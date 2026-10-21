Davidová o bolesti i rodičích, pro které biatlon není celý svět: Místo radosti jsem brečela
V závodě Světového poháru tahala nohu za sebou a tělo hnala přes bolest až ke dvěma operacím a sešroubované páteři. Je vděčná rodičům za přístup, kterým ji nachystali do kariéry. Vzpomíná, jak po titulu mistryně světa musela na přednášku, a vysvětluje, kdy je její kůň nadšený. Markéta Davidová nežije jenom biatlonem a v podcastu Branky, děti, rodiče o všem uvolněně mluví.
Čtěte iSport.cz v Googlu přednostně
Nastavte si iSport.cz jako preferovaný zdroj a naše články uvidíte ve vyhledávání výš.
Tomek: Pamatujete si, když jste začínala v Jizerských horách s běháním na lyžích a biatlonem, co vám po letech profesionálního závodění zbylo z dětské radosti?
Davidová: „Začínala jsem fakt hodně malá, kolem tří let, vzpomínky nejsou tak ostré. Ale ze začátku jsem spíš brečela a nechtěla, takže nevím, jestli tam od začátku byla úplně ta radost.“
Tomek: Biatlon je krásný, ale taky hodně krutý sport, kde se může v každé chvíli jednou ránou všechno změnit. Dá se na tu nepředvídatelnost zvyknout?
Davidová: „Myslím, že jo, protože v tom je právě i ta krása biatlonu. Že dokud neprotnete cílovou čáru, tak se neví, co se bude dít.“
Tomek: Viděl jsem dokument, který jste před rokem točila pro Red Bull, a tam jste říkala, že se člověk musí v hlavě zamknout do takové komůrky, než jde střílet. Co v té komůrce je?
Davidová: „To je nejideálnější scénář. Mít svoji bublinu před střelbou a přemýšlet jenom nad tím, že chci trefit všechny terče. Nevnímat okolí, ruchy, soupeřky. Určitě je to o tréninku. Ale pořád jsou závody, kde je to těžké. I když uděláte všechno na sto procent pro to, aby se to stalo, něco vám funguje, tak se může stát, že v ten daný závod to třeba fungovat nebude.“
Strachová: Dá se říct, na co se trénuje hůř? Jestli na běh, anebo na střelbu?
Davidová: „Každý to má trošku jinak. Já se netajím tím, že mám radši běh. Ta střelba... Nemám na ni, podle mě, úplně talent, takže spoustu věcí mám spíš vydřených, než že bych vzala do ruky bouchačku a trefila všech pět terčů.“
Tomek: Co to znamená: talent na střelbu?
Davidová: „Z mého pohledu to, že si vezmu zbraň do ruky a jde mi to. Vlastně ani nevím proč. A já většinou vezmu zbraň do ruky, a spíš mi to nejde. (smích) Teď už to samozřejmě dělám nějaké roky, je to trošku jiné. Ale když jsem začala dělat biatlon, střílet z malorážky, nestřílela jsem vůbec dobře.“
Tomek: Když přijíždíte na střelnici, co si říkáte? Za poslední zatáčkou si vybíráte místo, běží tam vůbec něco hlavou, nebo už jde o zautomatizovaný proces?
Davidová: „Jak kdy. Moc záleží na okolnostech. Já se vždycky snažím hlavně soustředit se na dech a přemýšlet jenom nad tím, co mám dělat. Jak si mám sundat zbraň ze zad, jak se mám dostat do polohy a tak. Tím se snažím pozornost vztahovat na přítomnost.“
Strachová: Práce s dechem je asi hodně důležitá? Z ohromného nasazení, z vysokého tepu se poměrně rychle umět zklidnit na střelbu. Jak se tohle dá zlepšovat?
Davidová: „Myslím, že hlavně tím tréninkem. Dělat to v tréninku pořád dokola a trošku si to zautomatizovat.“
Strachová: Jak rychle se dostanete z vysoké tepovky dolů vy?
Davidová: „Já nejsem moc analytik, takže tyhle věci nemám moc vyzkoumané. Ale samozřejmě čím rychleji, tím líp. Když odjíždíme ze střelnice, může to být klidně o 40, 50 tepů míň.“
Strachová: Před výstřelem zadržíte dech, abyste se úplně zklidnili?
Davidová: „Vyloženě v té vteřině - to možná ani není vteřina - máme zadržený dech. Ale mezitím, když najíždíme na terč, ještě dýcháme. Když jsme na terči, tak to je: zadržet dech a spustit.“
Tomek: Ideální průběh střelby tedy je: přijedu, vydechnu se, vystřelím, vydechnu se, vystřelím? Nebo dva výdechy? Každý závodník to má jinak?
Davidová: „To taky záleží. Hlavně mladší děti, když se učí, střílejí na dva nádechy, protože to prostě neudýchají. Nebo ve vyšší nadmořské výšce se člověk potřebuje víc prodýchnout, tam jsou dva nádechy. Ideální je jeden. Už jenom proto, jak ostře se posouvá rychlost střelby, tam není moc prostor na to dýchat dvakrát. A já třeba stojku střílím v nádechu, takže se naopak nadechuju. Není to plný nádech, takže někde v půlce se zastavím na terči, zastavím nádech a spustím.“
Lepší je spíš zůstat v bublině a pokračovat v tempu
Strachová: Říkáte, jak se střelba zrychlila. Dřív to tedy biatlonistům trvalo déle, dali si čas na zklidnění, pak si to prodýchali a vystřelili, zatímco teď je to prostě ratatatata a běží dál?
Davidová: „No, mně fakt přijde, že když jsem koukala na biatlon, když třeba závodila Gabča (Soukalová), tak bylo normální střílet položku přes 30 nebo 32 vteřin ležku. A teď se ležka střílí za 23. A stojka se stáhla úplně, lidi jsou schopní střílet ji pod 20 vteřin.“
Strachová: To je ohromný rozdíl.
Davidová: „Je. Když jsou položky čtyři, tak to dělá 40 vteřin jen tak.“
Tomek: Teď přijde poslední rána a najednou se prodlouží přestávka mezi tou čtvrtou a pátou. Co se v té chvíli většinou děje?
Davidová: „Když je poslední rána důležitá, tak mám pocit, že ji musím vypracovat líp, aby to bylo lepší. A ono je to kolikrát spíš horší. Lepší je spíš zůstat v bublině a pokračovat v tempu, nebo v té rutině každé rány až do té poslední.“
Tomek: Čili nejlepší je brát poslední ránu jako každou ránu.
Davidová: „Samozřejmě. Ono se to lehce řekne, ale je to tak.“
Tomek: Poslední rána se někdy nepovede a rozhodne, že nejste první, nebo druhá, ale třeba osmá. V dokumentu jste mluvila o tom, že vás lidi občas berou jako stroje. Jak je pro vás těžké se vyrovnat v té chvíli se zklamáním sama?
Davidová: „V první chvíli většinou nadávám. I nahlas. Trošku si ulevím.“
Tomek: Čili odjíždíte ze střelnice a?
Davidová: „Jak kdy. Na druhou stranu, je to rána jako každá jiná. Kdyby člověk nedal první ránu, možná ho to tolik nemrzí, jako u té poslední ale ve výsledku je to úplně stejné. Když poslední rána nespadla, byla jsem z toho vždycky smutná. Hodněkrát mi to vzalo lepší umístění, ale to je biatlon.“
Strachová: A je po poslední ráně opravdu rozhodnuto? Ještě se pak běží a člověk ze sebe vydá třeba ještě víc, než by vydal normálně, protože ví, že teď to prostě musí doběhnout.
Davidová: „Já to tak mám. Musím říct, že kolikrát čím hůř jsem střílela, tím líp jsem běžela. Že jsem měla pocit, že to musím dohnat. Ale jsou závody, jako třeba ten vytrvalostní, kde se přičítá minuta, a tam už to na třech kilometrech úplně nedoženete.“
Strachová: Co je lepší: mít trestný čas, anebo trestná kolečka?
Davidová: „Já mám radši trestná kola, ale asi taky záleží na preferenci.“
Strachová: Jak kdo rád běhá.
Davidová: „Já hlavně proto, že nejsem tak dobrý střelec. Vždycky jsem to tak měla. Proto mám radši trestná kola, kde se dá ještě něco nahnat, než minutovou přirážku.“
Tomek: Plno závodů se vám povedlo, ale když ne, cítíte, že jste zklamala sebe? Nebo už v té chvíli vnímáte, že asi budou zklamaní fanoušci?
Strachová: A jste zklamaná, nebo spíš naštvaná?
Davidová: „Všechno dohromady, většinou mix. Mrzí mě to kolikrát i kvůli servisu, když máme super připravený lyže, vím, že jsou konkurenceschopné, a já se netrefila a kvůli tomu se připravila o dobrý výsledek. Je mi to líto kvůli lidem, kteří mi připravovali lyže, nebo mi nastřelovali, nebo se kolem mě motají.“
Tomek: Obě jste to zažily: koná se Světový pohár v Novém Městě nebo slalom ve Špindlu. Hodně se o tom píše, přijedou lidi. Do jaké míry vnímáte závazek vůči fanouškům?
Davidová: „Myslím, že ten sport děláme pro sebe. Takže primární motivace pro mě je, aby byl závod dobrej. Tím udělám radost sobě i fanouškům. Samozřejmě, když je to doma, chceme se o to víc předvést v nejlepším světle.“
Strachová: Pro mě je to otázka zodpovědnosti osobní i za to okolí. A je to hrozně těžké. Musela jsem se naučit, že právě tam často závodnice cítí tu tíhu, zodpovědnost za servismany, trenéry, fanoušky. Ale ve finále oni všichni dělají svoji práci. Jsou tam pro nás, aby nás podpořili, jsou za tu práci i zaplacení. Prostě je to jejich job. A nemyslím si, že je dobře cítit za ně zodpovědnost, protože já ji za ně nenesu. Já nesu zodpovědnost za to, abych ten den předvedla maximum. Někdy to může stačit na vítězství a někdy je všechno špatně. Když máš pocit, že jsi odvedl maximum, fanoušci kolikrát nemůžou vidět, proto jsou reakce takové, jaké jsou. Je to i o ohromných zkušenostech tohle si uvědomit a nenechat se tím svazovat.
Tomek: Jaký pocit je silnější: radost z vítězství, anebo smutek, že se závod nepovedl?
Davidová: „Poslední dobou jsem nad tím docela přemýšlela. Myslím si, že se nerada chválím a že si neumím úplně užívat úspěchy v tu chvíli. Že i na úspěších hledám chyby. Takže ve mně vždycky víc zůstávalo to, co se nepovedlo. Mnohem míň jsem si uvědomovala, co se povedlo. Některé úspěchy si vlastně užívám až zpětně. Nebo přesněji: přijdou mi fajn a jsem ráda, že takové byly a jaké to bylo.“
Strachová: Moc hezky řečené. Tohle je hrozně zakořeněné. Nevím, jestli v Čechách, nebo i jinde, ale já to vnímám a řešili jsme to i tady kolikrát: že ve výchově, ve školách se zaměřujeme na to, co se nepovedlo. V tom se babráme. Co se povedlo, je oukej, to si bereme automaticky, jdeme dál. Taky se neumíte pochválit, ocenit se. Já vždycky největší kontrast viděla u amerických týmů, které si to fakt dokázaly užít a tím sebevědomím i dohnat technické nedostatky. My třeba měli techniku skvělou, ale protože jsme si nevěřili, dokázali nás porazit.
Tomek: Je to povahou? Výchovou?
Davidová: „Já myslím, že obecně se tady opravdu víc poukazuje na chyby.“
Strachová: A kritizuje.
Davidová: „I v médiích, všude, že jo. Dobré věci se berou jako samozřejmost. To se prostě děje automaticky a to se neříká.“
Tomek: Před chvílí jste řekla, že fanoušci některé věci nevidí. Logicky, protože tam s vámi nejsou. Co nevidí?
Davidová: „Tu dřinu a nasazení, se kterým do závodu jdeme. Že náš cíl je taky, aby se to povedlo a abychom z toho měli radost. Neděláme naschvál. Napíšou, že jsme měli víc trénovat. No jo, ale my to děláme podle našeho nejlepšího vědomí a svědomí. Následujeme tréninkové a další plány, které nám jsou dané. Nemyslím si, že trénuju proto, abych byla v zimě špatná. A nikdo nemáme věšteckou kouli, některé věci se prostě nedají předvídat.“
Strachová: Celé je to úsměvné, když vám někdo z fanoušků řekne, že máte trénovat víc. S tím se ale sportovec asi musí smířit, to tady vždycky bude. Spíš do jaké míry to řešíte?
Davidová: „Většina toho mě nechává úplně klidnou.“
Tomek: Nečtete reakce lidí?
Davidová: „Snažím se nečíst. Ale samozřejmě, občas, když mi přijde třeba soukromá zpráva, a je to v mým blbým rozpoložení, naštve mě to, nebo mrzí. Nemůžu říct, že jsem stoprocentně ke všemu chladná. Spousta věcí ve mně zůstává a pak mi i vrtá hlavou. Jestli jsem neměla udělat něco víc, jestli opravdu nebylo něco špatně.“
Biatlonistka Markéta Davidová v podcastu Branky, děti, rodiče • Zuzana Jarolímková (Sport)
Tomek: To je vždycky menšina lidí, kteří jsou ale hodně slyšet. Hejtři, kterým se nelíbí nic na světě. Víc lidí je podle mě smutných, nebo se radují s vámi.
Strachová: Jo, ale víc řešíme kritické komentáře. Ty nás zasáhnou víc. Jeden ošklivý komentář dokáže přehlušit deset hezkých.
Davidová: „To je pravda, no.“
Strachová: Ale v posledních letech se roztrhl pytel s dokumenty o sportovcích a lidi zvenku mají možnost víc nahlídnout do zákulisí. Často vidí, jaké jsou to oběti, jaká je to dřina, co všechno se odehrává mimo jejich pozornost.
Tomek: Krátký dokument o vás od Red Bullu na mě zapůsobil. To se odehrálo někde před sezonou?
Davidová: „To už je, podle mě, čtyři roky staré. Před minulou olympiádou.“
Tomek: Ve tmě jste tam sama dřela a najednou si i fanoušek mohl uvědomit, že tohle nejsou závody, ale něco, co se děje den co den.
Davidová: „To bylo natočené přes Nový rok, po Vánocích v rakouském Obertilliachu. Hodně lidí má představu, že když závodíme v zimě, začneme trénovat třeba měsíc předem. Říkají: Tak máte léto volný, ne? A já: Ani náhodou! Máme volný duben. Od května se začíná, končí to v březnu. Pak jsou zase čtyři týdny volna a znova začíná ta rutina. Spousta lidí si opravdu nedokáže představit, že chodíme na tréninky o Vánocích, o víkendech, o svátcích. Že vůbec neřešíme, jestli je sobota, neděle, pondělí, středa. Je to úplně jedno.“
Strachová: Byl to ten důvod, proč jste do dokumentu šla? Ukázat jim víc, jak to ve skutečnosti vypadá? Není jednoduché otevřít se lidem jiným způsobem.
Davidová: „Záměr byl úplně jiný. Chtěli jsme natočit, jak trénuju, ale chytli mě v mé slabší chvilce. (úsměv) Bylo toho na mě fakt hodně, celá sezona byla psychicky náročná. Proto z toho tak nějak samovolně vznikl dokument, kde jsem hodně mluvila i o svých pocitech.“
Tomek: Možná to bylo o to silnější. Jak moc patří do vrcholového sportu bolest?
Davidová: „Hodně. Jenom se rozlišuje, jak ji kdo je schopen zvládat.“
Tomek: Bolest je, pokud má člověk s něčím problém, jako vy s ploténkami. Ale s bolestí se pere, i když je úplně zdravý: v závodě, v tréninku. Zkuste to popsat.
Davidová: „V závodech a trénincích je to bolest, která později přejde v radost: Jo, zvládnul jsem to! Mám dobrý pocit z toho, že trénink byl těžkej, bolel, ale zvládnul jsem ho, super. Z nepříjemné bolesti se stane trošku příjemná. Zatímco zranění jsou jenom nepříjemná bolest.“
Tomek: Jak hodně jste se naučila jít přes bolest?
Davidová: „Obávám se, že bohužel hodně. Že jsem na sebe v tomhle hodně tvrdá. Proto mě to doneslo na dvě operace páteře.“
Tomek: Obě byly operace ploténky. Mě občas bolí taky. Kdybych k tomu běhal, lehal si, zvedal se… Vůbec si neumím představit, že se s tím dá něco dělat. Zvlášť když to ještě trochu střílí do nohy.
Davidová: „Když mi to začalo poprvé, dva roky zpátky, tak jsem v závodech v Hochfilzenu tahala nohu za sebou. Zvládla jsem je objet, sama to nechápu. A ani si nemyslím, že to bylo správně. Asi ty věci umím docela vytěsnit, no.“
Ale pořád to zní líp než vyhřezlá plotýnka
Tomek: Máte posunutý práh?
Davidová: „Asi jo. Bohužel.“ (úsměv)
Strachová: Tělo dává silný signál, že něco není v pořádku. Co je pak ta největší motivace?
Davidová: „My jsme v tu chvíli nevěděli, co to je. Říkali jsme si: No, dobrý, tak je někde skříplej nerv, jde to do nohy.“
Strachová: My, to znamená s týmem nebo s fyzioterapeutem?
Davidová: „Jo jo. V tu chvíli mě nenapadlo, že by to mohlo být něco vážného.“
Strachová: Skříplý nerv taky nezní bezvadně.
Davidová: „Ale pořád to zní líp než vyhřezlá plotýnka. (smích) V tu chvíli pro mě hlavní motivace byla - protože se mi povedl předchozí závod a věděla jsem, že mám dobrou formu - to ještě prodat.“
Strachová: Jak závod dopadl?
Davidová: „Oba závody dopadly dobře, ale pak jsem zjistila, že to je špatný.“
Tomek: A není to zrádné, když jede člověk přes bolest, a dopadne to dobře?
Davidová: „Ne. V téhle bolesti člověk zvládne být chvíli. Na ten víkend jsem se zkoncentrovala a věděla, že to prostě dám, nějak to přervu. Ale nezvládla bych v tom být déle. Představa, že v takových bolestech trénuju a závodím týden, to už není možné.“
Strachová: Co následovalo?
Davidová: „Magnetická rezonance, která ukázala vyhřezlou plotýnku. Pak jsem strašně dlouho cvičila a snažila se to zacvičit, což se nepovedlo.“
Strachová: Bez operace?
Davidová: „Jo. Konzervativně. Pak to vyústilo na jaře v operaci. A letos na jaře další. Ta samá plotýnka, bohužel. Nejsem doktor, tak doufám, že to budu říkat správně, ale takhle je mi to prezentované: v první operaci se jenom seškráblo to, co vyteklo. A při druhé operaci už se to muselo úplně odstranit a páteř mám sešroubovanou. Je tam implantát plotýnky a dva obratle jsou sešroubované k sobě.“
Tomek: Šárko, jak jsi to měla s bolestí při sportu ty?
Strachová: Samozřejmě, trénink je o bolesti, neustále posouváme tělo mimo komfortní zónu. Jak popisovala i Markéta, následný dobrý pocit to kompenzuje, bolest odejde s odpočinkem a regenerací. A pak je tam bolest z pádů, všude máme modřiny od tyčí a podobně. Ale nemáme bolest vytrvalostního sportu, protože náš výkon trvá při slalomu minutu a při obřím slalomu minutu dvacet. Na konci pálí nohy, ale trvá to pár vteřin a v cíli se člověk vydýchá. Zatímco třeba atletická čtyřstovka a osmistovka se běží v zakyselení celá, je to nedílná součást výkonu.
Davidová: „Jo, ale musím říct, že možná i proto mám radši delší závody, že nemusím jet úplně na maximum od začátku. Bolest přijde, ale… Občas jde člověk zakyselenej do závodu už na startu, to pak bolí od začátku.“ (smích)
Tomek: Ale vám sprinty docela jdou, ne?
Davidová: „Hm, těžko říct. Já nevím. (smích) Ale i sprint je na 7,5 kilometru. Jezdí se to rychleji, ale není to čtyřstovka nebo osmistovka, kde opravdu běží naplno od začátku a bolí to celou dobu. Tady největší bolest přichází až v posledním kole.“
Tomek: V biatlonu vidíme scény po doběhu. V cíli se závodník uvolní, spadne, leží chvilku na sněhu, zhluboka vydechuje. Co je to za pocit? Dostala jste se někdy až na hranu vyčerpání?
Davidová: „Musím zaťukat, že do úplného vypnutí ne. Ale některé závody bolí mnohem víc než jiné, takže vyčerpání umí být obrovské.“
Tomek: Když se přesuneme na začátek vašeho příběhu, do Janova kousek od Jablonce. Jak to všechno odstartovalo?
Davidová: „Rodiče mě postavili na lyže už ve školce. A hlavně dřív byly hezké zimy. Vylezli jsme z baráku a lyžovali kolem něj. Úplně super. Je to kousek do Bedřichova, takže i sjezdovky jsem nazula velmi brzy. Do oddílu jsem začala chodit přímo v Janově, kde se dělalo všechno: lezli jsme po skalách, jezdili na lodích, běhali, jezdili na kole, na inlinech. To si myslím, že byl úplně super základ. Že to nebylo specializované hned od začátku. Tam jsem byla odhadem až do dorostu, pak se k tomu přidal biatlon.“
Strachová: Ze začátku jste prostě běhala na lyžích?
Davidová: „Jo. Běžecké lyžování jsem dělala dlouhou dobu, pak zároveň i biatlon.“
Strachová: Čím si vás biatlon získal?
Davidová: „Asi k tomu nemám žádnou srdceryvnou story. (smích) Kamarádky šly na biatlon a já šla za nimi. Líbilo se mi tam, i s trenérem mi to přišlo fajn.“
Tomek: Rodiče jsou učitelé. Oba sportovali?
Davidová: „Jo, mamka hrála volejbal a taťka basket.“
Tomek: Takže vás ke sportu vedli?
Davidová: „Jo, hodně. Oba jsou tělocvikáři, sport opravdu mají v krvi. Hodně sportujou doteď. Pomáhali i v oddíle, takže jsme tam chodili ze začátku s nimi. Byli jsme opravdu malí a oni byli dozor.“
Strachová: Když mluvíte v množném čísle, mluvíte o mladší sestře?
Davidová: „Mám tři sourozence. Bráchu a dvě ségry, všichni jsou mladší, všichni jsme dělali běžky.“
Strachová: Taky výkonnostně?
Davidová: „Brácha skončil, když přecházel do dorostu. A ségra, starší z těch dvou, dělá biatlon už docela tak, že ho chce dělat vrcholově.“
Strachová: Samé zimní sporty. Nikdo není basketbalista ani volejbalista.
Davidová: „No, nejmladší ségra chvíli basket hrála. Ale nesetkalo se to s úspěchem. Mě taky dávali na basket, ale já to s míčem moc neumím.“
Protože jí velmi často říkají malá Makula
Tomek: Rozehrávačka?
Davidová: „No, nevím. Taky se to úplně nepotkalo.“ (úsměv)
Strachová: Myslíte si, že jste pro mladší sourozence vzorem, který chtěli následovat?
Davidová: „Pro ségru, co dělá biatlon, si myslím, že jo. Ale má to spoustu úskalí.“
Tomek: Kvůli srovnávání?
Davidová: „Je to pro ni náročné. Protože jí velmi často říkají malá Makula. Což nemusí být vždycky příjemné.“
Tomek: Proč vlastně Makula?
Davidová: „To jsem si nějak vymyslela ve škole na prvním stupni. Myslím, že nás Markét bylo víc a potřebovaly jsme se odlišit. Já to nějak zkomolila a chytlo se to. Podle mě je to snad i normální přezdívka pro Markétu, i když spíš na Moravě. Ale já mám půlku rodiny z Moravy, takže se to možná prolnulo.“
Tomek: Kdy se začalo ukazovat, že jste lepší než ostatní a směřujete k profesionálnímu sportu?
Davidová: „Já si nemyslím, že bych o sobě řekla, že bych někdy byla lepší než ostatní.“
Tomek: Protože se tady neumíme chválit.
Davidová: (smích) „Myslím, že v žácích nebo dorostu se to hodně přelívalo. Tam záleželo, kdo jak zastřílel. V dorostu jsem neměla zas tak zářné úspěchy. Třeba na EYOFu (Evropský olympijský festival mládeže) jsem střílela naprosto šíleně. Větší úspěchy přišly až v juniorských letech.“
Tomek: Našla byste zlom kariéry, kde jste se vydala směrem, že už to není jen pro radost?
Davidová: „Asi v juniorské reprezentaci. Zaprvé jsem měla nějaké úspěchy. Takže jsem viděla, že to asi není tak špatný a že by to mohlo být třeba ještě lepší. A hlavně jsem trénovala s Jindrou Šikolou. Myslím si, že mně ukázal, že to je dřina, ale že se tím dá i bavit. Že mě baví trénovat a sportovat.“
Tomek: Podcast děláme hlavně pro rodiče sportujících dětí. Jak brali ti vaši, když z toho začala být seriózní, profi kariéra?
Davidová: „To by byla otázka spíš na ně. My jsme se o tom asi nikdy moc nebavili. Poslouchala jsem váš podcast s Evou Adamczykovou a říkala, že nejlepší rodiče jsou tišší pozorovatelé, ale podporovatelé. A přesně takoví byli moji rodiče. Podporovali mě, ale nebylo to přehnané. Neřešili, jaké mám tréninky. Když nestihli jet na závody, tak prostě nejeli. Rádi mě podpořili, ale nebyl to pro ně celý svět, aby se všechno točilo kolem mého sportování. Myslím, že to je základ úspěchu. A jsem jim vděčná za to, že mi nikdy nedali najevo, že… Třeba jsem vyhrála, měli radost, ale nebylo to tak: teď jsi nejlepší na světě, takže potřebuješ nějaký zvláštní chování. Nevím, jestli to umím dobře vysvětlit.“
Tomek: Že jejich láska nebyla spojená s vašimi výsledky?
Davidová: „Ano, přesně tak. To je hrozně důležitý. Protože jsem měla spoustu kamarádek, které měly hovory s rodiči po nepovedených závodech. Rodiče na ně křičeli, proč nejsou první, že přece trénovaly.“
Tomek: I v biatlonu se tohle stává?
Davidová: „To je všude. Ambiciózní rodiče. Kolikrát se jim v mládí nepovedly úspěchy, tak se to pak snaží realizovat přes děti.“
Markéta Davidová v cíli stíhacího závodu v Annecy • Jaroslav Svoboda / Český biatlon
Strachová: Jste čtyři sourozenci, pozornost nemohla jít jenom jedním směrem jako u jedináčků...
Davidová: „Jo, to taky.“ (úsměv)
Tomek: A taky jsou vaši rodiče učitelé a něco o tom sportu vědí. Takže když se závod nepovedl, viděli, že jste sama smutná, a snažili se spíš povzbudit?
Davidová: „Jo, přesně. Že se nic neděje. Že se povede další závod. Že jsou v pořádku i neúspěchy.“
Strachová: Jak rodiče prožívají vaše operace? Podporovali vás v návratu?
Davidová: „Mamka je hodně opatrná. Nesla to velmi těžce, což je asi pochopitelné, když se vašemu dítěti děje něco takového. Myslím si, že mě bude podporovat v čemkoliv, pro co se rozhodnu, ale možná by byla radši, kdybych už dělala něco jiného. Nikdy mi to neřekla, ale myslím si, že to tak je. Že se bojí.“
Tomek: To je logický přístup maminek.
Davidová: „Ano.“
Tomek: Našla by se ve vaší kariéře chvíle, kdy jste uvažovala, jestli se na biatlon nevykašlat?
Davidová: „Krizi jsem měla v pubertě. Což je možná normální. Já jsem to totiž nikdy odmalička neměla nastavené, že chci být mistryně světa a vyhrát olympiádu. Sport jsem brala automaticky, že je součástí mého života. V pubertě jsem viděla, že bych mohla stejně jako moji vrstevníci dělat i jiné věci. Proto jsem měla občas zaječí úmysly. Ale zas přišli rodiče a trošku mě v tom podrželi: Ne, budeš chodit na ty tréninky.“
Strachová: Teď jste sice mistryně světa v biatlonu, ale děláte spoustu jiných věcí: vystudovala jste i poměrně těžkou vysokou školu.
Tomek: Máte dva magisterské tituly - reprodukční biotechnologie plus výživa zvířat a dietetika. Co vás vedlo tímto směrem?
Davidová: „Chtěla jsem být veterinářka, ale věděla jsem, že to nepůjde skloubit se sportem. Proto jsem hledala alternativy, kde se dá studovat něco se zvířaty, a vyhrála to Česká zemědělská univerzita. Na bakaláři jsem byla na zoorehabilitaci, což jsou vlastně hipoterapie a canisterapie, práce se zvířaty.“
Tomek: Bakalářskou práci jste sepsala o tejpování koní?
Davidová: „Jo. To byla jen taková rešerše, ani bych to nezmiňovala.“
Strachová: Jak u koní funguje tejping?
Davidová: „Úplně stejně jako u lidí.“
Strachová: Ale musí se oholit ty chlupy, ne?
Davidová: „Je to lepší, ale nemusí. Když mají zimní srst, úplně to nedrží. Ale u některých speciálních typů je silnější lepidlo. Rehabilitace zvířat mě zajímá a baví. A docela dobře se propojuje, co člověk zná ze sportu a co se pak dá aplikovat.“
Počítala jsem s tím, že po minulé olympiádě skončím
Strachová: Varianta, že byste se sportem skončila a věnovala se naplno veterině, byla příliš vzdálená?
Davidová: „Takové úmysly už jsem měla, protože po bakaláři jsem se na veterinu dostala a měla jsem tam tři roky přerušeno. Počítala jsem s tím, že po minulé olympiádě skončím a půjdu studovat veterinu. Pak se to nějak zvrhlo, že jsem biatlon ještě chtěla dělat dál. A teď už si přijdu stará na to, abych šest let studovala. Hlavně je jenom v Brně, to je pro mě přes celou republiku. Neumím si představit, že se teď stěhuju do Brna na minimálně šest let.“
Tomek: Už jenom dostat se na veterinu vždycky bylo extrémně těžké, že?
Davidová: „Lehké to určitě není. Ale já v tu chvíli měla vědomostí hodně, protože jsem byla po státnicích. Měla jsem za sebou tři roky bakalářského studia zvířat, tím jsem měla trošku lepší pozici než lidi, co jdou ze středních škol.“
Strachová: Bylo pro vás studium spíš zátěží ke sportu, nebo vám pomáhalo, aby se člověk z biatlonu nezbláznil?
Davidová: „Spíš mi to kompenzovalo to sportovní prostředí. Ráda jsem utíkala do školy, do úplně jiného prostředí, kde spousta lidí ani nevěděla, co je biatlon. To mně přišlo hrozně osvěžující.“
Tomek: Jak se to všechno dalo zvládnout?
Davidová: „Měla jsem hrozný štěstí. Zaprvé jsem studovala denní režim, což se ukázalo jako mnohem lepší varianta než dálkový. Tam by to většinou bylo pátek, sobota a neděle. Takhle, když jsem byla doma, jsem mohla jet v pondělí i ve středu do školy. Do Prahy to ani nebylo tak daleko, hodina cesty. A záhadně mi to vycházelo, že jsem nemusela studium prodlužovat. Vždycky jsem zkoušky stihla, jak bylo potřeba, protože v důležitých termínech jsem byla doma.“
Tomek: Tehdy už jste závodila ve Světových pohárech?
Davidová: „Jo. Já neprodlužovala ani gympl. A po bakaláři jsem rovnou navazovala na magistra.“
Tomek: A mezitím jste se stala mistryní světa.
Davidová: „To už jsem byla na inženýrovi. A pamatuju si, že jsem druhý den po vítězství měla normálně hodinu. Ráno jsem se připojovala online, protože to bylo za covidu.“
Tomek: Byla ta hodina v něčem jiná?
Davidová: „Zrovna tahle paní profesorka věděla, že dělám biatlon, a zaregistrovala to. Zmínila to tam. Ale byla jedna z mála, pak mi vedla práci, takže věděla trošku víc. Jinak to tam zas tolik lidí nezajímalo. Prostě přišli na hodinu.“ (úsměv)
Tomek: Je to obdivuhodné. Být mistryní světa v takovémhle sportu a vedle toho udělat vysokou školu, to zase tak moc lidí nezvládne.
Davidová: „Ale já fakt byla ten typ, kterému to pomáhalo. Věřím, že některé lidi to může svazovat. Je to spíš o prioritách. Tak jsem holt nešla po obědě spát a šla se učit. Bavilo mě to, takže mi to nebylo na obtíž. Občas jo, samozřejmě. Není všechno zábavný.“
Tomek: Zásadní je disciplína.
Davidová: „No, to je. A taky jsem věděla, že ten sport není na věky věků. Vlastně od začátku jsem věděla, že nechci být trenér.“
Tomek: Proč?
Davidová: „Myslím si, že bych nebyla dobrý trenér.“
Na trati to Markétě Davidové jede, ale problém často bývá na střelnici • Český biatlon / Jaroslav Svoboda
Tomek: A proč?
Davidová: (smích) „Protože se o tréninky tolik nezajímám. Nejdu tolik dopodrobna. Nejsem taková…“
Tomek: Analytická, jak jste už o sobě řekla?
Davidová: „Jo, asi. To byl jeden z důvodů. Já ráda trénovala a byla jsem ráda, když mi to někdo naplánoval, že jsem nad tím nemusela přemýšlet. Udělala jsem to, co se mi řeklo, a tím to pro mě končilo. Navíc si myslím, že nejsem úplně dobrá v komunikaci s lidmi. Proto jsem si vyhodnotila, že si nejsem úplně jistá, že bych byla dobrý trenér.“
Strachová: A v komunikaci se zvířaty?
Davidová: „S těma jsem lepší.“ (smích)
Strachová: Čím vás to tak silně táhne ke zvířatům? Nejen ke koním.
Davidová: „Mamka i ségra mají psy, takže i k nim. No, je s nimi jednodušší komunikace.“
Strachová: Upřímnější?
Davidová: „Je to hrozně osvěžující. Víte, na čem jste, a to je super.“
Tomek: Já mám psa, koně tolik neznám. Ale říká se, že získat si důvěru koně je ještě daleko složitější než u psa. Je to tak?
Davidová: „Asi kůň od koně. Ale myslím si, že jo. Kůň je větší, má víc síly. Když vás zatáhne pes, tak ho prostě stáhnete, pokud to není nějakej vlkodav. Ale když se s vámi rozeběhne pětisetikilový zvíře, musíte se nějak domluvit.“
Tomek: Jezdíte na koni během léta?
Davidová: „Teď po operacích moc ne. Ale jezdila jsem. Mám vlastního koně, takže jsme jezdili i na závody. Přes léto a ještě na podzim jsme občas něco stihli.“
Strachová: Parkur?
Davidová: „Primárně jo. Když jsem měla poprvé ta záda, trošku jsem se bála skákat. Nechtěla jsem, aby se něco stalo. I před olympiádou. Takže jsem byla i na pár drezurních závodech.“
Tomek: Souhra člověka se zvířetem musí být obrovská. V biatlonu je vám k ruce puška…
Davidová: „A ta nemá svůj názor. Občas jo, ale… (smích) Je to úplně jiný sport. Jste zodpovědný za živého tvora. On vám důvěřuje a nemůžete ho navést do něčeho, co je pro něj nebezpečné. Musíte si budovat pouto a domluvit se. Je to hodně jiné, a to je na tom taky to zábavné.“
Tomek: Vždycky mě při pohledu na závody koní zajímalo, když se vyhraje dostih nebo parkur, kdo na tom má větší zásluhu. Jezdec, nebo kůň?
Davidová: „Nejsem tak dobrý jezdec, takže bych řekla, že všechny zásluhy jdou koni. (smích) Já se většinou spíš vezu, ale mělo by to být pade na pade. Že občas to zachrání kůň, občas jezdec. Je to přesně o té souhře.“
Najdou se koně, které člověk silou ,nepřetluče‘
Strachová: Mě zase zajímá, jestli to ty koně baví?
Davidová: „Já myslím, že je poznat, když je to nebaví.“
Strachová: Dají se k tomu donutit?
Davidová: „Myslím si, že jo. Taky záleží, jaké jsou povahy, protože každý kůň je úplně jiný a je moc hezké to pozorovat. Najdou se koně, které člověk silou ,nepřetluče‘. Musí se na ně chytře, trošku je motivovat, malinko je převézt. Je to trošku podobné jak s dětmi. (úsměv) Pak máte koně, které to fakt baví. Na svém vidím, že ho baví skákat. Jeho by prostě nebavilo jenom jezdit a neskákat. Když vidí na jízdárně překážku, je úplně nadšenej: Jo, super, jdeme skákat!“ (smích)
Tomek: Co vás po tom všem, co jste zažila, na sportu dál baví? Co vás žene do tréninku?
Strachová: A jaká je největší motivace po druhé operaci ploténky? Je znát, jak moc vás jiná životní linka naplňuje, jste vlastně připravená na konec kariéry. Spousta sportovců u sportu zůstává, protože vůbec neví, co by měli dělat. Co s tím prostorem, který se jim ukáže.
Davidová: „Taky se toho bojím.“
Strachová: Jaký je tedy hlavní motor ještě u biatlonu zůstat?
Davidová: „To je dobrá otázka, kterou si občas kladu taky. Zaprvé musím říct, že mě pořád baví trénovat. To je podle mě hrozně důležité, protože většina roku je jenom o trénování. A zadruhé: minulá sezona nebyla taková, jakou bych si představovala. Ráda bych to ještě změnila. Mít dobrou sezonu, abych pak s klidným svědomím mohla říct: Tak já už jdu do jiné kapitoly života.“
Tomek: To by byl hezký konec toho sportovního.
Davidová: „Už jsem někde říkala, že sportovní konce, když se člověk nemohl rozhodnout sám a rozhodly to za něj okolnosti, jsou mnohem horší. A myslím si, že si to pak člověk nese strašně dlouho. Já bych byla ráda, abych se rozhodla, že chci skončit, já. Mrzelo by mě, kdyby to ukončila záda, zranění.“
Strachová: Jeden návrat po operaci, která proběhla loni na jaře, už jste zažila. Jak těžký je návrat teď?
Davidová: „Minulý rok to bylo o kus jednodušší. Protože jsem to stihla tak, že jsem začala trénovat skoro stejně jako všichni ostatní, jen o malinko později.“
Strachová: Operace šly poměrně rychle po sobě.
Davidová: „Vlastně po roce. Ale tam jsem měla pocit, že psychicky to období potom bylo pro mě mnohem náročnější. Protože se mi něco takového stalo úplně poprvé. Nikdy jsem nevynechala závod kvůli nemoci. Skoro - zaťukám - nebývám nemocná. Vůbec jsem neznala, že člověk nezávodí nebo netrénuje, protože něco. Ale návrat nebyl tak těžkej, protože jsem si to odležela v čase, kdy mají všichni volno. V květnu už jsem pomaličku začínala a měla skoro celý půlrok na to dostat se zpátky. Letos jsem začala trénovat v červenci, to je hodně jiné. Ale čekala jsem to horší. Kolikrát jsem ze sebe a z mého těla příjemně překvapená, jak funguje. Samozřejmě to ještě není stoprocentní. Řešíme to den po dni, i s doktory a trenéry. Některé věci se nedají předvídat.“
Tomek: Zmínila jste, že máte strach, co bude pak, bez sportu. Z čeho ten strach pramení?
Davidová: „Z toho neznáma. V biatlonu většinu času vím, co dělám. Ale tady mám pocit, že sice jsem na to připravená, ale nevím, jestli to budu dělat správně. Jestli mi to půjde, jestli mě to bude bavit. Je tam hodně otazníků. A to mě trošku děsí. Protože mám ráda věci naplánované a nemám ráda to nevědění.“
Tomek: Teď zavřete oči a představte si obraz: Markéta Davidová za pět let. Co vidíte?
Davidová: „Spoustu koní, psů.“
Markéta Davidová se vrátila do Světového poháru a hned výrazně pomohla českým štafetám • Český biatlon / Petr Slavík
Strachová: To je jasné.
Davidová: (smích) „Ne, trošku přeháním. Ale samozřejmě bych chtěla být ve zvířecím prostředí. A třeba už přemýšlet nad rodinou. Trošku život směřovat jinam.“
Strachová: Jsme v podcastu pro rodiče. Už jim děti sportují, nebo přemýšlejí, jestli je na sport mají dát. Co vám sport dal?
Davidová: „Hlavně disciplínu. Tu si myslím, že mám. Viděla jsem to hodně i na vejšce se spolužáky, že mně svědomí nedovolilo se odhlásit ze zkoušky, i když jsem věděla, že nejsem stoprocentně připravená. Sport mi dal, že udělám maximum. Kdyby se mě někdo zeptal před závodem, jestli jsem stoprocentně připravená, nikdy neřeknu, že jsem. Ale jdu do toho. Prostě to jdu zkusit, předvést, co jsem natrénovala.“
Tomek: Líbí se mi, co říkáte. Moje dcera hraje basketbal a studuje těžkou vysokou školu. A nedávno mi říkala: Já nechápu kolegyně, které se na to učí stejně jako já, ale těsně před zkouškou to vzdají, nejdou tam. Nebo dostanou otázku a řeknou: Ne, já se na to necítím. A ze zkoušky odejdou. Vždyť přece musí člověk bojovat, musí to zkusit, zvlášť když se připravoval. Tím jsem chtěl říct, že ta bojovnost opravdu funguje ze sportu.
Davidová: „Jo. Opravdu nevzdávat věci předčasně a nebát se neúspěchu. Tohle mi sport hodně dal. A viděla jsem to i ve škole. Já se do té doby pohybovala jenom v kruzích sportu, takže mi to přišlo normální, protože tak jsme to tam měli téměř všichni. Ale když jsem okusila i jiné kruhy, viděla jsem, že to asi úplně běžné nebo normální není.“
Strachová: Proč si myslíte, že by rodiče měli dát děti na biatlon? Kdy vlastně děti začínají?
Davidová: „Základ je, aby uměly na běžkách. Střelbu se naučí téměř kdykoli. V biatlonu je spousta sportovkyň, které přišly později z běžeckého lyžování. Třeba Denise Herrmannová je důkazem, že to jde. V biatlonu žáci začínají se vzduchovkou. Ale nemyslím, že je až tak důležité, aby tou vzduchovkou prošli, protože malorážka je stejně úplně jiná a spoustu věcí se pak člověk učí znovu a úplně jinak. Většina dětí tedy hlavně dělá běžecké lyžování a k tomu mají biatlon. Vím, že v Jablonci jsou tréninky biatlonu třeba jenom dvakrát týdně, což už je pak málo. Takže navrch dělají buď jiné sporty, anebo hlavně to běžecké lyžování.“
Strachová: Co pro vás byla největší motivace, když jste byla malá?
Davidová: „Asi to, že jsem tam primárně nechodila sportovat, ale chodila za kamarády a u toho jsem sportovala.“
Tomek: To je ideální.
Davidová: „Asi to není všude, ale já fakt měla štěstí na dobrou partu. Chodila jsem tam ráda, protože jsem tam měla kamarády.“
RADA PRO RODIČE
„Motivujte děti sportovat, protože je to hrozně důležité. Ať už je to jakýkoli sport, ale aby dělaly, co je baví. A klidně aby toho dělaly ze začátku hodně, není nutné se specializovat jenom na jeden sport. Nebuďte přehnaně ambiciózní. Děti podporujte, ale nepřehánějte to. Nedělat z toho, že to je celý svět. Protože svět se točí i kolem jiných věcí, než jenom kolem sportu.“
Markéta Davidová
- Věk: 29 (*3. ledna 1997 v Jablonci nad Nisou)
- Debut v SP: 2016
- Závodů v SP: 239
Největší úspěchy:
- mistryně světa (Pokljuka 2021 vytrvalostní závod)
- bronz na MS (Anterselva 2020, smíšená štafeta)
- 3x vítězka závodu SP (Anterselva 2019, sprint + Östersund 2021, vytrvalostní + Kontiolahti 2024, sprint)
- malý glóbus za vytrvalostní závody (2021/22)
- 3x 2. místo v SP (Anterselva 2019, hromadný + Canmore 2019, vytrvalostní + Hochfilzen 2022, sprint)
- zlato na MSJ (stíhací z. 2018)
- Ocenění: 6x ocenění Biatlonista roku (2019-23 a 2025)