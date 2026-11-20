SP v biatlonu 2026/27 Kontiolahti: program, výsledky, nominace, kde sledovat živě?
- Úvodní podnik Světového poháru v biatlonu se odehraje ve finském Kontiolahti už ve čtvrtek 26. listopadu.
- V české nominaci nechybí stálice biatlonového týmu Vítězslav Hornig, Michal Krčmář, Tereza Voborníková ani Jessica Jislová. Chybět naopak bude Markéta Davidová, která i přes zlepšující se zdravotní stav vynechá úvod sezony.
- Program, výsledky, českou nominaci a další informace naleznete v článku. Kompletní program SP v biatlonu 2026/27 naleznete ZDE>>>
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Program SP biatlon 2026/27 Kontiolahti
Datum a čas
Výsledky
ČT 26. 11., 16:15
PÁ 27. 11., 16:15
SO 28. 11., 13:10
SO 28. 11., 15:15
NE 29. 11., 13:00
NE 29. 11., 16:15
Program biatlonu v sezoně 2026/27 ZDE >>>
Kde sledovat SP v biatlonu Kontiolahti 2026/27?
Biatlon lze pravidelně vysílá ČT sport, variantou je ČT sport Plus. Další možností je placená stanice Eurosport. První závod Světového poháru v Kontiolahti začíná ve čtvrtek 26. listopadu od 16:15. Průběh závodů ve Finsku můžete sledovat ONLINE na webu iSport.
Průběžné pořadí SP v biatlonu 2026/27
Sezona začíná 26. listopadu 2026. Průběžné pořadí bude aktualizováno po každých závodech.
PRŮBĚŽNÉ POŘADÍ SP
MUŽI
ŽENY
SPRINT
STÍHACÍ ZÁVOD
VYTRVALOSTNÍ ZÁVOD
ZÁVOD S HROMADNÝM STARTEM
Česká nominace na SP v biatlonu 2026/27 Kontiolahti
Nominace byla zveřejněna a podle očekávání nechybějí opory českého biatlonového týmu Vítězslav Hornig, Michal Krčmář, Tereza Voborníková nebo Jessica Jislová. Premiéra ve Světovém poháru čeká dvě biatlonistky, Kateřinu Pavlů a Lucii Jandurovou.
Chybět bude zatím Markéta Davidová, jejíž zdravotní stav se sice zlepšuje, ale česká biatlonová hvězda nechce nic uspěchat.
- Muži: Vítězslav Hornig, Mikuláš Karlík, Michal Krčmář, Jonáš Mareček, Tomáš Mikyska
- Ženy: Lucie Charvátová, Lucie Jandurová, Jessica Jislová, Kateřina Pavlů, Tereza Voborníková
České biatlonové úspěchy v Kontiolahti od roku 2013
Historicky největších úspěchů ve finském středisku Kontiolahti dosáhli Ondřej Moravec a Gabriela Soukalová, kteří jako jediní Češi získali medaile. Společně s Michalem Šlesingrem a Veronikou Vítkovou byli členy i smíšené štafety na MS v biatlonu 2015, ze kterého si česká výprava odvezla celkem čtyři cenné kovy. Poslední úspěch získala Markéta Davidová, která na předloňském sprintu dokázala zvítězit a brala zlato.
|Umístění
|Disciplína
|Sezona
|1. místo - Markéta Davidová
|sprint žen na 7,5 km
|SP 2024/25
|2. místo - Ondřej Moravec
|sprint mužů na 10 km
|SP 2016/2017
|1. místo - ČR (Vítková, Soukalová, Šlesingr, Moravec)
|smíšená štafeta
|MS 2015
|2. místo - Gabriela Soukalová
|individuální závod na 15 km
|MS 2015
|2. místo - Ondřej Moravec
|závod s hromadným startem na 15 km
|MS 2015
|3. místo - Ondřej Moravec
|individuální závod na 20 km
|MS 2015
|3. místo - Gabriela Soukalová
|sprint na 7,5 km
|SP 2013/2014