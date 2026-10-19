Norové uctili v Itálii kolegu (†27) u pamětní lavičky. Proč stále není známá příčina smrti?
Byl to šok těsně před loňskými vánočními svátky. Při vysokohorském soustředění v italském Lavazé našel biatlonista Johan-Olav Botn v hotelovém pokoji bezvládné tělo svého kolegy a kamaráda Siverta Guttorma Bakkena. Záhadná smrt není dodnes objasněna, byť měly italské úřady její příčinu oznámit biatlonistově rodině už na jaře. Norští reprezentanti se mezi tím na místo tragédie vrátili na soustředění před novou sezonou a u lavičky věnované Bakkenovi uctili i s jeho matkou jeho památku. „Bylo to velmi dojemné,“ slzela Ingrid Landmark Tandrevoldová.
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Vysokohorský průsmyk Lavazé byl vždy místem, kam vyráželi norští biatlonisté na kempy před vrcholy sezony. Od loňska má pro ně ale úplně jiný, daleko hlubší a citlivější význam. Nedávno mu dodali navíc i pietní místo.
Tragickou smrt sedmadvacetiletého biatlonisty Siverta Guttorma Bakkena nyní ve výšce 1800 metrů nad mořem připomíná speciální lavička, kterou tam nechali vyrobit a postavit norští biatlonisté společně s majitelem hotelu, v němž byl loni těsně před Vánoci Bakken nalezen mrtvý. Při svém předsezonním soustředění na tomto místě tam jeho památku uctili norští reprezentanti společně s Bakkenovou matkou.
Lavička na vrcholu hřebene
„Pamětní akce byla samozřejmě krásná a zároveň smutná, jako většina takových akcí. Byli jsme tam docela dlouho. Stáli jsme tam hodinu, trochu jsme si povídali a… Moc se toho nenamluvilo, ale to málo, co padlo, mělo velkou sílu,“ prozradil norské televizní stanici NRK Vetle Sjastad Christiansen.
Lavička, na níž je cedulka s nápisem: „Hory jsou jednoduché, stačí tam prostě být. Na památku Siverta Guttorma Bakkena“, je umístěna na vrcholu hřebene, kam ráno jako první dopadají sluneční paprsky, s výhledem na celé údolí.
Vzpomínkové akce se účastnila také Bakkenova matka a nechyběl ani Johan-Olav Botn, jenž mrtvého kamaráda v prosinci na pokoji našel. „Když jsem sem přijel, reakce byla o něco silnější, než jsem čekal. Ještě jednou se mi potvrdilo, že jsem byl ve větším šoku, než jsem si myslel,“ přiznal sportovec, jenž pak kamarádovi věnoval i svou výhru ve vytrvalostním závodu na olympijských hrách v Anterselvě.
Ženský tým zastupovala Ingrid Landmark Tandrevoldová, která se neubránila slzám. „Lavazé bylo vždy místem, kde jsem ráda trávila čas. Samozřejmě se ale také stalo místem, které ve mně po loňských Vánocích vyvolává velmi zvláštní vzpomínky. Když jsme sem letos přijeli na setkání, bylo to velmi, velmi zvláštní být tady. Bylo to velmi emotivní. Zvláště proto, že tu byla i Sivertova matka. Bylo to přece jen...“ musí se na chvíli odmlčet, aby pak mohla pokračovat ve svém projevu.
„Bylo to v mnoha ohledech velmi hezké, ale zároveň je tu s námi člověk, který by vlastně měl být někdo jiný. Pak si člověk znovu uvědomí, že tu někdo chybí. Bylo to tedy velmi silné.“
Nejasná příčina úmrtí
Pro Bakkenovu matku je navíc situace stále těžká i v tom, že italské úřady dosud neobjasnily smrt jejího syna. Přitom první informace uváděly, že v Itálii probíhá vyšetřování, jehož závěry by měly být rodině oznámeny v březnu. Když byl Bakken nalezen mrtvý, měl totiž údajně mít na obličeji kyslíkovou masku určenou pro simulaci vysoké nadmořské výšky.
„Stále čekáme na výsledky technických vyšetřování policie týkajících se vybavení a na výsledky soudně-lékařského vyšetření,“ napsal v srpnu rodinný právní zástupce Bernt Heiberg.
„Je to samozřejmě trochu smutné, zejména proto, že jsme se připravovali na 7. března a těšili se na léto. Je to sice poslední zbývající část případu, ale zároveň to nic nemění. Je mrtvý a chybí nám, ať už je příčina jakákoli,“ řekl pro NRK zástupce sportovního ředitele norského biatlonového svazu Anders Brun Hennum.