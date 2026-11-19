Sport Magazín: Davidová, Brazilci v Barceloně i giganti Joshua & Fury
Už v pátek vychází Sport Magazín a uvolněný rozhovor s biatlonovou mistryní světa Markétou Davidovou. Těšíme se na prosincovou superbitvu v boxerském ringu v podání tandemu Fury vs. Joshua. Anna Satoranská dává tipy na zdravou výživu, ve fotbalovém bloku se dostane na Santiho Deniu, Alexe Fergusona i brazilské hvězdy v Barceloně. Deník Sport s magazínem kupujte v pátek
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Co taky najdete v páteční příloze deníku Sport:
- Rozhovor: Markéta Davidová / Branky, děti, rodiče
- Téma: Tyson Fury & Anthony Joshua / před bitvou těžkých vah
- Top 10: Brazilci v Barceloně / Ronaldinho, Neymar i Raphinha
- Z jiného úhlu: Anna Satoranská / zdravá výživa v rodině
- Kvíz: Alex Ferguson / 40 let od nástupu krále
- Uniklo z facebooku: Santi Denia / fotbalová reprezentace
- Test: Yangwang Altior
- TV program: všechny sportovní stanice