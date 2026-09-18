Smutek v biatlonu. Zemřel šampion ze ZOH i vítěz Světového poháru (†59), v Rusku byl poslancem
- Ve věku 59 let zemřel po dlouhé nemoci bývalý sovětský a ruský biatlonista Sergej Čepikov, držitel dvou zlatých medailí z olympijských her.
Během kariéry startoval na šesti olympiádách, získal celkem šest cenných kovů a dvakrát ovládl celkové hodnocení Světového poháru.
Po odchodu ze sportovního prostředí pracoval jako svazový funkcionář a od roku 2016 působil v ruské politice jako poslanec Státní dumy.
Někdejší olympijský šampion a vítěz Světového poháru v biatlonu Sergej Čepikov zemřel v 59 letech po dlouhé nemoci. O úmrtí bývalého sovětského a ruského reprezentanta, jenž byl od roku 2016 poslancem Státní dumy, informoval ruský biatlonový svaz.
Čepikov získal první olympijské zlato v roce 1988 v Calgary, kde pomohl k vítězství sovětské štafety na 4x7,5 kilometru. O šest let později v Lillehammeru už v dresu Ruska ovládl pod pěti kruhy sprinterský závod. Celkem startoval na šesti olympijských hrách, ve sbírce z nich má šest cenných kovů.
Jako první sovětský biatlonista vyhrál v roce 1990 i celkové hodnocení Světového poháru. Triumf pak o rok později zopakoval.
Po skončení aktivní kariéry pracoval jako funkcionář pro ruský biatlonový svaz. V posledních letech působil v politice.