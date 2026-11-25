Co čekat od Čechů v nové sezoně biatlonu: medailistka pod tlakem. Kde musí zabrat ostatní?
Před startem každé sezony jsou fanoušci i biatlonisté plní očekávání. Jak dřeli sami, to vědí. Ale co ostatní? Navíc většinou platí, že první závody nebývají úplně předurčením toho, jak to bude po zbytek sezony. Český tým, hlavně ten ženský, pro první klání v Kontiolahti omladil, na zkušenou přichází nové tváře. O koho jde, kde měli dříve ostatní slabší místa a co od nich čekat v sezoně, jejímž vrcholem bude únorové mistrovství světa v Otepää?
Chcete naše zprávy v Googlu přednostně?
Lucie Jandurová
Věk: 19 let
Závodů v SP: 0 (bude debutovat)
Velmi mladá biatlonistka se do nominace na úvodní SP dostala díky dobrým výkonům v testovacích závodech, které si Český biatlonový svaz uspořádal na soustředění ve Vuokatti. V těch skončila ve sprintu čtvrtá a sedmá byla v závodu s hromadným startem. Jandurová má tři medaile z Evropského olympijského festivalu mládeže a byla pátá na juniorském ME. Ve Světovém poháru půjde o její premiéru, a tak bude hlavním cílem sbírání prvních zkušeností mezi světovou elitou.
Kateřina Pavlů
Věk: 23 let
Závodů v SP: 0
Další z mladších závodnic, která se do výběru dostala díky dobrým výsledkům z testovacích závodů. Ve sprintu brala šesté místo, v hromadném závodu byla druhá. V minulé sezoně pravidelně bodovala v nižším IBU Cupu. Ve své kariéře už si vyzkoušela i start mezi elitou, když byla nominovaná do ženské štafety na MS 2025 v Lenzerheide. Jinak ale větší zkušenosti s těmi nejlepšími závodnicemi nemá, i ona tak bude hlavně sbírat další starty v elitě. Na MS 2025 výrazně zaostávala v běhu, bude tak zajímavé sledovat, kam se posunula.
Mikuláš Karlík
Věk: 27 let
Závodů v SP: 76
Umístění v SP 2025/26: 37.
Loňské statistiky:
Běh: -3 % (oproti průměru start. pole)
Střelba celkově: 73 %
Vleže: 77 %
Vestoje: 69 %
Karlík, který je dobrým běžcem, v minulých letech patřil k závodníkům na pomezí Světového poháru a IBU Cupu. Na úvod nové sezony se mu podařilo dostat opět mezi tu nejlepší konkurenci. I přes to, že v testovacích závodech se mu nevedlo hlavně střelecky. Ve sprintu chyboval dvakrát, v závodu s hromadným startem dokonce šestkrát. I v dalším ročníku to tak nejspíš bude tak, že na trati se bude držet s těmi lepšími, výsledek však bude záležet na tom, jak mu to sedne na střelnici.
Jessica Jislová
Věk: 32 let
Závodů v SP: 233
Umístění v SP 2025/26: 89.
Loňské statistiky:
Běh: +2 % (oproti průměru start. pole)
Střelba celkově: 83 %
Vleže: 91 %
Vestoje: 76 %
Jislová vždy platila za vynikající střelkyni, a to nejen mezi českými kolegyněmi, ale i na mezinárodní úrovni. V minulé sezoně si však výrazně pohoršila hlavně vestoje, kde třeba v sezoně 2024/25 byla její úspěšnost 87 %, tedy o 11 víc než v minulé, což už je výrazný rozdíl. Jejím cílem tak určitě bylo zapracovat na tom, aby tato procenta opět zvedla. Stabilně patří k oporám ženské štafety, což by mělo platit i v tomto ročníku SP.
Jonáš Mareček
Věk: 25 let
Závodů v SP: 85
Umístění v SP 2025/26: 79.
Loňské statistiky:
Běh: +1 % (oproti průměru start. pole)
Střelba celkově: 79 %
Vleže: 81 %
Vestoje: 78 %
Na minulou sezonu určitě nevzpomíná moc rád. Výsledkově se Marečkovi vůbec nedařilo. Zatímco běžecky si držel svůj standard, který je ale pomalejší, střelecky u něj došlo ke zhoršení, což se pak projevovalo na samotných výkonech. Na olympijské hry se nenominoval, konec sezony pak strávil v nižším IBU Cupu. V nedávných testovacích závodech se mu podařil sprint, v němž byl bezchybný a skončil třetí za Hornigem a Mikyskou. V hromadném závodu ale zaznamenal čtyři minely, čehož se bude v úvodu sezony SP snažit vyvarovat. Uvidíme, zda bude úspěšný.
Tomáš Mikyska
Věk: 26 let
Závodů v SP: 69
Umístění v SP 2025/26: 64.
Loňské statistiky:
Běh: +1 % (oproti průměru start. pole)
Střelba celkově: 83 %
Vleže: 82 %
Vestoje: 83 %
V posledních sezonách si drží stabilní střelbu, ke které často přistupoval tak, že přijel na střelnici a „prostě to tam nasázel“. Start minulého ročníku pro něj byl po problémech s kolenem v IBU Cupu, po Novém roce se ale vrátil do Světového poháru a probojoval se i na olympijské hry. Oproti dřívějšku trochu zpomalil na lyžích, což připisoval právě ještě stále se ozývajícímu kolenu, i když paradoxně ne tomu operovanému. Před startem nové sezony se ale jevil být v dobré formě. V testovacím sprintu byl druhý, v hromadném závodu třetí. Pokud se mu podaří zrychlit, mohl by se objevovat třeba i v TOP 25.
Lucie Charvátová
Věk: 33 let
Závodů v SP: 253
Umístění v SP 2025/26: 30.
Loňské statistiky:
Běh: -2 % (oproti průměru start. pole)
Střelba celkově: 74 %
Vleže: 82 %
Vestoje: 67 %
Pokud by se jí podařilo zopakovat úvod minulé sezony, byla by to senzace. Charvátová ve štafetě v Östersundu neabsolvovala žádné trestné kolo a mohla tak s kolegyněmi slavit skvělé třetí místo. Následně se jí díky parádnímu představení ve stíhačce povedlo vylepšit 14. příčku ze sprintu na 6. místo. Jenže po Hochfilzenu se vrátila k výraznému chybování na střelnici, což jí opět výsledky hodně kazilo. Ani testovací závody, v nichž jí o nic nešlo, protože místo pro úvodní díl SP měla zajištěné z minulé sezony, nebyly střelecky ideální. Všichni tak budou opět hledět směrem ke štafetám, jak se v nich popasuje se střeleckými položkami.
Vítězslav Hornig
Věk: 27 let
Závodů v SP: 91
Umístění v SP 2025/26: 19.
Loňské statistiky:
Běh: -1 % (oproti průměru start. pole)
Střelba celkově: 83 %
Vleže: 88 %
Vestoje: 79 %
U nejlepšího českého muže minulé sezony se dá očekávat, že si bude toto postavení držet i nadále. V obou testovacích závodech, které ve Vuokatti vyhrál, ukázal, že přípravu rozhodně nepodcenil a je na tom hodně dobře. Teď to jen předvést v mezinárodní konkurenci, se kterou už se pere několik sezon a je už tak na velké závody zvyklý. I v této sezoně bude jeho přáním podávat hlavně stabilní výkony, ideálně na úrovni TOP 20, což chtěl i v minulém ročníku, ale ne vždy se to dařilo, většinou kvůli chybám na střelnici.
Michal Krčmář
Věk: 35 let
Závodů v SP: 396
Umístění v SP 2025/26: 20.
Loňské statistiky:
Běh: -2 % (oproti průměru start. pole)
Střelba celkově: 84 %
Vleže: 89 %
Vestoje: 79 %
Když se u Krčmáře podíváte na statistiky z posledních dvou sezon, jsou téměř jako přes kopírák. Účastník českého biatlonového boomu je rozhodně nejzkušenějším členem české reprezentace. Vždyť už také v zimě uvažoval nad tím, že skončí. Rozhodl se pokračovat s tím, že přípravu měl hodně individuální a trávil víc času s rodinou. To se určitě projeví na jeho rozpoložení. Místo v reprezentaci měl jisté, ale ani v testovacích závodech si nevedl zle. Ve sprintu jednou chyboval vestoje, v hromadném startu minul třikrát, ovšem stejně jako Hornig. Měl by opět být stabilním článkem štafet, a to jak mužské, tak té smíšené, v nichž ze sebe umí vymáčknout to nejlepší.
Tereza Voborníková
- Věk: 26 let
- Závodů v SP: 142
- Umístění v SP 2025/26: 12.
Loňské statistiky:
Běh: -2 % (oproti průměru start. pole)
Střelba celkově: 88 %
Vleže: 90 %
Vestoje: 87 %
Bronzová olympijská medailistka bude do nové sezony vstupovat určitě pod větším tlakem a bude na ní a také realizačním týmu, jak se s tím popasuje. Klid na duši jí určitě přineslo dokončení vysoké školy. V minulé sezoně byla nejlepší českou biatlonistkou, a tak měla místo v reprezentaci jisté. Ale i kdyby ne, v testovacích závodech si také vedla dobře. Důležité je v jejím případě vždy zdraví. Nyní zejména proto, aby si udržela úroveň běhu z minulého ročníku, v němž výrazně zrychlila. Střelbu má v posledních sezonách na přibližně stejné úrovni.