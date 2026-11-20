Velké obměny v trenérských týmech: zásahy u několika velmocí i návrat Šlesingra
Sestavy mnohých reprezentací doznají oproti minulé sezoně velkých změn. Závodníci však nejsou jediní, kdo se v týmech vystřídal. Po minulé sezoně došlo téměř ke smršti trenérských výměn, která zasáhla ve značné míře třeba norský celek. Zajímavá novinka je u Italů a ani Češi nezůstali zcela při starém.
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Strávil tam dlouhých deset let, během kterých měl tu čest s těmi největšími biatlonovými hvězdami. Sám trenér Siegfried Mazet se za svého působení u norské reprezentace stal jednou z největších trenérských hvězd. Byl u medailí Johannese Thingnese Böa i jeho bratra Tarjeie, a také u příchodu Sturly Holma Laegreida, který by rád v jejich výsledcích pokračoval.
Když loni oznámil Johannes Bö, že hodlá po sezoně 2024/25 ukončit svou kariéru, trenérovi, který vypadá, že ho nic nerozhází, to vehnalo slzy do očí. A možná i to byl jeden z důvodů, proč se rok nato rozhodl i Mazet, že po olympijské sezoně utne své působení u Norů. A nebylo zase tak těžké uhodnout, kam budou směřovat jeho další kroky.
Mazet se po úspěšném působení v zahraničí vrátil domů, aby vedl Erica Perrota, Quntina Fillona Mailleta a další. Nejprve se spekulovalo o tom, v jaké roli by měl být. Teď je ale jasné, že je to v té samé, jako u Norů, tedy jako střelecký kouč. A zdá se, že do další sezony má nabito ostrými. Nedávno se totiž nechal slyšet, že jeho francouzský tým je daleko před Nory.
Předběhli Francouzi Nory?
„Jsem rád, že jsem se odvážil tuto zkušenost podstoupit a především se vrátit s novým pohledem na věc. Získal jsem spoustu zkušeností, zažil něco jiného, než tady v letech 2008 až 2016. Ne horšího nebo lepšího, ale jiného, to chci zdůraznit,“ prozradil brzy devětačtyřicetiletý trenér francouzskému webu Nordic Mag.