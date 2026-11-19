SP v biatlonu 2026/27: program závodů, výsledky a průběžné pořadí
- Světový pohár v biatlonu 2026/27 začíná 26. listopadu ve finském Kontiolahti. Poslední podnik SP se odehraje v norském Oslu 18. března.
- Na startu letošního ročníku bude uzdravená Markéta Davidová.
- Program, výsledky, novinky a další informace naleznete v článku.
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Program – Výsledky – Kde sledovat
Zastávky SP – Nové Město na Moravě – MS v biatlonu
Novinky – Výsledky 2025/26 – Průvodce SP
Program biatlonu v sezoně 2026/27
Destinace
Datum
Závody
26. 11. - 29. 11. 2026
smíšené štafety, štafety, vytrvalostní závody, sprinty
4. - 6. 12. 2026
sprinty, stíhací závody, štafety
10. - 13. 12. 2026
sprinty, stíhací závody, hromadné starty
2. - 3. 1. 2027
sprinty, smíšené štafety
6. - 10. 1. 2027
štafety, sprinty, stíhací závody
14. - 17. 1. 2027
|individuály, štafety, hromadné starty
21. - 24. 1. 2027
sprinty, štafety, hromadné starty
10. - 21. 2. 2027
MS v biatlonu 2027
4. - 7. 3. 2027
sprinty, stíhací závody, štafety
11. - 14. 3. 2027
individuály, smíšené štafety, hromadné starty
18. - 21. 3. 2027
sprinty, stíhací závody, hromadné starty
Průběžné pořadí SP v biatlonu 2026/27
PRŮBĚŽNÉ POŘADÍ SP
MUŽI
ŽENY
|SPRINT
STÍHACÍ ZÁVOD
VYTRVALOSTNÍ ZÁVOD
ZÁVOD S HROMADNÝM STARTEM
Kde sledovat biatlon v TV živě?
Tradičně bude živé přenosy z biatlonu vysílat veřejnoprávní stanice ČT sport. Alternativou může být sledování na online platformě ČT sport Plus, případně na placeném kanálu Eurosport.
Další možností jsou streamy sázkových kanceláří (Tipsport, Chance a další).
Program jednotlivých podniků SP v biatlonu 2026/27
SP biatlon Kontiolahti
Datum a čas
Závod
Výsledek
ČT 26. 11. 2026 (16:15)
Vytrvalostní závod mužů (20 km)
PÁ 27. 11. 2026 (16:15)
Vytrvalostní závod žen (15 km)
SO 28. 11. 2026 (13:10)
Smíšená štafeta dvojic
SO 28. 11. 2026 (15:15)
Smíšená štafeta
NE 29. 11. 2026 (13:00)
Sprint mužů (10 km)
NE 29. 11. 2026 (16:15)
Sprint žen (7,5 km)
SP biatlon Hochfilzen
Datum a čas
Závod
Výsledek
PÁ 4. 12. 2026 (11:25)
Sprint žen (7,5 km)
PÁ 4. 12. 2026 (14:15)
Sprint mužů (10 km)
SO 5. 12. 2026 (12:15)
Stíhací závod žen (10 km)
SO 5. 12. 2026 (14:30)
Stíhací závod mužů (12,5 km)
NE 6. 12. 2026 (11:30)
Štafeta žen (4 x 6 km)
NE 6. 12. 2026 (14:15)
Štafeta mužů (4 x 7,5 km)
SP biatlon Annecy-Le Grand Bornand
Datum a čas
Závod
Výsledek
ČT 10. 12. 2026 (14:15)
Sprint žen (7,5 km)
PÁ 11. 12. 2026 (14:15)
Sprint mužů (10 km)
SO 12. 12. 2026 (12:15)
Stíhací závod žen (10 km)
SO 12. 12. 2026 (14:45)
Stíhací závod mužů (12,5 km)
NE 13. 12. 2026 (12:15)
Závod s hromadným startem žen (12,5 km)
NE 13. 12. 2026 (14:45)
Závod s hromadným startem mužů (15 km)
SP biatlon Pokljuka
Datum a čas
Závod
Výsledek
SO 2. 1. 2027 (11:25)
Sprint mužů (10 km)
SO 2. 1. 2027 (14:10)
Sprint žen (7,5 km)
NE 3. 1. 2027 (11:35)
Štafeta mužů (4 x 7,5 km)
NE 3. 1. 2027 (14:15)
Štafeta žen (4 x 6 km)
SP biatlon Ruhpolding
Datum a čas
Závod
Výsledek
ST 6. 1. 2027 (14:15)
Štafeta žen (4 x 6 km)
ČT 7. 1. 2027 (14:15)
Štafeta mužů (4 x 7,5 km)
PÁ 8. 1. 2027 (14:15)
Sprint žen (7,5 km)
SO 9. 1. 2027 (14:30)
Sprint mužů (10 km)
NE 10. 1. 2027 (12:00)
Stíhací závod žen (10 km)
NE 10. 1. 2027 (14:45)
Stíhací závod mužů (12,5 km)
SP biatlon Anterselva
Datum a čas
Závod
Výsledek
ČT 14. 1. 2027 (14:15)
Vytrvalostní závod mužů (20 km)
PÁ 15. 1. 2027 (14:15)
Vytrvalostní závod žen (15 km)
SO 16. 1. 2027 (11:45)
Smíšená štafeta dvojic (M+Ž)
SO 16. 1. 2027 (14:30)
Smíšená štafeta (M+Ž)
NE 17. 1. 2027 (12:45)
Závod s hromadným startem mužů (15 km)
NE 17. 1. 2027 (15:00)
Závod s hromadným startem žen (12,5 km)
SP biatlon Nové Město na Moravě
Datum a čas
Závod
Výsledek
ČT 21. 1. 2027 (16:30)
Sprint žen (7,5 km)
PÁ 22. 1. 2027 (16:30)
Sprint mužů (10 km)
SO 23. 1. 2027 (14:45)
Závod s hromadným startem žen (12,5 km)
SO 23. 1. 2027 (17:00)
Štafeta mužů (4 x 7,5 km)
NE 24. 1. 2027 (14:35)
Štafeta žen (4 x 6 km)
NE 24. 1. 2027 (17:10)
Závod s hromadným startem mužů (15 km)
MS v biatlonu Otepää
Datum a čas
Závod
Výsledek
ST 10. 2. 2027 (16:10)
Smíšená štafeta
PÁ 12. 2. 2027 (16:30)
Sprint mužů (10 km)
SO 13. 2. 2027 (17:00)
Sprint žen (7,5 km)
NE 14. 2. 2027 (16:05)
Stíhací závod mužů (12,5 km)
NE 14. 2. 2027 (18:30)
Stíhací závod žen (10 km)
ÚT 16. 2. 2027 (17:10)
Smíšená štafeta dvojic (M+Ž)
ST 17. 2. 2027 (17:10)
Vytrvalostní závod mužů (20 km)
ČT 18. 2. 2027 (17:10)
Vytrvalostní závod žen (15 km)
PÁ 19. 2. 2027 (17:30)
Štafeta mužů (4 x 7,5 km)
SO 20. 2. 2027 (17:30)
Štafeta žen (4 x 6 km)
NE 21. 2. 2027 (15:45)
Závod s hromadným startem mužů (15 km)
NE 21. 2. 2027 (18:10)
Závod s hromadným startem žen (12,5 km)
SP biatlon Oberhof
Datum a čas
Závod
Výsledek
ČT 4. 3. 2027 (14:45)
Sprint mužů (10 km)
PÁ 5. 3. 2027 (14:10)
Sprint žen (7,5 km)
SO 6. 3. 2027 (13:45)
Stíhací závod mužů (12,5 km)
SO 6. 3. 2027 (16:00)
Stíhací závod žen (10 km)
NE 7. 3. 2027 (12:45)
Štafeta mužů (4 x 7,5 km)
NE 7. 3. 2027 (15:50)
Štafeta žen (4 x 6 km)
SP biatlon Östersund
Datum a čas
Závod
Výsledek
ČT 11. 3. 2027 (16:10)
Vytrvalostní závod žen (15 km)
PÁ 12. 3. 2027 (16:10)
Vytrvalostní závod mužů (20 km)
SO 13. 3. 2027 (14:30)
Smíšená štafeta dvojic (Ž+M)
SO 13. 3. 2027 (17:10)
Smíšená štafeta (Ž+M)
NE 14. 3. 2027 (14:30)
Závod s hromadným startem žen (12,5 km)
NE 14. 3. 2027 (17:10)
Závod s hromadným startem mužů (15 km)
SP biatlon Oslo
Datum a čas
Závod
Výsledek
ČT 18. 3. 2027 (16:30)
Sprint mužů (10 km)
PÁ 19. 3. 2027 (16:30)
Sprint žen (7,5 km)
SO 20. 3. 2027 (14:45)
Stíhací závod mužů (12,5 km)
SO 20. 3. 2027 (17:00)
Stíhací závod žen (10 km)
NE 21. 3. 2027 (13:30)
Závod s hromadným startem mužů (15 km)
NE 21. 3. 2027 (16:00)
Závod s hromadným startem žen (12,5 km)
Novinky SP v biatlonu 2026/27
- Přísnější bezpečnost se zbraní: Biatlonisté smějí sáhnout na zbraň (včetně popruhů) až ve chvíli, kdy jsou na střelecké podložce. Při porušení následuje okamžitá diskvalifikace.
- Do hromadného startu postupuje pouze top 20 závodníků. Dalších 10 míst doplní závodníci s nejvyšším bodovým ziskem z dané zastávky.
- Dvoudenní novoroční formát na Pokljuce. Poprvé bude v rámci SP zkrácený víkendový miniturnaj.
- Poprvé v historii bude Mistrovství světa v biatlonu v pobaltí, konkrétně v Estonsku.
- Ve startovní listině stále chybí závodníci Ruska a Běloruska.
- Stále jsou zakázány vosky s fluorem ve složení. Před startem bude probíhat "Flour test" nebo společné mazání lyží.
- Kompletní přehled novinek naleznete ZDE.
Výsledky SP v biatlonu 2025/26
KONEČNÉ POŘADÍ SP
MUŽI
ŽENY
1. Perrot (Francie) - 1263 bodů
1. Jeanmonnotová (Francie) - 1135 bodů
SPRINT
1. Laegreid (Norsko) - 356 bodů
1. Jeanmonnotová (Francie) - 421 bodů
STÍHACÍ ZÁVOD
1. Perrot (Francie) - 412 bodů
1. Jeanmonnotová (Francie) - 397 bodů
VYTRVALOSTNÍ ZÁVOD
1. Perrot (Francie) - 211 bodů
1. Jeanmonnotová (Francie) - 136 bodů
ZÁVOD S HROMADNÝM STARTEM
1. Perrot (Francie) - 305 bodů
1. Simonová (Francie) - 245 bodů
Průvodce SP v biatlonu 2026/27
Kde sledovat biatlon živě v TV?
Závody ze Světového poháru v biatlonu vysílá v přímém přenosu tradičně Česká televize a Eurosport. Výsledky můžete sledovat i v Datacentru IBU.
Kdy začíná biatlon?
Světový pohár v biatlonu 2026/27 bude zahájen vytrvalostním závodem mužů 26. listopadu ve švédském Kontiolahti.
Kde se jede biatlon?
První zastávkou letošní sezony bude finské Kontiolahti. Letošní Mistrovství světa pořádá estonské Ötepää. Nebude chybět Hochfilzen, francouzské Annecy, rakouský Ruhpolding nebo italská Anterselva. Novinkou bude dvoudenní zkrácený novoroční program ve slovinské Pokljuce. Čeští fanoušci se dočkají Světového poháru i v Novém Městě na Moravě, které bude na programu již od 21. ledna 2027.
Jak se boduje biatlon?
Na body v závodech SP dosáhne 40 nejlepších závodníků, u závodu s hromadným startem pak kompletní startovní listina čítající 30 jmen.
Co znamená červený dres v biatlonu?
Červený dres nosí závodníci, kteří vévodí celkovému pořadí dané disciplíny. Žlutý dres pak po vzoru Tour de France obléká lídr celkového pořadí Světového poháru.