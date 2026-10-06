Finský biatlonista na lovu omylem postřelil svého kolegu. Hrozí mu konec kariéry
Odvolací soud potvrdil vinu finského biatlonisty Arttu Heikkinena za těžké ublížení na zdraví.
Sportovec při lovu ptáků omylem zasáhl kolegu, který následně přišel o oko.
Biatlonistovi hrozí odebrání zbrojního průkazu, což by znamenalo konec kariéry.
Byla to nešťastná náhoda, která však stála jednoho muže oko a druhého možná bude stát jeho biatlonovou kariéru. Fin Arttu Heikkinen už předloni při lovu ptáků omylem broky zasáhl svého kolegu, který následně přišel o oko. Loni byl sportovec shledán vinným za tuto loveckou nehodu, odvolal se, nyní ale odvolací soud potvrdil původní rozsudek. Heikkinen tak ještě doufá, že ho vyslyší Nejvyšší soud.
Ve Finsku se už dva roky řeší případ nyní dvaadvacetiletého biatlonisty Arttu Heikkinena. Talentovaný sportovec předloni v létě při lovu ptáků nešťastnou náhodou postřelil kolegu, který následně přišel o zrak na jednom oku. Poškozený dal následně tuto nehodu k soudu.
Podle obžaloby Heikkinen hrubě zanedbal povinnost ujistit se, že může střílet, aniž by ohrozil ostatní. Vystřelil směrem k ptákovi, ale část broků zasáhla jeho kolegu, stojícího podle různých odhadů 30 až 60 metrů od něj. Broky pronikly i skrz brýle, které měl muž na hlavě.
Bez zbraně přijde konec
Biatlonista se hájil tím, že kolega odbočil z domluvené trasy a on o něm nevěděl a neviděl ho. Soud nicméně rozhodl o vině Heikkinena a odsoudil ho za těžké ublížení na zdraví. Trest byl však jen finanční.
Finský sportovec se ale odvolal a stál si za tím, že vinu nese i jeho lovecký kolega. Nyní soud potvrdil vinu Heikkinena, kterému však hrozí i odebrání povolení k držení zbraně, což by pro biatlonistu znamenalo konec kariéry.
„Doufali jsme, že s ohledem na nové důkazy odvolací soud zohlední vinu oběti. Nezohlednil. Je to zklamání,“ řekl Heikkinenův právník Mauri Tuominen. Nyní tak zvažuje další krok, kterým by bylo odvolání k Nejvyššímu soudu.
Biatlonista se ale i nadále těší podpoře finského biatlonového svazu a figuruje v nominaci pro Světové poháry v Kontiolahti a Hochfilzenu.