý. Možná ani na Spartě nečekali, že taková obměna přijde. Ale když už přišla, je to součást určitého procesu a já věřím. Nefandí se jen v dobrých časech, ale protože máte ten klub rádi. A já to tak mám. Samozřejmě to bolí z toho hlediska, když mám volnou neděli, těším se, až začne ligové utkání a pak to není to, co bych čekal. Ale když mně se nepovede závod, říkám, že sport dělám pro pozitivní, ale i negativní emoce. Tak teď fanouškovství přináší i ty negativní emoce, o to víc si pak budeme vážit těch pozitivních, až přijdou.“