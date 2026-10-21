Zpověď Markéty Davidové: O bolesti, operaci páteře, tajemství poslední rány i lásce rodičů
- Závodila i s bolestí ostře střílející do nohy. Biatlonová mistryně světa Markéta Davidová přiznává, že na sebe dokázala být až příliš tvrdá. Následovaly dvě operace páteře.
- Jediná rána může zmařit měsíce dřiny. Mistryně světa popisuje v podcastu Branky děti rodiče krutost biatlonu, tlak na psychiku i to, co fanoušci v televizi nikdy nevidí.
- Rodiče ji podporovali, ale netlačili na výsledky. Davidová vzpomíná na skvělý přístup rodičů a vysvětluje, proč chce o konci kariéry rozhodnout sama, ne odejít kvůli zranění.
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Biatlon jí dal světový titul, velké triumfy ve Světovém poháru i bolest, která ji opakovaně přivedla až na operační sál. Markéta Davidová v mimořádně otevřené zpovědi pro podcast Branky, děti, rodiče vypráví o své tvrdosti k sobě samé, dvou operacích páteře, kouzlu i krutosti biatlonu. A také o tom, co fanoušci za televizními obrazovkami nevidí či o skvělém přístupu jejích rodičů. S podporou, ale bez tlaku.
„Tahala jsem nohu za sebou. A stejně jsem zvládla oba závody,“ vzpomíná Markéta Davidová na chvíle, kdy se před necelými dvěma roky v Hochfilzenu naplno ozvaly její problémy s páteří. Tehdy ještě netušila, jak vážné jsou. Vždyť mohlo jít „jen“ o skřípnutý nerv…
Byla jsem na sebe tvrdá. Až příliš
Věděla ale, že má výbornou formu. A nechtěla promarnit šanci na další dobrý výsledek. Bolest proto jednoduše vytěsnila. Dnes už se na tehdejší rozhodnutí dívá trochu jinak.
„Já to vlastně sama nechápu, jak jsem to dokázala. A ani si nemyslím, že to bylo úplně správné,“ přiznává.
Kde leží hranice mezi obdivuhodnou vůlí a hazardem s vlastním zdravím? Davidová ji podle svých slov dokázala překračovat až příliš. Možná i kvůli posunutému prahu bolesti, možná kvůli srdci bojovnice.
„Jsem na sebe v tomhle tvrdá. Myslím si, že proto mě to dovedlo nakonec až na ty operace páteře,“ říká otevřeně v rozhovoru s lyžařskou šampionkou Šárkou Strachovou a šéfredaktorem iSport.cz Lukášem Tomkem.
Následkem problémů s meziobratlovou ploténkou podstoupila dvě operace. Pro sportovkyni, která byla zvyklá zvládat obrovské tréninkové dávky a téměř nestonala, znamenaly zdravotní komplikace velkou zkoušku.
„Při první operaci se seškráblo jen to, co vyteklo. Při té letošní na jaře už mi páteř sešroubovali. Mám tam implantát ploténky a dva obratle jsou spojené šrouby k sobě,“ vypráví bez toho, že by své problémy chtěla jakkoliv stavět na odiv.
Poslední rána. Kouzlo i prokletí biatlonu
Stejná vůle, která Davidovou hnala přes bolest, jí ale v kariéře pomáhala i vítězit. Biatlon dokáže být krásný i krutý najednou. Někdy stačí jediná chyba na střelnici, aby se během několika vteřin rozplynula naděje na medaili.
Zvláštní moc pak má poslední rána. Právě při ní se může do jinak dokonale zvládnuté rutiny vloudit pochybnost. „Prokletí poslední rány? Asi něco takového opravdu existuje. Je totiž pravda, že někdy jsem měla potřebu ji připravit ještě lépe než předchozí. Jenže právě to bývá ten hlavní problém,“ říká.
A když pak terč nespadne? „V první chvíli většinou nadávám. Hodně a i pořádně nahlas,“ směje se.
I na úspěších hned hledala chyby
Jenže za úsměvem byla někdy i frustrace. Davidová přiznává, že ji podobné okamžiky dokázaly potrápit. Zejména proto, že sama na sebe vždy kladla mimořádné nároky. „I na úspěších jsem většinou hned hledala nějakou chybičku. Často jsem se z nich vlastně neuměla hned ani pořádně radovat.“
Šárka Strachová pak připomíná, že v českém prostředí se často úspěch bere trochu jako samozřejmost, za to selhání se pitvá ze všech stran.
„Umíme se tím trýznit, srážet. Když to srovnám například s Američany, je to obrovský rozdíl. Ti často tím obrovským sebevědomím byli naopak schopni zakrýt i technické nedostatky, které proti nám měli,“ říká.
V podcastu tak obě sportovkyně otevírají fascinující pohled do myslí elitních závodnic. Jak zvládat tlak, když o výsledku rozhodují vteřiny? Co se odehrává v hlavě při poslední ráně? A proč si někdy ani mistryně světa neumí pořádně vychutnat vlastní vítězství?
Ještě jeden návrat? Nejspíš ano
V otevřeném rozhovoru se Davidová vrací také do dětství. Její rodiče, oba tělocvikáři, ji ke sportu vedli od malička. Nikdy však z jejích výsledků neudělali měřítko úspěchu celé rodiny a už vůbec ne měřítko rodičovské lásky.
„Podporovali mě, ale netlačili. Za ten přístup jsem jim vděčná, byl to základ pro můj úspěch. Uvědomuji si to o to víc, když si vzpomenu na některé vrstevníky, na které rodiče křičeli po závodech, proč nebyli první, když tolik trénovali,“ vrací se do minulosti.
A co čeká Markétu Davidovou v budoucnosti? Po dvou operacích páteře se znovu připravuje, ale ví, že její tělo má své limity. Přesto má stále silnou motivaci ještě jednou se vrátit. „Mrzelo by mě, kdyby to vlastně ukončily ty záda nebo prostě to zranění,“ svěřuje se.
Ráda by ještě prožila sezonu, se kterou bude spokojená. A upřímně - zasloužila by si jí jako málokdo.
- A co Markéta Davidová plánuje po kariéře?
- Jak důležité bylo v jejím životě to, že vystudovala vysokou školu?
- Co si myslí o hejtrech na sociálních sítích?
- A co vidí, když zavře oči a představí si svůj život za 5 let?
I to se dozvíte v tomto dílu podcastuBranky děti rodiče, jehož partnerem je společnost Allwyn.