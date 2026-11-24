Do nové sezony s novou zbraní. Voborníková hlásí: Možná škoda, že nemám větší očekávání
Bude v nové biatlonové sezoně, která startuje už ve čtvrtek, Tereza Voborníková jiná, nebo stejná jako v té minulé? Jak se to vezme. Bronzová olympijská medaile ji logicky staví do jiné pozice, budou od ní větší očekávání. Ona sama je ale nemá. „Je to možná škoda. Ale já stojím nohama na zemi,“ poznamenala česká reprezentantka těsně před odletem do Kontiolahti, kde ji v pátek čeká vytrvalostní závod. Zároveň ale prozradila, že už se nespokojí jen tak s čímkoliv.
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Nejen od brzy startující biatlonové sezony mohou fanoušci očekávat určité změny. Jednu poměrně velkou udělala i Tereza Voborníková. Ta už nebude střílet ze zbraně, s níž v únoru v Anterselvě vybojovala parádní bronzovou medaili. Na novou si musela zvykat a sama je zvědavá, jaké to v závodech bude. Na psychické pohodě jí ale dodalo, že v létě zvládla magisterské státnice.
Vždy říkáte, že je důležité, abyste v přípravě nebyla příliš nemocná. Tak jak jste to měla se zdravím letos?
„Teď jsem zdravá, takže do nové sezony vstupuju zdravě a doufám, že si to udržím co nejdéle. Mám radost, protože jsem letos přes přípravu nebyla ani jednou nemocná, což už je třikrát míň, než to bylo touhle dobou loni. To je super a myslím, že to nejhorší oslabení imunity je snad za mnou. Už jsem na to i psychicky líp připravená, že se z nemocí snažím nehroutit dopředu. Díky tomu příprava proběhla v pohodě, protože mě nic nezbrzdilo.“
Zápal plic, pak to bylo špatné
Kromě psychického nastavení máte nějaký fígl, jak zůstat zdravá během přípravy?
„Ono je to ošemetné, s imunitou jsem nikdy problém neměla, až když jsem před dvěma lety na podzim měla zápal plic. Od té doby to bylo strašně špatné. Najednou jsem si musela zvyknout na to, že vedle mě někdo pšíkne, a já jsem nemocná, s čímž jsem se do té doby nikdy nesetkala. Naopak jsem vždycky byla držák. Najednou se situace změnila a pro mě bylo strašně těžké se s tím vypořádat, protože vždycky jsem dodržovala nějaká opatření, ale najednou ani ta nefungovala.“
Jak jste se s tím prala?
„Špatně. Strašně jsem se bála, protože najednou každé moje onemocnění bylo s kašlem a s tím se pak těžce sportuje, je to nepříjemné. A už nikdy zápal plic nechci, takže pro mě to byl tak velký strašák, že každé onemocnění v mé hlavě znělo, že to bude zas tohle. Pak jsem se dostala do takového kolotoče vystrašení dopředu. Ale teď mi přijde, že už jsem se od toho trošku oprostila a jsem v nastavení, že to nemusí být zápal plic, když chytnu rýmu, a žije se mi trošku líp.“
Věříte, že díky tomu, že jste zůstala zdravá, může být rozjezd sezony lepší než v minulých letech?
(směje se) „Já na tohle asi nedokážu odpovědět, protože se mi to dělo i v sezonách, kdy jsem byla zdravá. Start mám pomalejší odjakživa. Samozřejmě bych to taky chtěla jinak, ale otázka je, jestli bych pak vydržela i na konec sezony, který mám většinou lepší. Ale taky si přeju, aby to bylo na začátku lepší.“
Oproti předchozím sezonám jste v minulé běžecky dost zrychlila. Držíte si to i nyní?
„Porovnání budu mít až teď. Týden jsme nestáli na lyžích, takže v prvních závodech to bude léčba šokem. Ale cítím se docela dobře, i v trénincích progres aspoň trochu byl. Takže když by to bylo aspoň trochu jako ke konci minulé sezony, bylo by to super, ale fakt nevím. Porovnávacích závodů bylo minimum, jen v Drážďanech v srpnu, což už je strašně dávno. Sama nevím. Ale snad není důvod, aby se to nějak zhoršilo.“
Ambice? Asi nejsem taková
Vstupujete do sezony jako bronzová olympijská medailistka. Jak to vnímáte? Máte i sama od sebe větší očekávání?
„Je možná škoda, že je nemám. Ale já asi nejsem taková. Jsem pořád nohama hodně na zemi. Samozřejmě už asi nebudu spokojená s nějakými body, nebo když se dostanu do stíhačky. To už dávno ne. Ale když budu dvacátá, tak to bude pro mě furt fajn výsledek, na tom se nic nezměnilo. Ale určitě mám v hlavě, že vím, že na to mám a není důvod, když bude všechno v pohodě, aby se to občas nepovedlo. Už to není sen, ale vím, že je to možné proměnit i v realitu.“
Proběhly ve vaší přípravě nějaké změny?
„V trenérech u nás ne. U mě jediná změna je nová zbraň. Je to zásadní změna, ale to k tomu patří, já zbraně po třech, čtyřech letech měním. Jinak tréninkově jsme oproti loňsku nic neměnili, pokračovali jsme v tom, co už jsme dělali, tím, že jsme pokračovali ve stejném složení.“
Zmiňujete novou zbraň. Jak dlouho vám trvá, než se s ní sžijete?
„To bude teď otázka. Měla jsem to i s minulou zbraní, že ze začátku to bylo dobré, pak jsem začala něco vymýšlet vleže. Protože u někoho, kdo je perfekcionista jako já, to tak prostě je. Máte novou zbraň a musíte si s ní vytvořit znovu automatismus, protože poloha je trochu jiná, všechno je maličko pozměněné. A já se dostala do kolotoče, že jsem nad tím strašně moc přemýšlela, všechno jsem pozorovala, kde by se co ještě mohlo trochu upravit a nastavit. Přitom předtím už jsem to měla tak automatické, že jsem lehla a střílela. A teď mám v hlavě ještě tolik věcí, které z nějakého důvodu kontroluju, aby to bylo všechno tip ťop. To je asi jediná věc, která se mi vždycky děje, když mám novou zbraň, a pak z toho můžou pramenit nějaké chyby, protože to až moc hlídám, než abych to dělala automaticky.“
V čem je zbraň jiná?
„Zas tak úplně jiná není. Jen ji nemám z Česka, ale ze Slovinska. Takže rukopis je tam trošku jiný, a už v tom je zbraň trošku odlišná. Samozřejmě jsem nevyrostla a nic podobného, takže věci ohledně vzdáleností a měr se nezměnily. Mám tam trošku jinak úchop, zásobníky. Ale ty zase ne tolik jako to třeba měnili loni kluci. Každopádně je to nová zbraň a člověk si to musí nastavit od nuly a trochu s tím spekulovat, jak to bude nejlepší. Něco jiného je, když je člověk v létě jen v tričku, pak zase když si oblékne další vrstvy na zimu. Je to proces. Za rok už to bude něco jiného, ale teď jsem se s tím musela celou přípravu sžívat.“
Vánoce mimo domov, pro mě smutné
V sezoně bude několik novinek. Už nyní úvodní Světový pohár v Kontiolahti nebude týden a půl, ale jen klasická čtyřdenka a k tomu přibude SP ve Slovinsku po Novém roce. Jak vám to vyhovuje?
„Mám na to neutrální názor. Stejně s tím nic neudělám. Asi mi to nevadí, sama jsem zvědavá, jak to bude fungovat. Pro nás je nešťastné, že končíme o týden dřív než kdy jindy a sněhové podmínky v Česku nejsou dobré, ani když končíme později, abychom mohli tady lyžovat ještě před Vánoci. Závody mi nevadí, ale spíš to, že letos nebudu doma na Vánoce, protože tam máme přípravu. To je pro mě trošku smutné, protože 25 let jsem trávila Vánoce doma a letos budou ty první, kdy budu mimo Česko a mimo rodinu. To je pro mě trošku smutné. Ale v rámci toho, abych byla připravená na závody po Vánocích, je to takhle nejrozumnější.“
Na přípravu pojedete už na Pokljuku?
„Ne ne, bude to v Obertilliachu. Do Slovinska myslím, že pojedeme klasicky tři dny před závodem, ale úplně přesně to ještě nevím.“
Jak probíhalo léto olympijské medailistky? Změnilo se to oproti předchozím letům?
„Změnilo se to tím, že jsem státnicovala. Nijak to nesouviselo s medailí, ale spíš s tím, že jsem celý červen psala diplomku a celý srpen se učila na zářijové státnice. Sponzorských povinností bylo sice trochu víc, ale ne nějak extrémně. Co šlo, jsem se snažila odbýt v dubnu, květnu, a pak už na to tak velký prostor nebyl. Na podzim je to pro lidi atraktivní, protože brzo začne biatlon, ale já už v tu dobu mám takový strach, že v říjnu už se snažím nikam nechodit.“
Jaká máte očekávání od sezony?
„Ještě jsem nad tím vůbec nepřemýšlela. S přípravou jsem spokojená, pokud nebudu nemocná, tak se snažím si říkat, že není důvod, aby to nebylo v pohodě. Ale stát se může ledasco. Asi největší otazník mám, co se týče střelby, protože s novou zbraní nemám nic odzávoděné. Ale doufám, že to bude tak, jak chci. A aby se mi dařilo i na místech, kde se mi předtím nedařilo. To jsou Hochfilzen a Ruhpolding, kde mi to nesedí. Ale na druhou stranu to jsou místa, kam se chystají rodiče. Já jim každý rok říkám, že jezdí na místa, kde to ze závodního hlediska nesnáším a oni, že tam zase pojedou. Takže si přeju, abych se tam dostala do stíhačky a oni se nemuseli koukat na jiné závodnice. Takže můj cíl je letos pokořit Hochfilzen a Ruhpolding.“