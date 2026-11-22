Biatlonový start bez hvězd: kdo skončil a proč chybí Öbergová, Lampičová či Jacquelin
Už jen týden zbývá, než se v Kontiolahti rozezní první ostré výstřely biatlonové sezony 2026/27. Ta se však nebude týkat hned několika hvězdných jmen, která byli fanoušci zvyklí slýchat v minulosti. Důvody jsou různé. Někteří už se nevrátí, nebo maximálně v roli televizních komentátorů, jiní si udělali pauzu, ale dříve či později návrat na tratě s malorážkou na zádech plánují. Podívejte se, jakých překvapivých oznámení jsme se v uplynulých měsících dočkali.
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Franziska Preussová
- Konec kariéry, těhotenství
- Věk: 32 let
- Země: Německo
- Kariéra: listopad 2013 - únor 2026
Kariéra německé biatlonistky byla hodně poznamenaná častými nemocemi horních cest dýchacích. Poté, co ale právě kvůli tomuto problému podstoupila operaci a následně celkově vyhrála Světový pohár v sezoně 2024/25, bylo pro mnohé šokem, když v lednu oznámila, že probíhající sezona bude její poslední. Zcela konkrétní rámec pak dala svému konci 20. února. Jejím posledním závodem byl ten s hromadným startem na olympijských hrách v Anterselvě. Nedávno navíc Preussová oznámila, že očekává potomka.
Dorothea Wiererová
- Konec kariéry
- Věk: 36 let
- Země: Itálie
- Kariéra: leden 2009 - únor 2026
O konci úspěšné kariéry biatlonové krásky se spekulovalo v posledních letech několikrát. Současně však bylo všem jasné, že olympijské hry v domácím prostředí jsou ohromným lákadlem. A současně by byly ideálním místem pro ukončení sportovní dráhy. To se také potvrdilo. Letos během Světového poháru v Novém Městě na Moravě oznámila rodačka z Brunecku, že po olympiádě skončí. Sportu však sbohem nedala a nedávno se pustila do nového fenoménu, takzvaného hyroxu, který kombinuje běh a funkční silový trénink.
Lisa Theresa Hauserová
- Konec kariéry
- Věk: 32 let
- Země: Rakousko
- Kariéra: prosinec 2012 - březen 2026
Dlouhou dobu platila v Rakousku za největší biatlonovou hvězdu. I proto to byl pro fanoušky šok, když v pouhých 32 letech oznámila konec kariéry. Rodačka z Kitzbühelu už ale potřebovala vyskočit z únavného kolotoče dvoufázových tréninků, závodů, cestování. Ačkoliv v srpnovém rozhovoru pro web Mezinárodní biatlonové unie přiznala, že kamarádky z tohoto sportu jí chybí, současně si pochvalovala hlavně to, že může vyrazit za přáteli, aniž by si musela hlídat, že musí zahájit další fázi tréninku. O svém dalším pracovním působení v té době neměla tušení.
Paulína Bátovská Fialková
- Konec kariéry
- Věk: 34 let
- Země: Slovensko
- Kariéra: leden 2012 - březen 2026
Jak sama slovenská reprezentantka řekla, když oznamovala v únoru blížící se konec kariéry, v biatlonu si prožila snad úplně všechno. Od tvrdé dřiny přes vzlety i pády. Během kariéry si udělala pauzu, aby v prosinci 2023 porodila dceru. K biatlonu se ale vrátila a připsala si ještě několik pěkných výsledků. I díky tomu je druhou nejúspěšnější slovenskou biatlonistkou.
Simon Eder
- Konec kariéry
- Věk: 43 let
- Země: Rakousko
- Kariéra: leden 2003 - březen 2026
Zatímco v případě Hauserové bylo Rakousko překvapené, u Edera se spíš v posledních letech čekalo, kdy už to tedy přijde. Dvojnásobný olympijský medailista (stříbro ze štafety 2010 a 2014) ale přiznal, že se rozmýšlel do poslední chvíle. Do březnových závodů v Oslu to bylo prý na 90 procent. Pomohlo mu také rozhodnutí Hauserové. U biatlonu by rád zůstal, třeba jako trenér.
Anamarija Lampičová
- Těhotenství
- Věk: 31 let
- Země: Slovinsko
- Kariéra: biatlon od prosince 2022, nyní přerušená
Ve slovinském týmu i nadále zůstává ve svých 39 letech Jakov Fak, ženská sestava se ale bude muset obejít, alespoň v této sezoně, bez Lampičové. Bývalá běžkyně na lyžích, která si přidala ke své kariéře trápení s malorážkou, se chystá na jinou roli. Se svým partnerem a trenérem Boštjanem Klavžarem očekává prvního potomka. Na okruh se ale chce vrátit.
Hanna Öbergová
- Těhotenství
- Věk: 31 let
- Země: Švédsko
- Kariéra: od listopadu 2016, nyní přerušená
Tohle oznámení patřilo k jedněm z největších letních překvapení. Starší ze sester, která i na letošních olympijských hrách získala medaili, na videu na sociálních sítích prozradila, že se svým přítelem a současně švédským biatlonovým reprezentantem Martinem Ponsiluomou očekává narození potomka. Současně dodala, že k biatlonu se po mateřské pauze plánuje vrátit. V létě navíc její mladší sestra Elvira (27) ohlásila zasnoubení s přítelem, bývalým biatlonistou Oscarem Brandtem. V rodině Öbergových tak bude brzy hodně veselo.
Émilien Jacquelin
- Cyklistická kariéra
- Věk: 31 let
- Země: Francie
- Kariéra: biatlonová od listopadu 2017
Svou cyklistickou vášeň nikdy neskrýval, letos na ZOH dokonce závodil s náušnicí slavného Marca Pantaniho, kterou mu zapůjčila matka Il Pirata. Na jaře ale přišla velmi zajímavá zpráva. Rodák z Grenoblu nevstoupil do přípravy s biatlonovými kolegy, ale připojil se k development sestavě cyklistického celku Decathlon-CMA CGM. Od srpna se jako stážista dostal k A-týmu, jehož hvězdou je mladý Paul Seixas. V září pak Jacquelin oznámil, že se chce plně soustředit na splnění svého snu a získání angažmá v cyklistice. Minimálně tato biatlonová sezona tak bude bez něj.
Markéta Davidová
- Do sezony naskočí později
- Věk: 29 let
- Země: Česko
- Kariéra: od prosince 2016
Po druhé operaci zad (vyhřezlé ploténky), kterou podstoupila letos v dubnu, se už několik týdnů opět intenzivně připravuje. Absolvovala soustředění ve Španělsku společně s Terezou Vinklárkovou, kterou si podle příspěvků na sociálních sítích i užívaly. V minulém týdnu pak byla s týmem na sněhu ve Vuokatti. Tam absolvovala jeden z kontrolních závodů, na jejichž základě vybírají trenéři reprezentanty pro první díly Světového poháru. Davidová tam ovládla sprint, nicméně stále platí, že svůj návrat do SP plánuje až v příštím kalendářním roce. Podle svazového webu by ale už před Vánoci mohla v rámci přípravy naskočit v nižším IBU Cupu.